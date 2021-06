Werner Friedrich für 75. Blutspende geehrt

Ortschaftsrat: Viele Themen besprochen

Werner Friedrich (links) wurde vom designierten Ortsvorsteher Frank Helm für 75-maliges Blutspenden geehrt.

37,5 Liter Blut gespendet: Nach dem formalen Tagesordnungspunkten konnte Frank Helm als designierter Ortsvorsteher Werner Friedrich als langjährigen Blutspender ehren. Der hatte in den zurückliegenden Jahrzehnten an 75 Blutspendeterminen des Deutschen Roten Kreuzes teilgenommen und dabei insgesamt 37,5 Liter Blut gespendet. Dafür gab es neben der goldenen Ehrennadel des DRK auch ein Weinpräsent der Stadt. Mit diesem wichtigen Dienst für die Allgemeinheit habe Friedrich sicher manches Leben retten können, war Helm überzeugt.

Häckselplatz geschlossen: Immer wieder wurde in der Vergangenheit auch privater Müll auf dem Platz, auf dem bisher das Häckselgut gesammelt wurde, entsorgt. Deshalb ist er nun geschlossen, informierte Helm. Derzeit liefen Gespräche mit den anderen Ortschaften aus Wertheim-Ost, ob man nicht einen gemeinsamen Sammelplatz einrichten könne, der dann auch bewacht werde, so Helm, der für die nächste Sitzung nähere Informationen ankündigte.

Veranstaltungen abgesagt: Das Brunnenfest und auch der Dorfflohmarkt müssten in der bisherigen Form erneut abgesagt werden, erklärte Helm auf Nachfrage aus der Bevölkerung. "Wir sind zwar noch in Kontakt mit den Behörden, um eventuell eine Veranstaltung in reduzierter Form anzubieten, aber das kann sicher nur spontan erfolgen." Statt des Dorflohmarktes soll es wahrscheinlich am Samstag, 26. Juni, einen Hofflohmarkt auf Privatinitiative im Ort geben.

Alte Informationen: Ständig gepflegt werden müsse eine Homepage, monierte ein Zuhörer die Aktualität des Internetseite der Ortschaft. Diese sei vom ausgeschiedenen Ortsvorsteher Jan Behner betreut worden, informierte Helm. Er habe sich bereit erklärt, diese Aufgabe auch künftig zu übernehmen. Allerdings müsse man die Zugriffsberechtigungen festlegen. Außerdem soll es eine Sitzung mit den Vereinsvorsitzenden geben: Die seien verantwortlich, dass Termine und Informationen zu den Vereinen eingestellt und gepflegt werden, hieß es in der Versammlung.

Sauberkeit moniert: Über Wochen nicht geleert worden sei der Mülleimer auf dem Spielplatz, kritisierte eine Zuhörerin. In der Diskussion kam man auch auf die wilden Müllablagerungen entlang der Kreisstraße zu sprechen, die fast wöchentlich entfernt werden müssten. Der Ortschaftsrat werde mit dem zuständigen Amt der Stadtverwaltung Kontakt aufnehmen, um über die Müllproblematik zu sprechen, versprach Helm. Auch eine "Aktion Saubere Landschaft", wie von einem Bürger vorgeschlagen, könne man für den Herbst dieses Jahres einplanen, erklärte er.

Weitere Diskussionen: Ausführlich diskutiert wurde zudem, dass in Bürgerhaus Dietenhan eine Kleinkindgruppe aus Kembach während der Bauarbeiten untergebracht werden soll. Zudem forderten die Zuhörer, dass im Bereich der Bushaltestelle die Geschwindigkeit auf 30 Stundenkilometer beschränkt wird. An diesen Themen werde man dranbleiben, versprach Helm.

Peter Riffenach