Tauberbahn zwischen Wertheim und Gamburg von 4. Oktober bis 18.November gesperrt

Westfrankenbahn

Wertheim 28.09.2022 - 11:11 Uhr 2 Min.

Probleme mit dem Zugverkehr rund um Wertheim: Eine Baustelle und Personalausfälle beeinträchtigen bis Anfang Dezember die Strecke zwischen Aschaffenburg, Wertheim und Crailsheim. Foto (Archiv): Ernst Bäppler

Grund sind Sanierungsarbeiten im Reicholzheimer Tunnel. Die sind bereits seit 2019 im Gang, bisher wurde aber nur in den nächtlichen Zugpausen gearbeitet.

Infolge einer teilweisen Neutrassierung können die Züge die Tunnelröhre künftig mit höheren Geschwindigkeiten durchfahren. Nördlich von Lauda sind während der Sperre nur noch folgende Züge montags bis freitags unterwegs: Lauda ab 5.01 Uhr, 11.15 Uhr und ab 13.15 Uhr stündlich bis 18.15 Uhr nach Tauberbischofsheim sowie 6 Uhr und 6.48 Uhr nach Gamburg.

In der Gegenrichtung verkehren Züge um 6.28 Uhr, 6.52 Uhr und 7.47 Uhr ab Gamburg nach Lauda sowie ab Tauberbischofsheim nach Lauda um 5.49 Uhr sowie stündlich zwischen 12.36 Uhr und 18.36 Uhr. Für alle übrigen Züge verkehren Busse des Schienenersatzverkehrs. An den Wochenenden 8./9.,15./16.Oktober verkehren zwischen Wertheim und Lauda dreimal täglich Busse mit Radanhängern.

Teilweise Fahrplanänderung

Infolge der längeren Busfahrzeiten zwischen Lauda und Wertheim ändern sich teilweise auch die Fahrpläne zwischen Aschaffenburg, Miltenberg und Wertheim.

Wegen der Busanschlüsse in Wertheim verschieben sich samstags und sonntags die Fahrzeiten der Regionalexpresszüge (RE) zwischen Aschaffenburg und Wertheim in beiden Richtungen tagsüber meistens um eine Stunde.

Sie starten in Aschaffenburg abweichend vom Regelfahrplan in den geraden Stunden zur Minute 23 und in Wertheim ebenfalls in den geraden Stunden zur Minute 03. Die Gesamtfahrzeit zwischen Lauda und Aschaffenburg verlängert sich dadurch teilweise um bis zu 60 Minuten. Schneller geht es in dieser Zeit, wenn man über Würzburg fährt.

Ein weiterer Abschnitt der Tauberbahn, nämlich das Streckenstück zwischen Schrozberg und Crailsheim, wird bereits ab 1. Oktober gesperrt, und zwar samstags, sonntags sowie an den Feiertagen 3.Oktober und 1. November. Diese Maßnahme dauert bis zum Fahrplanwechsel am 11. Dezember an.

Als Begründung nennt die Westfrankenbahn in einer Pressemitteilung »Personalnot« im Stellwerksdienst. Der will das Unternehmen durch Streichung von Wochenendschichten begegnen. Wörtlich heißt es: »Stellenausschreibungen sind seit geraumer Zeit veröffentlicht und werden aktiv beworben. Dennoch ist die Resonanz eher verhalten.«

In Schrozberg haben die Züge nach und von Crailsheim Busanschluss. Wegen der längeren Fahrzeiten auf der Straße fahren diese Busse in Crailsheim früher ab und kommen später an.

Personalausfälle in Bad Mergentheim waren bereits am vergangenen Wochenende Ursache für die komplette Sperrung der Strecke Lauda - Crailsheim. Da es nicht gelang, kurzfristig einen Busverkehr zu organisieren, wurden die Reisenden darauf verweisen, Taxis zu benutzen und sich die Kosten vom DB-Kundendialog Baden-Württemberg erstatten zu lassen.

Die geänderten Zeiten sind in die elektronische Fahrplanauskunft eingearbeitet.

Die Tabelle der geänderten Fahrpläne für die Maintalbahn kann im Internet heruntergeladen werden unter www.westfrankenbahn.de.

ERNST BÄPPLER