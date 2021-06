Zuhörer feiern Sänger Robert Oberbeck

Eventscheune: Langer Applaus in Rauenberg

Sänger Robert Oberbeck sorgte für Gänsehautstimmung in der Eventscheune in Rauenberg. Foto: Günter Herberich

Alle feierten in der Eventscheune in Rauenberg mit dem Marburger Robert Oberbeck und freuten sich darüber, endlich wieder mal Live-Musik zu hören. Oberbeck zeigte sich ebenso freudig überrascht. »Im Oktober hatte ich mein letztes Livekonzert, das ist in der Tat wirklich etwas besonders.« In der Tat war es für viele wie zu Hause im Wohnzimmer. Alles ganz entspannt, die Nähe zum Musiker auf der kleinen Bühne war spürbar. Der berühmte Funke sprang gleich über.

Oberbeck ist musikalisch eng verbunden mit Rock, Folk und Country. Er schreibt Songs, die an Springsteen und Dylan erinnern, an Van Morrison und David Gray und doch ganz eindeutig Oberbeck-Songs sind. Tom Petty hat es ihm angetan, erfuhr man von ihm bei seiner Ansage zu »Free Falling«. Als dann noch der Refrain erst zaghaft, dann lauter mitgesungen wurde, sorgte dies nicht nur bei ihm für Gänsehaut. »Ich hab's mir zuvor so arg gewünscht«, gab er zu. Wegen seines großen Vorbilds Bruce Springsteen hat er das Gitarrespielen gelernt. Seit über 30 Jahren steht er auf großen und kleinen Bühnen.

Warme, kraftvolle Stimme

Eigene Songs standen auch im Fokus. Bei »Doesn't hurt« spürte man den Seelenschmerz bei den Mundharmonika-Soli. Mit viel Gefühl folgte »Against the Wind«, ein Hit von Bob Seeger aus den 80ern. Die Songs von »Boss« Springsteen zogen sich wie ein Faden durch den Abend und das war auch gut so. Schon das Intro von »The River« ging unter die Haut. Es wurde rockiger, als es die »Glory days« zu hören gab, die gerne mitgesungen wurden. Seine warme, kraftvolle Stimme kam gut an. Ebenso seine Geschichten aus dem Leben und von den Anfängen als Musiker. Mit »Dancing in the Dark« setzte er den bemerkenswerten Schlusspunkt. Das Publikum verabschiedete ihn mit lang anhaltendem Applaus.

