Zukunftspreis Main-Tauber-Kreis 2023 ausgelobt: Bewerbung bis Februar 2023

MAIN-TAUBER-KREIS 22.12.2022 - 16:03 Uhr 1 Min.

»Mit dem Zukunftspreis 2023 möchten wir unter anderem das Engagement der Unternehmen würdigen, die durch geeignete Maßnahmen dem Fach- und Arbeitskräftemangel entgegenwirken. Dieser Themenkomplex wurde aufgrund der aktuellen Entwicklungen mit Blick auf den demografischen Wandel sowie den sich zuspitzenden Fachkräftemangel ausgewählt«, erklärt Landrat Christoph Schauder die Wahl des Themas.

Demografischer Wandel

»Angesichts des strukturellen und demografischen Wandels stellt die Sicherung des Fach- und Arbeitskräftebedarfs eine der großen Herausforderungen der kommenden Jahrzehnte für alle Akteure aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft dar. Für Unternehmen, Handwerksbetriebe und Kommunen sind qualifizierte Fach- und Arbeitskräfte elementare Wirtschaftsfaktoren, um erfolgreich am Markt auftreten und die Wettbewerbsfähigkeit erhalten zu können«, bekräftigt Landrat Schauder. In der Konsequenz aus dem demografischen Wandel stehe dem Arbeitsmarkt laut aktuellen Prognosen künftig ein sinkendes Angebot an Fachkräften zur Verfügung.

Firmen punkteten bei potenziellen Arbeitnehmern mit einem attraktiven Image, ergänzt der Landrat. Die Wirtschaftsförderung verfolge deshalb das Ziel, Betriebe aller Größenordnungen für das Thema zu sensibilisieren.

Zwei Preiskategorien

Unternehmen aller Branchenzugehörigkeiten, die ihren Sitz oder ihre Niederlassung im Main-Tauber-Kreis haben, können sich bewerben. »Wir wollen neben den größeren Unternehmen in unserem Landkreis auch kleine und mittlere Betriebe sowie Dienstleister motivieren, sich dem Wettbewerb zu stellen«, ergänzt Ursula Mühleck, Dezernentin für Kreisentwicklung und Bildung im Landratsamt.

Zudem wurden wie auch in den Vorjahren zwei Kategorien gebildet, die sich an der Betriebsgröße orientieren. Kleinst- und Kleinunternehmen werden der Gruppe bis zu 50 Arbeitnehmenden zugeordnet. Wer mehr als 50 Arbeitnehmende beschäftigt, wird der Kategorie Mittlere- und Großunternehmen zugeteilt. So erhalten alle Teilnehmer eine realistische Chance, den Preis zu erhalten, heißt es weiter. Die eingereichten Bewerbungen bewertet eine Jury. Die Sieger in beiden Kategorien erhalten jeweils ein Preisgeld von 1500 Euro. Die Plätze zwei und drei sind mit jeweils 500 Euro dotiert. Die Teilnahme am Wettbewerb ist kostenfrei. Die Preisverleihung ist am Dienstag, 18. April 2023, im Landratsamt Main-Tauber-Kreis vorgesehen.

Die Wirtschaftsförderung lobt den Zukunftspreis im zweijährigen Rhythmus aus.

Informationen zum Zukunftspreis sowie die Ausschreibungsunterlagen unter https://www.main-tauber-kreis.de/zukunftspreis abrufbar. Bei Fragen steht das Team der Wirtschaftsförderung beim Landratsamt Main-Tauber-Kreis unter Tel. 0 93 41 82 57 08 oder per Mail an wirtschaftsfoerderung@main-tauber-kreis.de zur Verfügung.

