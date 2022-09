Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Eröffnung: »Main Brautstübchen« in Wertheim

Neuer Laden

Wertheim 19.09.2022 - 11:58 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Neueröffnung: OB Markus Herrera Torrez überreicht Elena Jetzlaff einen weißen Optimisten. Foto: Nadine Schmid

Die Idee kam Jetzlaff in der Zeit vor ihrer eigenen Hochzeit 2017. »Ich habe beim Aussuchen meines Brautkleides sehr negative Erfahrungen gemacht. Ich war in einem großen Laden, es war hektisch, neben mir suchten drei bis vier weitere Frauen. Da konnte ich mich nicht auf mich konzentrieren«, berichtet die 31-Jährige.

Und so war die Idee geboren, ein kleines Geschäft einzurichten, in dem jede Braut sich wohl und geborgen fühlt und in Ruhe und mit guter Beratung aussuchen kann.

Zunächst ging Jetzlaff durch die Innenstadt, um ein geeignetes Ladenlokal zu finden und wurde in der Eichelgasse 21 fündig. Im Februar/ März sei dann der Startschuss gefallen. Mit vielen helfenden Händen aus dem Familien- und Freundeskreis wurde der Traum für die zweifache Mutter Wirklichkeit.

Teamarbeit

Mit ihrer Schwester und Freundinnen fuhr sie auf eine Messe, um die Kleider auszuwählen, die jetzt im hinteren Teil des Geschäfts hängen. Man müsse diese als Ausstellungsstücke verstehen, erklärt Jetzlaff. Wenn eine Braut ihr Kleid gefunden habe, werde es dann entsprechend für sie bestellt und angepasst.

»Die Kleider sind handverlesen, und Beratung ist ganz wichtig«, erläutert die junge Frau, die eigentlich Kauffrau für Bürokommunikation gelernt hat, das Konzept. Noch bis Jahresende wird sie nebenher in ihrem erlernten Beruf arbeiten, dann will sie sich vollständig auf das Brautmodengeschäft konzentrieren.

Der Oberbürgermeister ist vom Erfolg überzeugt: »Geheiratet wird immer, egal, was in der Welt passiert«, ist er überzeugt. Um die guten Wünsche zu unterstreichen, überreichte er der frisch gebackenen Geschäftsfrau einen Wertheimer Optimisten, natürlich in Weiß.

Wer nun vor der Hochzeit steht und sich gerne von Elena Jetzlaff unterstützen lassen möchte, kann telefonisch oder online einen Termin vereinbaren. Klassische Ladenöffnungszeiten gibt es nicht. Denn schließlich soll sich die Frau, die gerade ihr Kleid aussucht, in dem vergleichsweise kleinen Laden ohne Hektik nur auf sich konzentrieren können.

nads