Zeugin fehlt: Verhandlung vertagt

Der Mann war der Wertheimer Polizei im Frühjahr 2020 aufs Radar geraten, schon damals wurde er mit gleich zwei Haftbefehlen gesucht. Seiner Verhaftung am Tauber-Ufer hatte er sich damals entzogen, hatte allerdings auf der Flucht sein Handy und andere persönliche Gegenstände dort zurückgelassen.

Handy ausgewertet

Die Handyauswertung hatte den Mann dann mit lokalem Marihuana-Handel in mindestens sechs Fällen in Verbindung gebracht. Diese sollten am Mittwoch am Amtsgericht Wertheim verhandelt werden. Als Zeugen konnte das Gericht lediglich einen Polizeibeamten anhören. Der Mann selbst verweigerte jegliche Aussage zur Sache als auch zur Person.

Sein Anwalt lehnte es auch ab, die vorliegende Aussage einer am Drogenhandel beteiligten Zeugin in schriftlicher Form ins Verfahren einzubeziehen. Die junge Frau war zum Prozess geladen worden, hatte dann wegen Krankheit abgesagt, war aber das notwendige ärztliche Attest schuldig geblieben. Die Verhandlung wird in der kommenden Woche fortgesetzt.

Da es ohne die Zeugin nicht weitergehen kann, muss sie nun damit rechnen, gegebenenfalls auch von der Polizei vorgeführt zu werden.

