Zu Herzen gehende Weihnachtslieder

Städtische Musikschule: Adventskonzert in der Alten Kirche mit klassischen und modernen Stücken präsentiert

Freudenberg 29.11.2022 - 11:59 Uhr 2 Min.

Adventskonzert der Städtischen Musikschule Freudenberg: Leni Henning und Aline Stelzig unterhalten mit Natalie Hirsch am Klavier in der Alten Kirche. Foto: Günter Herberich

Unglaublich, was die Organisatoren unter der Gesamtleitung von Michael Korn hier auf die Beine gestellt hatten. Das kurzweilige Programm war gespickt mit Weihnachtsliedern aus aller Welt, flankiert von Klassikern, wie Mendelssohn-Bartholdy, Bach und Karel Svoboda bis zu Popsongs von Ed Sheeran, Mariah Carey und Elton John.

Unbekümmertheit zeigten nach dem Auftakt dabei nicht nur die kleinsten Akteure von dem Blockflötenensemble mit dem »guten braven Nikolaus«. Die Nummer eins bei den Instrumenten an der Musikschule ist die Gitarre, war von Korn zu erfahren. Kein Wunder, dass man diese gleich im Dutzend auf der Bühne sah. Eduard und Konstantin Fischer überzeugten bei »We Wish You a Merry Christmas«. Ganz zart und mit viel Herz unterhielten Leni Henning und Aline Stelzig mit »Wie der Schnee«. Fester Bestandteil beim Konzert ist das Historische Ensemble. Die Musizierenden ließen »Kommet, ihr Hirten« erklingen. Natürlich hörte man auch die »Drei Haselnüsse für Aschenbrödel« von Karel Svoboda, gespielt vom Gitarrenensemble. Aron Scheiber ließ auf der Trompete den »Stern über Bethlehem« erstrahlen, und dann hatten die Freudenberger Goldkehlchen ihren großen Auftritt. Sie wünschten sich »Weiße Weihnacht«. Souverän zeigte sich Henrik Hirsch als er auf dem Klavier »Es ist ein Ros entsprungen« spielte.

Locker und frech

Marisa Ahrend zeigte ihr Talent an der Violine bei »Ich steh' an deiner Krippe hier«. Locker und frech zeigte sich die Schulband »Crazy Kids« mit ihren neuen T-Shirts im illuminierten Chorraum zu »Süßer die Glocken nie klingen« und ernteten großen Applaus. Den bekam auch Svenja Zipprich (Klavier) für »The Little Sheperd«. Bei Phillip und Michael Schlör (Gitarren) kam die »Stille Nacht« in die Alte Kirche in Freudenberg. Ins »Winter Wonderland« ging es bei Leonie Aulich und Sophia Schreiber. Zweistimmig hörte man »Winter's Tale«, gesungen von Isabella Luja mit ihrer Lehrerin Natalie Hirsch.

Yannis Zipprich zeigte viel Gefühl am Saxofon, als er »All I Want for Christmas Is You«erklingen ließ. Mara und Lennard Scheurich hatten sich »Merry Christmas« von Ed Sheeran und Elton John ausgesucht. Gesanglich voll auf der Höhe ist auch Emely Düll. Sie überzeugte bei »Have Yourself a Merry Little Christmas«.

Höhepunkt des Konzerts war der Auftritt der beiden Bundessiegerinnen Larissa und Melissa Hasenfuß. Die klaren, eindringlichen Stimmen der Schwestern berührten das Publikum bei dem Song »Christmas Morning« der irischen Sängerin Luz. Hervorragend präsentierte sich ebenso Svenja Zipprich mit der Eigenkomposition »Christmas Is Here«.

Nun bog man zum großen Finale auf die Zielgerade ein. Gemeinsam wurde mit allen Mitwirkenden im Altarraum »Hört der Engel helle Lieder« gesungen. Ein weiterer langanhaltender Beifall kam erneut auf. Als Dankeschön gab es für alle Mitwirkenden noch einen Adventskalender als Geschenk vom Förderverein der Städtischen Musikschule Freudenberg.

GÜNTER HERBERICH