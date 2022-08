Zoll überprüft Hotels und Pensionen

Finanzkontrolle: Einsatz gegen Schwarzarbeit in der Region

Heilbronn/Main-Tauber-Kreis 23.08.2022 - 17:18 Uhr < 1 Min.

Dabei seien insbesondere die Einhaltung des gesetzlichen Mindestlohns und der sozialversicherungsrechtlichen Pflichten, der unrechtmäßige Bezug von Sozialleistungen, die Ausweisdokumente sowie der Aufenthaltsstatus bei der Beschäftigung von Ausländern kontrolliert worden. Die verdachtsunabhängigen Prüfungen seien sowohl durch Personenbefragungen, als auch durch die Prüfung der Geschäftsunterlagen erfolgt.

38 Zöllnerinnen und Zöllner des Hauptzollamts Heilbronn von den FKS-Standorten aus Heilbronn und Tauberbischofsheim seien dazu im gesamten Zuständigkeitsbezirk unterwegs gewesen. Es seien 133 Personenbefragungen durchgeführt und 17 Prüfungen von Geschäftsunterlagen begonnen worden. Nach vorläufigen Erkenntnissen seien infolge der Prüfmaßnahme in 14 Fällen weiterführende Maßnahmen seitens des Zolls erforderlich, erklärt die Behörde.

Gegenwärtig gelte es, folgende Unregelmäßigkeiten aufzuklären: In neun Fällen bestünden Anhaltspunkte auf Mindestlohnverstöße, in drei Sachverhalten Anhaltspunkte für illegale Beschäftigung von ausländischen Arbeitskräften und in zwei Fällen Anhaltspunkte für Verletzungen der Aufzeichnungspflicht. In drei Fällen seien bereits Strafverfahren eingeleitet worden.

Neben der Aufdeckung von eventuellen Verstößen dienen die Prüfungen der Finanzkontrolle Schwarzarbeit regelmäßig auch der Sensibilisierung der Arbeitgeber hinsichtlich der letzten und noch weiter folgenden Mindestlohnerhöhungen. Für die Zeit vom 1. Januar bis 30. Juni betrug der gesetzliche Mindestlohn 9,82 Euro pro Stunde, seit dem 1. Juli gilt die Erhöhung auf 10,45 Euro pro Stunde. Zum 1. Oktober erhöht sich dieser erneut auf den durch den Bundestag beschlossenen Mindestlohn von 12 Euro pro Stunde.

