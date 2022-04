Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Zuschuss für Häuser in der Mühlenstraße

Förderung: Kulturelle Wurzeln bewahren

Wertheim 19.04.2022 - 14:40 Uhr 1 Min.

Die Ministerin für Landesentwicklung und Wohnen Baden-Württemberg, Nicole Razavi MdL, überreicht virtuell einen symbolischen Scheck an Harald Uwe Brode stellvertretend für die Interessengemeinschaft "Winzerhaus". Foto: Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen Baden-Württemberg

»Kulturdenkmale wie die ehemaligen Weingärtnerhäuser in Wertheim sind sichtbare Zeichen unserer Vergangenheit. Sie sind es, die unser Land prägen und damit Identität stiften«, erklärte Ministerin Razavi.

Ausdruck der Wertschätzung

»Der Schutz der Kulturdenkmale ist Ausdruck unserer Wertschätzung gegenüber unserer Herkunft und unserer Geschichte. Umso mehr freue ich mich, wenn engagierte Denkmaleigentümerinnen und Denkmaleigentümer ihr Kulturdenkmal aktiv in die Zukunft führen wollen und danke ihnen ganz herzlich für ihren Einsatz«, so die Ministerin.

Die ehemaligen Weingärtnerhäuser befinden sich in der denkmalgeschützten Gesamtanlage Wertheim. Mit ihrem Kellergeschoss und ihrer teilweise barocken, insgesamt historisch überlieferten äußeren Gestalt sind die beiden ehemaligen Weingärtnerhäuser ein prägender Bestandteil der geschlossenen Gebäudereihe der Mühlenstraße in der südlich vor den Mauern gelegenen Neustadt. so die Mitteilung.

Beide Gebäude sollen mit minimalen Eingriffen instandgesetzt werden. Im Gebäude 17a sollen drei Wohneinheiten realisiert werden, die Nummer 19 soll als Einfamilienhaus dienen.

»Gelebte Nachhaltigkeit«

Harald Uwe Brode bedankte sich für die Förderung im Namen der Interessensgemeinschaft »Winzerhaus: »Historische Gebäude denkmalgerecht zu sanieren, ist für uns gelebte Nachhaltigkeit und Klimaschutz in einem«, sagte er und weiter: Wir freuen uns sehr, dass unsere Gruppe sich für dieses Projekt geformt hat und wir so tolle Unterstützung von Land und Stadt erhalten.« Wertheims Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez war bei der Scheckübergabe zugeschaltet.

Die Mittel sind Teil der ersten Tranche des Denkmalförderprogramms des Landes 2022, mit der rund 5,3 Millionen Euro für 68 Maßnahmen im Land zur Verfügung gestellt wurden, heißt es weiter.

Der Mitteilung zufolge entfallen in dieser ersten Tranche rund 39,7 Prozent der Bewilligungen auf Vorhaben privater Eigentümer, 38,2 Prozent auf Vorhaben von Kirchen und 22,1 Prozent auf Vorhaben von Kommunen.

Als eines weniger Bundesländer unterstützt Baden-Württemberg seit über 40 Jahren Denkmaleigentümer beim Erhalt ihrer Denkmale. Demnach können private Antragsteller für Maßnahmen an ihren Kulturdenkmalen eine Förderung von 50 Prozent bei spezifisch denkmalbezogenen Aufwendungen erhalten, Kirchen und Kommunen 33 Prozent.

bInformationen: Im Internet unter https://www.denkmalpflege-bw.de.

