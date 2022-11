Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Zukunfts-Werk aus recyceltem Stahl für Külsheim geschaffen

Kunstkreis: »Röhrlinge« am Radweg zwischen Stadt und Taubenbaum vom Walldürner Künstlerpaar Ramona Müller-Hamleh und Rolf Hamleh

Külsheim 15.11.2022 - 12:23 Uhr 1 Min.

Zum 25-jährigen Bestehen hat der Külsheimer Kunstkreis sich selbst und der Stadt ein Geschenk gemacht. "Gemeinsam in die Zukunft" heißt das Objekt des Walldürner Künstlerpaars Müller-Hamleh. Foto: Michael Geringhoff

Das vor wenigen Tagen eingeweihte stählerne Objekt am Radweg zwischen Stadt und Taubenbaum beschäftigt die Gemüter schon seit Tagen. Spekuliert wird darüber, wohin genau der Arm der Skulptur denn eigentlich weist. »Jetzt, nach der Eröffnung, weiß man, dass er in die Zukunft deutet. Umgeben ist das Stahlobjekt, das ein miteinander vertrautes Paar in einer Art von Türrahmen zeigt, mit einem kleinen Garten und seniorengerechten Bänken, die zum Plausch halben Wegs zwischen Stadt und Einkaufsmarkt einladen.

Das ganze Ensemble ist, in von der Stadt angelegten weitläufigen Blumenwiesen gebettet, ein örtlicher Winzer hat eine Reihe Reben hinzugesetzt. »Ein schönes Projekt«, weil es die Gemeinsamkeit betone, auf die es in Zukunft noch viel mehr ankommen werde, wie Külsheims Bürgermeister Thomas Schreglmann betonte. Kunst sei wichtig und finde in Külsheim Fortsetzung.

Külsheimer Kultursommer 2023

Der kommende Sommer werde der Külsheimer Kultursommer sein, mi Theaterworkshops und Abendveranstaltung - allesamt ausgehend vom Hundheimer Jägerhaus, kündigte Schreglmann an. Bei ihrer Einführung in das nun aufgerichtete »Zukunfts-Werk« des Walldürner Künstlerpaars Ramona Müller-Hamleh und Rolf Hamleh betonte auch die Vorsitzende des Kunstkreises, Petra Goldschmitt, den Wert des Miteinanders, dem das Objekt gewidmet ist.

»Das Gemeinsame ist in den letzten Pandemiejahren zu kurz gekommen«, sagte sie. Es sei an der Zeit, sich darüber klar zu werden, was die Gesellschaft zusammenhalte. Die sozialen Medien seien vielleicht nützlich, seien aber nicht das echte Leben - das spiele sich von Angesicht zu Angesicht ab, unterstrich Goldschmitt.

»Röhrlinge« nenne der Künstler die beiden schwebenden Figuren aus recyceltem sprödem Stahl, der früher einmal Achsen und Äxte gewesen sei. Denen in die Länge gedehnten Armen und ineinander verschränkten Fingern der beiden Figuren müsse man das Hauptaugenmerk schenken, um sich den Fingerzeig auf das Künftige erschließen zu können. Demnächst wird noch eine kleine Tafel aufgestellt, die Hinweise zum Verständnis liefert und darauf verweist, dass die Kommunikationsinsel mit Leader-Mitteln gefördert wurde.

