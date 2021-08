Judith Ries aus Vockenrot: Zu klein für das Heeresmusikkorps?

Koldschmidt-Preisträgerin startet mit Sondergenehmigung

Wertheim 23.08.2021 - 11:50 Uhr Kommentieren 3 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Wohlfühlplatz von Judith Ries: der Wertheimer Rosengarten.

"In der 7. oder 8. Klasse ist bei mir bereits der Wunsch gereift, Klarinette auch beruflich zu spielen", erzählt die Vockenröterin. Beim "Instrumentenkarussell" des Musikvereins Dörlesberg hatte sie sich das Instrument herausgesucht, zuerst im Verein Unterricht gehabt, später in der Musikschule Wertheim. Da war sie noch Schülerin des Wertheimer Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums.

In der Oberstufe wollte sie dann Musik als Leistungskurs wählen, was nicht zustande kam. Deshalb wechselte sie nach der 10. Klasse zum Matthias-Grünewald-Gymnasium in Tauberbischofsheim. Dort hat sie dieses Jahr mit der Traumnote 1,0 Abitur gemacht. Dafür bekam sie am Ende des Schuljahres aus der Hand von Bürgermeisterin Anette Schmidt den Koldschmidt-Preis der Bürgerstiftung Tauberbischofsheim. Das Preisgeld ist an eine Studienreise gebunden. Ziel und Termin stehen noch nicht fest.

Ein Bild gemacht

Zum Zeitpunkt der Preisverleihung waren die Weichen für die Zeit nach dem Abitur schon gestellt. Erste berufliche Station sollte das Heeresmusikkorps in Veitshöchheim werden. In der 10. Klasse hatte sie bereits ein Praktikum dort absolviert. Auf Empfehlung ihres Dörlesberger Dirigenten Bernhard Müssig, selbst beim Heeresmusikkorps, konnte sie sich eine Woche lang ein Bild von der Arbeit dort machen. "Ich will nicht nur Märsche spielen", erklärt die Musikerin und überzeugte sich von dem breiten Repertoire des Orchesters. Sie bewarb sich folgerichtig für den 23-monatigen freiwilligen Wehrdienst.

Das Vorspiel in Veitshöchheim bestand sie, dann musste sie für die Bewerbung "einen Berg von Formularen" ausfüllen. Schließlich wurde sie zur Musterung nach München eingeladen. Der Schock: Sie ist zu klein. Die Mindestgröße beträgt 1,55 Meter, sie weiß, dass sie sogar fünf Millimeter mehr misst. Die Münchner stellten 1,57 Meter fest, teilten ihr jedoch mit, dass die Mindestgröße 1,60 Meter sei. Sie fühlte sich total veräppelt und wollte das nicht akzeptieren. "Eine Ewigkeit" wartete sie auf den schriftlichen Bescheid. Als der nach drei Wochen endlich kam, legte sie Widerspruch ein und beantragte eine Sondergenehmigung. Die wurde dann innerhalb von zwei Tagen positiv entschieden.

Online vorbereitet

Das alles hatte sich in der heißen Phase des Abiturs abgespielt, dazu noch unter Pandemie-Bedingungen. "Das war kein einfaches Jahr", stellt Judith Ries heute fest. Die endgültige Zusage bekam sie dann Ende März/Anfang April. Die Musiker werden den Sanitätern zugeordnet, sodass sie als Sanitätssoldatin startet. Ab dem 3. August hat sie sich drei Wochen lang online auf die Grundausbildung vorbereitet. Gerade beschäftigt sie sich im Rahmen des Zusatzmoduls Sanitätsausbildung mit dem menschlichen Körper und Erster Hilfe. Die militärischen Grundlagen hat sie sich schon erarbeitet, Orientierung im Gelände und die verschiedenen Dienstgrade gehören dazu. Daneben trainiert die junge Soldatin in den letzten Wochen für den anstehenden Fitnesstest. Ausdauer und Sprint, Fitness und Kraft hätten sich schon verbessert. "Da bleibe ich dran", versichert sie und hat keine Zweifel, den Test zu bestehen.

Ab dem 23. August geht Judith Ries bis zum 1. Oktober zum Grundwehrdienst nach Weißenfels in Sachsen-Anhalt. Erst danach startet sie beim Heeresmusikkorps in Veitshöchheim. Das feierliche Gelöbnis wird sie mit den anderen Rekruten am 9. September in Weißenfels ablegen. Bis September 2023 wird sie dabei sein, und was danach kommt - da gibt es verschiedene Optionen. Bei der Bundeswehr bleiben als Berufssoldatin und Musik studieren, oder vielleicht ein Lehramtsstudium. Auch Psychologie kann Judith Ries sich vorstellen, Musiktherapie wäre ein interessantes Gebiet.

Ihre Familie und ihre Freunde sind begeistert, dass sie das durchgezogen hat und unterstützen sie. "Richtig cool" fänden sie das.

pefs

Hintergrund: Der Koldschmidt-Preis Der Koldschmidt-Preis wurde in diesem Jahr zum 38. Mal verliehen und ist mit einem Preisgeld von 2045 Euro der höchstdotierte Preis für Abiturienten in der Region. Der 1981 in Wien verstorbene ehemalige Schüler des Matthias-Grünewald-Gymnasiums, Paul Koldschmidt, hat in seinem Testament auch an die nachfolgenden Schülergenerationen des Gymnasiums gedacht. So wird seit 1987 aus den Zinserträgen seines Vermächtnisses dem besten Abiturienten eines jeden Jahrganges ein Studienaufenthalt beispielsweise in den USA ermöglicht. Der Koldschmidt-Fonds wurde in voller Höhe in die 1999 gegründete Bürgerstiftung der Stadt eingelegt. Um das ursprüngliche Kapital erhalten zu können, stockt die Bürgerstiftung seit Jahren die Differenz aus dem Zinsertrag des Koldschmidt-Kapitals bis zur bisherigen Höhe des Stipendiums aus ihren sonstigen Erträgen auf. (pefs)