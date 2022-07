Zukunft für Wirtschaft am Wertheimer Reinhardshof: Schleppende Suche nach Alternativen

Wirtschaftsentwicklung: Wie es bei dem großen Industrie- und Gewerbegebiet nach jahrelangem Zwist vorangeht

Luftbild vom Reinhardshof: Die gelben Rapsfelder in der Bildmitte und die Äcker links davon können bald Industriegebiet werden. Die beiden Wiesen noch weiter links würde die Stadt gern für eine Erweiterung des Gewerbegebiets kaufen. Dann könnte aus den Flächen rechts ein großes Schutzgebiet werden.

Ursprünglich sollte das Gebiet in großen Abschnitten erweitert werden, doch insbesondere Naturschützer stellten sich quer und sammelten Tausende Unterschriften. Das Thema prägte auch den Oberbürgermeister- und Kommunalwahlkampf 2019. Nach einem Mediationsverfahren setzten sich Verwaltung, Kommunalpolitik, Industrie und Naturschützer an einen Tisch. Herausgekommen ist im Oktober 2020 ein sehr langer Beschluss des Gemeinderats mit insgesamt zehn Unterpunkten.

Kleinere Abschnitte

Die sehen unter anderem vor, das Gebiet in kleineren Abschnitten zu entwickeln, einige Areale ganz aus der Planung zu nehmen und andere zurückzuhalten, um andernorts nach Alternativen zu suchen (siehe Grafik). Bei anderen Abschnitten schreitet die Planung voran. Anfang Mai hat der Gemeinderat beschlossen: Der Abschnitt 6 wird leicht modifiziert, um ihn aktuellen Entwicklungen anzupassen. Denn eine einstmals angedachte und heftig umstrittene Verbindungsstraße wird es nicht geben. Die aktualisierten Planunterlagen für die öffentliche Beteiligung werden gerade ausgearbeitet, Selbiges soll auch für den Abschnitt 7 in diesem Jahr passieren.

Unsere Redaktion hat bei der Stadtverwaltung nachgefragt, wie viel vom 2020 Beschlossenen bereits umgesetzt ist. Die Referate Stadtplanung, Umweltschutz sowie Wirtschaftsförderung und Liegenschaften sowie Pressesprecherin Angela Steffan haben unseren langen Fragenkatalog beantwortet.

Flächen pflegen

Unter Schutz gestellt werden sollen die Flächen 9 und 11, sie sind nachweislich die wertvollsten in dem ökologisch ohnehin hochwertigen Areal. Das dafür nötige Verfahren zur Änderung des Flächennutzungsplanes werde gerade vorbereitet, heißt es aus dem Rathaus. Eine Entscheidung dazu könnte noch in diesem Jahr fallen. »So wurde bereits ein Pflegeplan erarbeitet, auf dessen Grundlage die Flächen der Abschnitte 11 und 9 in Zukunft gepflegt werden sollen. Der Pflegeplan bezieht sich ebenfalls auf die Abschnitte 8 und 10«, schreibt Rathaus-Sprecherin Angela Steffan. Für die Abschnitte 8 und 10 ruht die Planung, auch sie sollen unter Schutz gestellt werden, wenn anderswo Alternativflächen gefunden werden. Der Pflegeplan solle noch in diesem Jahr dem Gemeinderat vorgestellt werden, ebenso ein Bericht über die Entwicklung der Maßnahmen im sogenannten »Grünen L« - einer Ausgleichsfläche für das bereits bestehende Gewerbegebiet.

In Arbeit sind auch Flächen des ehemaligen Messeplatzes nahe des Krankenhauses. Auf einem Teil davon errichtet der DRK-Kreisverband Tauberbischofsheim gerade ein Pflegezentrum und eine neue Rettungswache. Den Rest will die Stadt in ein Mischgebiet umwandeln, das dürfte unter Berücksichtigung der eingegangenen Stellungnahmen möglich sein, heißt es von Sprecherin Angela Steffan. Die Verwaltung bereite eine entsprechende Berichterstattung im Gemeinderat vor.

