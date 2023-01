Zu wenig Wertschätzung für Schulen

Bildung: VBE-Kreisverband übt Kritik an Politik

Main-Tauber-Kreis 02.01.2023 - 18:18 Uhr < 1 Min.

Es fehle die Wertschätzung der Politik und teilweise auch die Unterstützung der Eltern. Dazu komme noch die »absolute Unterversorgung« der Schulen mit Personal und Ausstattung. Aus alldem lasse sich Zweierlei schlussfolgern: Wenn verantwortliche Politiker neue Aufgaben an Schulen delegierten, hätten sie gleich die Ressourcen mitzuliefern. Und es brauche endlich eine realistische Festlegung dessen, was genau in welchem Umfang zu den Aufgaben von Lehrkräften gehört - oder besser: wo die Grenzen dessen sind, was Schule neben der Kernaufgabe Unterricht überhaupt zu leisten vermag.

Grundsätzlich müssten die Rahmenbedingungen an Schulen und Kitas verbessert werden. «Das heißt ganz klar, dass die Klassen- beziehungsweise Gruppengröße reduziert werden muss", wird Kreisvorsitzender Thomas Weniger in der Mitteilung zitiert. Der VBE Baden-Württemberg fordere eine Fach- und Lehrkräfteoffensive, um den Personalmangel endlich zu beheben. Zudem könne man die Unterrichtsqualität verbessern, indem man schon bei der Ausbildung der Grundschullehrkräfte ansetze.

Als alarmierend bezeichnet es VBE-Landesbezirksvorsitzender Sebastian Lutz, dass der Anteil der Viertklässler, die einer Studie zufolge bei den Leistungen nicht die Mindeststandards erfüllten, größer geworden sei. Dies zeige, dass diese Kinder dringend mehr Förderung bräuchten.

bal