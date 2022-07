Zu heiß für alles

Von Gusti Kirchhoff

24.07.2022 - 19:11 Uhr 1 Min.

Sie arbeiten auf der Straße, an den vielen Baustellen auf der Autobahn, beim Hausbau oder gar auf dem Dach, wo jetzt überall die Solarzellen verlegt werden. In unmittelbarer Nachbarschaft entsteht so ein Solardach. Ich kann gar nicht hinsehen, an meiner Haustür glüht der Messinggriff, dass ich schnell die Finger zurückziehe. Wie schaffen die das?

»Es muss gehen«

Es geht, es muss gehen. »Ich kann doch nicht alles stehen und liegenlassen, nur weil die Sonne scheint. Im Winter ist es viel gefährlicher bei Eis und Schnee«, meint der Arbeiter, während ihm der Schweiß über die Augen läuft.

Es ging eigentlich schon immer, wenn ich nur daran denke, dass es den Bauern im Ort früher auch nicht eingefallen ist, es sei zu heiß, um aufs Feld zu gehen. Und ein Haus kann man auch nicht im Winter bauen. Und nun ist es zu heiß. Zu heiß für alles.

Die Welt steht still, könnte man meinen. Nicht für die »kleinen« Menschen. Das ist ein Kinder-Sommer, so wie ich ihn in Erinnerung habe. Endlose lange, heiße Tage, an denen man barfuß über das heiße Pflaster gerannt ist und auch der Sand glühend heiß war. »Boadbau-Zeit«, schwimmen, bis die Lippen blau sind. Hastig in letzter Minute vor dem Nachtläuten schnell heim rennen, sonst gibt es Ärger.

Wiederkehrende Hitzetage

Nun, für alte Leute ist die Hitze schwerer zu ertragen. Für die meisten aber auch kein Problem, in der durch Rollos abgedunkelten Wohnung ist es angenehm kühl. Jetzt habe ich auch endlich Zeit, mir wieder mal die alten Geschichten durchzulesen, die ich für die Wertheimer Zeitung geschrieben habe. Und siehe da, auch im Juli 2010 lese ich den Titel: »Barfuß übers heiße Pflaster«.

Am Schluss habe ich geschrieben: »Als ich heute barfuß über unseren Hof gelaufen bin, musste ich mich beeilen, die Steine sind glühend heiß. Das erinnert mich an früher. So waren die Sommer meiner Kindheit.

Es gibt nur einen winzigen Unterschied: Damals bin ich etwas schneller über das heiße Pflaster gerannt!«

Hat sich doch gar nicht so viel verändert. Wir nahmen das Leben noch etwas leichter, Klimaschutz war noch nicht das große Thema. Es waren eher unbeschwerte Zeiten vor zwölf Jahren. Einfach Sommer.