Für Schutzgebiet zu klein

Bleibt die Frage nach künftigen und alternativen Gewerbeflächen, die entscheidend für die künftige Entwicklung sind. Findet man sie, könnten zusätzlich zu den Gebieten 9 und 11 auch die Areale 8 und 10 unter Schutz gestellt werden. Nur dann hält das Regierungspräsidium Stuttgart die Größe für ausreichend, ein Naturschutzgebiet auszuweisen. Die Stiftung Naturerbe des Nabu Deutschland hatte angeboten, alle vier Flächen zu kaufen, um das Gebiet zu verwirklichen. Gespräche dazu habe es zwischen dem Nabu-Landesvorsitzenden Johannes Enssle und Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez gegeben, heißt es seitens der Stadtverwaltung. Die Option bleibe weiter bestehen, die Gespräche würden dann fortgeführt, sobald die Größe der Schutzflächen genauer beziffert werden könne.

Die verschiedenen Abschnitte am Wertheimer Reinhardshof.

Doch bei der Suche nach anderen Flächen als Ersatz sieht es auch zwei Jahre nach dem Gemeinderatsbeschluss mau aus: »Nach heutigem Sachstand wurde bisher kein zukünftiger bzw. alternativer Standort identifiziert«, heißt es von Sprecherin Angela Steffan. Aktuell erfolge die Ausarbeitung eines Gewerbeflächen-Entwicklungskonzeptes.

Bei brachliegenden Flächen sei mit der Bestandsaufnahme begonnen worden. Auch ein beschlossener »Maßnahmenkatalog zur Förderung der Biodiversität« werde kontinuierlich fortgeschrieben.

Wer will verkaufen?

Ob im Süden des Areals auf einem potenziellen 12. Abschnitt irgendwann Gewerbebauten stehen können, steht indes noch völlig in den Sternen: Die Stadt hat noch kein einziges Grundstück dort gekauft, allerdings ab Juli 2021 die Verkaufsbereitschaft bei allen Eigentümern abgefragt. »Den Grundstückseigentümern wurden verschiedene Optionen angeboten. Die Feststellung der Verkaufsbereitschaft ist noch nicht abgeschlossen; Bewertungen sind deshalb noch nicht möglich«, heißt es von Angela Steffan. Gegenüber der Redaktion hatten in der Vergangenheit befragte Grundbesitzer einen Verkauf ausgeschlossen.

Auch wenn viele Dinge noch ungeklärt sind, habe sich das Verhältnis zwischen Stadt und Nabu durch das Mediationsverfahren und den Runden Tisch sehr verbessert, sagt Angela Steffan. »Besonders eng ist die Zusammenarbeit mit der Abteilung Umweltschutz. Beide Seiten informieren sich regelmäßig über Neuigkeiten und Aktivitäten und unterstützen sich bei der Umsetzung von Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen.« Beispielsweise setze der Nabu einige Dauerpflegemaßnahmen kostenlos um und die Stadt spare so Pflegekosten ein. Auch bei der Umsiedlung von streng geschützten Arten und der Neuanlage von Habitaten für umgesiedelte Arten leiste der Nabu kostenlos tatkräftige Hilfe. »Weiterhin sehr hilfreich sind auch die naturkundlichen und naturschutzfachlichen Hinweise von Nabu-Unterstützer Günther Kronmüller, der als Jagdpächter das Areal in ständiger Beobachtung hat.«

Gebremst durch Inflation?

Unklar ist, welche langfristigen Auswirkungen Coronapandemie, Ukrainekrieg und Inflation auf die wirtschaftliche Entwicklung nehmen. »Während der Coronapandemie in den Jahren 2020 und 2021 waren für die Verwaltung kein Einbruch und auch keine negativen Veränderungen der Gewerbeflächennachfrage feststellbar«, sagt Steffan. »Die Unternehmen haben die geplanten Investitionen wohlüberlegt fortgesetzt.« Wie sich die beiden anderen Faktoren auf die Nachfrage von Gewerbe- und Industriegebietsflächen am Standort Wertheim auswirken werden, könne man derzeit noch nicht beurteilen.

