»Zermürbungstaktik gegenüber unserem Rechtsstaat«

Corona-Proteste: Bad Mergentheims Oberbürgermeister kritisiert Verwaltungsgericht - Verbot gekippt

Bad Mergentheim 18.01.2022 - 14:43 Uhr Kommentieren 3 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Die Stadt hatte dem per Allgemeinverfügung im Dezember ein Ende gesetzt, doch das Verwaltungsgericht Stuttgart hat das Verbot gekippt. Beim Oberbürgermeister stößt das auf wenig Verständnis.

Ein Bürger hatte beim Verwaltungsgericht in Stuttgart Beschwerde gegen das durch die Stadt Bad Mergentheim per Allgemeinverfügung verhängte Verbot von Versammlungen gegen die Corona-Maßnahmen eingelegt, der Mann bekam am Freitag von dem Gericht Recht. Demnach dürfen sogenannte Spaziergänge in der Stadt künftig nicht mehr pauschal verboten werden. Das präventive Versammlungsverbot genüge nicht den verfassungsrechtlichen Vorgaben der Versammlungsfreiheit, begründeten die Richter die Entscheidung.

Keine Gefährdung der Sicherheit

Der bloße Verstoß gegen die Anmeldepflicht stelle noch keine unmittelbare Gefährdung der öffentlichen Sicherheit im Sinne des Versammlungsrechts dar, führten die Richter aus. Auch sei nicht ausreichend dargelegt, welches Infektionsrisiko durch die Demos entstehe. Als milderes Mittel hätte die Stadt etwa zunächst eine Verfügung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung auch bei unangemeldeten Demos verhängen können.

Die Stadt hatte mit Wirkung ab 21. Dezember 2021 wie auch mehrere andere Kommunen im Land eine Allgemeinverfügung erlassen, die Versammlungen mit Aufrufen zu sogenannten Spaziergängen verbietet, wenn diese nicht angezeigt und nicht behördlich bestätigt sind. Der Beschluss des Gerichts gilt ab sofort. Gegen ihn können die Parteien noch Beschwerde beim Verwaltungsgerichtshof in Mannheim einlegen.

»Leben nicht in Diktatur«

Bad Mergentheims Oberbürgermeister Udo Glatthaar will diese Option prüfen, heißt es in einer am Dienstag versandten Stellungnahme. Zeit hat die Stadt dazu bis Mitte kommender Woche. »Wir respektieren selbstverständlich die Entscheidung des Verwaltungsgerichtes. Anders als von vielen Kritikerinnen und Kritikern der Corona-Maßnahmen häufig postuliert, leben wir eben nicht in einer Diktatur, sondern in einem Rechtsstaat, wo Verwaltungsentscheidungen durch die Judikative überprüft und revidiert werden können«, sagt Glatthaar. Das sei auch in diesem Fall geschehen.

Inhaltlich könne man die Entscheidung nicht nachvollziehen: »Fast wortgleiche Allgemeinverfügungen sind in anderen Städten - beispielsweise in Karlsruhe - gerichtlich bestätigt worden«, so der Oberbürgermeister. Das zeige, dass die Rechtsauffassung der Gerichte an dieser Stelle differiere. Er sei überzeugt, mit der Verfügung die Versammlungsfreiheit nicht unterlaufen zu haben. Angemeldete Demonstrationen unter Einhaltung der Auflagen seien jederzeit möglich. »Und bei den sogenannten Spaziergängen hatten wir im Dezember mehrfach beobachtet, dass beispielsweise Hygieneregeln eben nicht beachtet worden sind«, sagt das Stadtoberhaupt. Das sei einer der Anlässe für die Verfügung gewesen.

Rechtsextreme mischen mit

Glatthaar betont, dass die »vermeintlich harmlosen Spaziergänge« strategisch gesteuert seien, sowohl bei Zeit und Ort der Treffpunkte als auch beim Ablauf, wie plötzlichen Richtungsänderungen auf Kommando. »Dahinter steht eine Zermürbungstaktik gegenüber unserem Rechtsstaat, der nicht gleichzeitig an allen Orten im Land sein kann.« Teilnehmer sollten sich bewusst sein, mit wem sie gemeinsame Sache machten. Glatthaar spricht von rechtsextremen Akteuren sowie Landtags- und Bundestagsabgeordneten der AfD. Die Veranstaltungen sind auch immer wieder Thema auf den verschiedenen Präsenzen der AfD-Bundestagsabgeordneten Christina Baum (Lauda-Königshofen), die mit ihrem Kreisverband auch zur Demonstration von Impfgegnern vor dem Caritas-Krankenhaus aufgerufen hatte.

Hier gehe es um mehr als harmlose Spaziergänge, betont Glatthaar. »Wir sehen die entsprechenden Personen bei jedem nicht als Veranstaltung deklarierten Spaziergang.« Für die Stadt als Ordnungsbehörde und auch die Polizei seich die Reaktion auf die nicht angemeldeten Veranstaltungen »eine durchaus schwierige Abwägung zwischen einem als zu martialisch empfundenen Auftreten einerseits und der Durchsetzung von Recht und Gesetz andererseits«, beschreibt er das Dilemma. Zu den Auswirkungen des Gerichtsurteils sei man im intensiven Austausch mit Behörden, anderen Kommunen und dem baden-württembergischen Städtetag. »Von betroffenen Seiten werden wir ermuntert, vor dem Verwaltungsgerichtshof für unsere Sache einzustehen - auch als Signal für andere Kommunen in ähnlicher Situation.« Man werde nun sorgfältig abwägen und dann entscheiden.

Klar sei aber schon jetzt, dass die Spaziergänge weiter genau beobachtet würden. Glatthaar schließt auch eine geänderte Allgemeinverfügung zu einem späteren Zeitpunkt nicht aus. Die Versammlungsfreiheit sei ein hohes Gut. »Ich appelliere deshalb noch einmal, dass Versammlungen - egal zu welchem Thema - formal angemeldet und die verabredeten Regeln eingehalten werden, statt dieses Freiheitsrecht mit Tricks zu unterlaufen.«

Auch in Wertheim gibt es derzeit an Sonntagnachmittagen unangemeldete »Spaziergänge« durch die Altstadt. Dabei werden weder Transparente gezeigt noch Parolen gebrüllt, die Teilnehmer sind bemüht, Abstände einzuhalten.

Die Stadtverwaltung will das in diesem Umfang akzeptieren, »da die klassischen Merkmale einer anzumeldenden Veranstaltung nicht oder nur ansatzweise vorliegen«, hießt es Ende Dezember auf Anfrage unserer Redaktion. Sollte sich der Charakter dieser Spaziergänge ändern, sei man allerdings »handlungsfähig und handlungsbereit«.

scm/dpa