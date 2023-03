Zirkuswagen für Bettinger Kindertagesstätte

Erlebnisraum: Von Uettinger Wagen-Manufaktur extra handgefertigt

Wertheim 06.03.2023 - 16:48 Uhr < 1 Min.

Ein Zirkuswagen dient der Bettinger Kindertagesstätte seit Donnerstag als neuer Erlebnisraum. Foto: Michael Geringhoff

»Eine große Sache, alle Kinder waren aufgeregt und haben am Zaun gestanden«, sagt Kita-Leiterin Jaqueline Senov. Rund fünf auf zweieinhalb Meter misst der in bester Zirkustradition gebaute Oberlichtwagen, den die Uettinger Wagen-Manufaktur für die Bettinger Kinder handgefertigt hat.

Gedacht war der Wagen zunächst für die Naturgruppe des Kindergartens, die dann jedoch nicht zustande gekommen war. Jetzt dient der beheizbare Zirkuswagen, der noch mit Treppe und einem Unterkriechschutz versehen wird, laut der Kindergartenleiterin zunächst als zusätzlicher Erlebnisraum für bis zu zehn Kinder. Sollte es im weiteren Ausbau der Kita später dann doch noch eine Naturgruppe geben, wäre man vorbereitet und könnte den Wagen recht unkompliziert außerhalb des Dorfs auf einer geeigneten Wiese aufstellen.

»Liegt im Trend«, sagt auch der Chef der Wagen-Manufaktur. Aktuell hat er immer einen Wagen in Auslieferung, einen in Bau und einen in Planung. Naturgruppen und Waldkindergärten boomten nach wie vor, sagt er. Für die Kommunen sei es obendrein eine gute Lösung, schnell und relativ preiswert neue Gruppenräume für überlastete Kitas zu schaffen. Der Wagen sei viel billiger als ein Anbau, brauche kein aufwendiges Baugenehmigungsverfahren und könne auf die reine Bauzeit geschaut, wenn es ganz schnell geht, in vier bis sechs Wochen fertig sein.

