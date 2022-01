Zunehmende Konzentrationsprobleme

Hilfsangebote: Arbeit der Diakonie von Auswirkungen der Corona-Pandemie geprägt - Sozialer Rückzug

Der Druck steige, je länger die Pandemie dauere, desto näher kommen Eltern an ihre Grenzen, an das Ende ihrer Kräfte, hieß es jüngst bei der Sitzung des Arbeitskreises Sucht- und Gewaltprävention in Wertheim.

So geht das Jugendamt des Main-Tauber-Kreises etwa davon aus, dass der Bedarf für Hilfen zur Erziehung und der für Erziehungsberatungen in den kommenden Monaten weiter steigen wird. Vor allem von schulischen Problemen berichten die Mitarbeiterinnen der Kinder- und Jugendhilfe der Diakonie Wertheim. Viele Kinder und Jugendliche hätten auch aktuell noch massive Konzentrationsprobleme.

Noch spiegeln auch die Zahlen des Diakonischen Werks für den nördlichen Main-Tauber-Kreis diesen Anstieg der Beratungsfälle allerdings nicht wider. »Wir verzeichnen 2021 noch keine Erhöhung der Fallzahlen im Vergleich zu 2019«, berichtet Sylvia Gravius von der Kinder- und Jugendhilfe Wertheim. Dies führt sie allerdings auf einen Nachholeffekt zurück: Im vergangenen Jahr gingen die Betreuungszahlen corona-bedingt »leicht zurück«. Die momentanen höheren Anfragen sorgten dafür, dass wieder die Zahlen von 2019 erreicht worden seien, beschreibt sie eine Entwicklung, deren Ende noch nicht absehbar sei (siehe auch: Hintergrund).

Betreuungszahlen steigen

Auch im gesamten Main-Tauber-Kreis ist diese Entwicklung zu beobachten. So berichteten Sylvia Ziegler und Thomas Sauter vom Jugendamt des Landkreises in der jüngsten Sitzung des Arbeitskreises Sucht- und Gewaltprävention Wertheim davon, dass die Fallzahlen bei der Inanspruchnahme von Hilfen zur Erziehung und der Erziehungsberatung »im vergangenen Jahr deutlich zurückgegangen« seien. Grund dafür sei der Lockdown gewesen: Weil die Fachleute von Diakonie und Caritas die Familien nicht aufsuchen konnten, konnten auch keine Bedarfe ermittelt und anschließend Hilfen eingeleitet werden, hieß es zur Begründung. Für die Zukunft gehen die Fachleute im Landratsamt allerdings auch davon aus, dass die Betreuungszahlen künftig wieder steigen werden.

Im Rückblick auf die inzwischen fast zwei Jahre andauernde Pandemie verweist Sylvia Gravius darauf, dass man die aktuellen Problemlagen von Familien zum Ende des Jahres 2021 nicht mehr mit denen des Jahres 2019 vergleichen könne, als sich Familien etwa im Lockdown befanden. Gerade die Kontakteinschränkungen im Lockdown stellten die Arbeit der Kinder- und Jugendhilfe vor neue Herausforderungen. Dies habe sich inzwischen grundlegend gewandelt. Hilfen könnten wieder so angeboten werden wie vor Corona, nennt Gravius die momentane Arbeitsweise. Grundprinzip sei dabei immer, dass trotz Corona alle Kinder, die einer Hilfe bedürften, diese auch bekommen sollen.

Die Mitarbeiterinnen der Kinder- und Jugendhilfe Wertheim mussten sich gerade im ersten Lockdown »kreative Lösungen« einfallen lassen, um ihre Beratungsarbeit aufrecht zu erhalten, berichtet Ina Rusch. Dort, wo Situationen »eskaliert« seien, es Wutanfälle in Familien gegeben habe, habe man versucht, per Telefon den Familien zu helfen. Eltern seien oft »schwer belastet« gewesen, als alle Kinder zu Hause gewesen seien. Nach den ersten massiven Einschränkungen durch den Lockdown hat Rusch auch eine erste Entspannungssituation in Familien beobachtet. Der Druck sei von den Familien abgefallen, als alle Einrichtungen geschlossen waren, Kindergärten ebenso wie Schulen. Das Jobcenter keine Forderungen mehr an Erwachsene stellte.

Dieser ersten Entspannungssituation seien dann aber wieder zahlreiche Belastungen aufgrund der fehlenden Tagesstruktur gefolgt, beschreibt Rusch die weitere Entwicklung. »Der verschobene Schlafrhythmus, die fehlende Bewegung bei Kindern und die fehlenden Außenkontakte« führten nach den Beobachtungen der Kinder- und Jugendhilfe zu massiven Belastungen in den Familien. Geholfen habe den Familien im zweiten Lockdown dann vor allem die Notbetreuung in den Schulen und Kindertageseinrichtungen.

