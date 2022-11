Zur »Ultrakerwe« allerhand einfallen lassen

Fest in Mondfeld: Üppiges Programm und gute Resonanz bei 40-jährigem Kirchweihjubiläum - Goldene Ehrengans verliehen

Wertheim 06.11.2022 - 19:09 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Ultrakerwe in Mondfeld: Glücklicher Sieger beim Kerwetanz war das Kerwe-Urgestein Eberhard Roth mit seiner Frau Katja (Mitte, mit Blumenstrauß). Foto: Günter Herberich

Glücklicher Sieger beim Kerwetanz waren Katja und Eberhard Roth. .

Bereits am Freitagnachmittag zog die Gesellschaft mit ihrem historischen Leiterwagen und diversen Vermessungsgeräten durch die Ortschaft. Dabei wurde die Gemeinde von Kerwepfarrer Tom Grein, seinem Gefolge und Kerwemagd Lucas Spielvogel an diversen Schnapsstationen zum Ausgraben der Frau »Kirchweih« in die Maintalhalle eingeladen. Traditionell feiern die Mondfelder ihre Kirchweih am Samstag vor St. Martin. Das ist zwar erst nächste Woche, aber »wir lassen es trotzdem krachen«, kündigte der Präses für ein Wochenende, Tom Grein, an.

Lustige Peinlichkeiten

Er versprach nicht zu viel und freute sich am Abend über die gute Resonanz in der Maintalhalle. Alle fünf Jahre ist »Ultrakerwesaison«, da dürfen alle Ehemaligen das »Kirchweihtüchle« umbinden und dabei sein. Grein begrüßte zunächst die Träger der goldenen Kerwemedaille und bedankte sich bei der Liveband »Peter Hofmann« die zum Kerwetanz aufspielte.

Die Kerwepredigt von Tom Grein stand nun im Fokus. Man war gespannt, was sich so alles im vergangenen Jahr im Ort abgespielt hatte. Bei der Predigt musste sich keiner der Betroffenen verbal an den Ohren gezogen fühlen. Passiert ist in der Tat einiges, das zwar für den Betroffen etwas peinlich, aber auch lustig war. Da freute sich ein Spargelanbauer in der Ringstraße, dass er bereits nach einem Jahr ernten konnte. Allerdings waren die Spargel, die er rauszog, ein Fake, denn ein Schlitzohr steckte gekauften Spargel in die Erdhügel.

Nicht vergessen wird eine Frau auch das Putzen ihrer Vogelvoliere, denn das Schloss fiel von außen in den Zylinder und es gab kein Rauskommen mehr. Ihre Hilferufe wurden nicht gehört, so wurde die Voliere vier Stunden blitzeblank geputzt, bis die Kinder aus der Schule kamen und sie aus der misslichen Lage befreiten.

Manches war für den einen etwas peinlich, aber auch lustig. Da wurde der teuerste Whisky im Haus an die Helfer verschenkt, während der Herr im Hause auf den Sportplatz war. Offenbar gibt es im Ort bei manchen Personen einen erhöhten Brillenbedarf. Dass man allerdings mit seinen Kontaktlinsen zum Vermessen der neuen Brillenstärke geht und nachträglich feststellt, dass irgendetwas mit der neuen Brille nicht stimmen kann, ist schon speziell. Eine Lösung wurde auch hier gefunden. »Nun geht die Person mit feiner Brille und Kontaktlinsen auf Tour«, erfuhr man von Tom Grein.

Der hatte eine weitere Überraschung parat. Es wurde erstmals die goldene Ehrengans an die schönste Kerwegeschichte der vergangenen fünf Jahre verliehen. Die ging an Carmen Müssig, die sich über leckere Muffins von ihrem Sohn im Kühlschrank gefreut hatte. Die waren allerdings vom Ausflug nach Amsterdam. Darunter musste sie ganz schön leiden. Die Story bekam verdientermaßen den größten Applaus.

Das Ausgraben der »Frau Kirchweih« wurde spektakulär, in diesem Jahr kam sogar das Christkind samt Engel mit einer Nonnengarde vorbei und hatte das Objekt der Begierde dabei. Dann war es Zeit für den Tanz um die Gans. Im Finale klingelte der Wecker bei dem ehemaligen Kerwepfarrer und heutigen Ortsvorsteher Eberhard Roth und seiner Frau Katja. Sie durften noch eine flotte Solo-Tanzeinlage mit der »Kötze auf dem Rücken« aufs Parkett legen.

GÜNTER HERBERICH