Zuhörer mit Gospels, Spirituals und Pop beeindruckt

Konzert: Würzburger Chor Voices überzeugt mit einem kurzweiligen Programm in der Klosterkirche Bronnbach - Erlös für Verein S.a.m.b.i.a. in Südafrika

WERTHEIM-BRONNBACH 24.07.2022 - 14:39 Uhr 2 Min.

Mit einem abwechslungsreichen Programm aus Gospels, Spirituals und Pop-Klassikern brachte der Würzburger Chor Voices am Samstag die Bronnbacher Klosterkirche zum Klingen. Foto: Peter Riffenach

Drei Jahre ist es her, dass der Würzburger Chor zuletzt die Klosterkirche füllte. Danach habe man nur noch einige kleinere Auftritte gehabt, bedauerte der Vorsitzende und Chormanager Rolf Schlegelmilch, der sich sichtlich mit den Sängern darüber freute, wieder vor komplett besetzten Bankreihen auftreten zu können. Die Fangemeinde des seit 25 Jahren bestehenden Ensembles ist riesig, und deshalb konnten sich die Verantwortlichen von S.a.m.b.i.a. über erfreulich hohe Einnahmen freuen.

Enthusiastische Sänger

Der Enthusiasmus des Chors und ihres Leiters, der nicht nur Chorleiter und Kantor, sondern auch Dozent für Gesang an der Würzburger Universität ist, war vom ersten Lied spür- und hörbar. Den schwungvollen Start setzte der Klangkörper mit dem Titel »I Will Follow Him« aus dem Film »Sister Act«. Das Programm, des stimmlich nach wie vor exzellent ausgestatteten Chors, reichte vom schwungvollen Spiritual »It's a Me« über den modernen Gospel »We Pray« und den Popklassiker »The Prayer« bis hin zum wohl emotionalsten Song des Klangkörpers »You Raise Me Up«, der für einen echten »Gänsehautmoment« in der Kirche sorgte.

Gut ausgebildet

Wie gut ausgebildet die Stimmen sind, zeigten verschiedene Solisten, wie beispielsweise Otto Jockel und Robert Hübner bei »Swing Down Chariot« oder Marion Landeck und Markus Winter, die bei »Shallow« Lady Gaga und Bradley Cooper Konkurrenz machten. Musikalisch begleitet wurde der Chor unter anderem von Julius Schlegelmilch am Piano und dem vielseitig einsetzbaren und überaus engagierten Leiter Fred Elsner. Gemeinsam erzeugten der ausgebildete Opernsänger und sein Klangkörper eine Stimmung voller Wärme, Herzlichkeit und Fröhlichkeit, der sich kein Zuhörer entziehen konnte. Den Schlusspunkt des mehr als zweistündigen Programms setzte Elsner, der als Solist bei »Oh Happy Day« frenetisch gefeiert wurde.

PETER RIFFENACH

Hintergrund Hintergrund: S.a.m.b.i.a. e.V. Den Verein mit dem sperrigen Namen "Schulische Ausbildung mit beruflich individueller Ausprägung", kurz S.a.m.b.i.a., hat Anita Bartsch 2011 nach einem Besuch bei ihrem Patenkind in dem gleichnamigen südafrikanischen Staat gegründet. Sie habe sich vorgenommen, Geld zu sammeln und den Kindern und speziell den Aids-Waisen in diesem Land zu helfen, erklärte die Gründerin und Vorsitzende am Samstag im Kloster Bronnbach. Neben Bartsch gehören zum Vorstand ihr Ehemann Horst, Bernadette Koska (Schriftführerin), Manfred Zwieb (Schatzmeister) sowie die Beisitzer und Projektleiter Marlene Menig, Beate Schön, Ines Hoee, Rüdiger Pluschek und Gerhard Lichtenthäler. Jedes Jahr reisen Mitglieder des Vorstands auf eigene Kosten nach Sambia, um die sachgemäße Verwendung des Gelds zu kontrollieren. Gesucht werden Paten, die sich bereit erklären die Kosten der Schul- und Collegeausbildung von Aids-Waisen zu übernehmen. Zudem würden Sponsoren für den Auf- und Ausbau einer Nähschule in St. Kalemba sowie Spender für das Schulfrühstückprojekt des Vereins gesucht. "Die Kosten für eine warme Mahlzeit am Tag betragen 25 Cent", erklärte Bartsch. (riff) Informationen: Im Internet unter www.sambia-ev.de