Westfrankenbahn: Zugausfälle wegen Krankmeldungen

Lauda-Crailsheim betroffen

An diesem Wochenende entfallen im Abschnitt Lauda-Crailsheim auf der Tauberbahn alle Zugfahrten. Grund dafür sei ein aktuell erhöhter Krankenstand in den Stellwerken der Westfrankenbahn. Auch Busersatzverkehr oder Sammeltaxis seien nicht möglich. In der elektronischen Fahrplanauskunft auf bahn.de und in den Apps DB Navigator und DB Streckenagent sind Hinweise für die Fahrgäste hinterlegt. Wer fürs Wochenende Fahrten geplant hat, für den gibt es über die Westfrankenbahn eine kulante Taxi-Regelung. Infos per Mail (kundendialog.wfb@deutschebahn.com), Tel. 06021 372 0111 (montags bis freitags von 8 bis 20 Uhr).