Sozialer Rückzug

Bei Jugendlichen beobachteten die Expertinnen der Diakonie vielfach einen sozialen Rückzug. Kontakte mit Gleichaltrigen beschränkten sich fast ausschließlich auf Online-Plattformen, Treffen fanden kaum mehr statt. Die Nutzung von Computern und Handys im Alltag habe massiv zugenommen. »Eine depressive Grundstimmung« hat Ina Rusch ebenfalls unter Jugendlichen ausgemacht, weil ihnen die Tagesstruktur fehlte. Beobachtungen, die sie auch heute noch macht. Aggressionen mit den Eltern hätten zugenommen, vor allem auch die Leistungsbereitschaft der Jugendlichen in den Schulen habe erkennbar abgenommen.

Eine Beobachtung, die Rusch auch in diesem Jahr weiter macht: »Die Schulen sind zwar jetzt offen, aber die Leistungsbereitschaft bei vielen Kindern und Jugendlichen fehlt weiter«. Kinder und Jugendliche könnten sich nicht mehr auf den Unterricht konzentrieren, sie seien unmotiviert und in ihren schulischen Leistungen »sehr zurückgefallen«. Die Beraterinnen seien deshalb derzeit permanent mit den Eltern und den Schulen in Kontakt. Weil es die Mitarbeiterinnen der Diakonie häufig mit bereits »vorbelasteten Familien« zu tun haben, wirke sich die Pandemie zusätzlich aus, hat Rusch beobachtet. Das treffe die fehlenden Rückzugsmöglichkeiten von Kindern und Jugendlichen in der Wohnung ebenso, wie die oft fehlende technische Ausstattung, etwa, um an einem Unterricht von zu Hause teilzunehmen.

»Teilhabe verschaffen«

Dabei fehle den Jugendlichen oft auch eine Zukunftsperspektive, hat Ina Rusch in den Familien beobachtet. Kinder und Jugendliche, die schon vor Corona sozial gut eingebunden gewesen seien, falle es jetzt deutlich leichter, wieder mehr Kontakte aufzubauen. Teil der Arbeit der Kinder- und Jugendhilfe sei es deshalb, den Kindern Teilhabe an der Gesellschaft zu verschaffen, auf die dies nicht zutreffe, fasst Sylvia Gravius zusammen.

Das Diakonische Werk im Main-Tauber-Kreis unterstützt seit Anfang 2007 junge Menschen und ihre Familien in besonderen Lebenslagen auf Basis des Kinder- und Jugendhilfegesetzes. Dazu sind derzeit - vor allem im nördlichen Landkreis - 16 pädagogische Fachkräfte im Einsatz, geht aus einer Übersicht der Diakonie für das Jahr 2021 hervor.

Ein Schwerpunkt der ambulanten Hilfsangebote ist die sozialpädagogische Familienhilfe. Im November vergangenen Jahres wurden 22 Familien betreut, im gesamten Jahr waren es 30 Familien.

Die sozialpädagogische Familienhilfe habe es sich zur Aufgabe gemacht, Familien in der Region Wertheim bei »ihrer Erziehungsaufgabe zu fördern und zu unterstützen«, umschreibt Sylvia Gravius die Arbeit. »Durch intensive Betreuung und Begleitung« solle bei »der Bewältigung von Alltagsproblemen, der Lösung von Konflikten und Krisen« geholfen werden. Auch bei Kontakten mit Ämtern und Institutionen stehen die Familienhelferinnen zu Seite.

Hintergrund: Corona und sozialer Status Laut einer aktuellen Studie der Diakonie hängt das Wohlbefinden der Menschen in der Corona-Pandemie vor allem vom Kontostand ab. Die im November vorgestellte Studie unter Beteiligung der Ludwig-Maximilians-Universität München hat acht verschiedene Corona-Typen identifiziert, die die unterschiedlichen Lebensgefühle unter Corona beschreiben. Dabei fällt auf, dass bereits vor der Krise bestehende soziale Unterschiede und Bildungsunterschiede durch Corona noch verstärkt wurden. Beobachtungen, die die Mitarbeiterinnen der Diakonie Wertheim in ihren Beratungsangeboten der Kinder- und Jugendhilfe auch gemacht haben. Im Fachbereich Kinder- und Jugendhilfe laufen derzeit 60 Hilfen, erläutert Silvia Gravius von der Diakonie den Sachstand. Bisher sei noch keine Erhöhung der Fallzahlen im Vergleich zum Vor-Coronajahr 2019 zu beobachten. Zu erwarten sei allerdings eine weitere Zunahme der Betreuungsfälle in den kommenden Monaten, so Gravius. Mit den Angeboten der Kinder- und Jugendhilfe werden derzeit gleichzeitig "weit über 70 Kinder und Jugendliche" erreicht, da in vielen Familien mehrere Kinder leben. gufi