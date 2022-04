Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Zentrum des Glaubens, der Wirtschaft und der Kunst

Hybrid-Vortrag: Hochaltar in der neu erbauten Abteikirche des Klosters Bronnbach am 28. April 1222 geweiht

WERTHEIM-BRONNBACH 29.04.2022 - 10:52 Uhr 1 Min.

Historiker Johannes Sander. Foto: Wolfgang Wiechert

Nach dem offiziellen Empfang durch Claudia Wieland, der stellvertretenden Leiterin des Archivs, bezweifelte Sander eingang humorig, ob er dafür überhaupt der Richtige sei, nachdem schon so viele Experten vor ihm sich mit dem Kloster beschäftigt hätten. Aber natürlich absolvierte er dann absolut kompetent, dabei locker und publikumsoffen, seinen interessanten Vortrag, der auch online übertragen wurde.

Fast 70 Jahre Bauzeit

Etwa 70 Jahre hatte man gebraucht, um dieses mächtige Gotteshaus zu errichten. Eine ziemlich lange Zeit, wie Sander erläuterte. Vielleicht habe es auch am Geld gelegen. Dabei sei aber eine eindrucksvolle dreischiffige Basilika entstanden, die auch heute noch ihre romanische Architektur, diese massige gedrungene Struktur, ziemlich unverbaut zeige. Die Bauherren dieses Klosters, die Zisterzienser, hätten sich bekanntlich als ein Orden verstanden, der sich gegen die üppige Ausgestaltung damaliger Klöster und deren aus dem Ruder geratenen Ordensregeln bewusst gewendet hatten.

Glockentürme verboten

Gemäß der Konzeption aus dem 1098 begründeten Kloster Citeaux in Burgund mit ihrem führenden europaweitaktiven Abt Bernhard von Clairvaux (1090 bis 1153), siedelte man sich in abgelegenen Gegenden an, lehnte figürlichen Schmuck ab, 1157 wurden auch Glockentürme verboten - und Bronnbach hat denn auch nur sogenannte Dachreiter.

Kloster Bronnbach blieb dieser Konzeption im Wesentlichen treu.Allerdings sei die Apsis mit Volutenspangen und Diamantfries und einem gewissen dekorativen ornamentalen Aufwand an den Gewölben ausgestattet. Gotisches finde sich zwar auch an den Pfeilern im Kreuzgang, etwa Knospenkapitelle, aber im Ganzen spiele die um diese Zeit bereits sehr präsente Gotik in Bronnbach keine Rolle. Die spätere barocke Umgestaltung im Innern sowie etwa der Josephsaal hätten wohl etwas zu tun mit dem Selbstbehauptungswillen der Abtei gegenüber Grafschaft und Bistum.

Der Orden hatte einen Nerv der Zeit getroffen und breitete sich rasant aus. Bronnbach war das 326. Kloster bei in der Blütezeit insgesamt etwa 500 Abteien.

Stets von Maulbronn betreut

Ursprünglich besetzt mit Mönchen aus Waldsassen, wurde es immer vom Mutterkloster Maulbronn betreut. Wirtschaftlich durchaus beachtlich, konnte es durch Schenkungen damit eigene Grangien aufbauen, also Hofgüter, wie den Schafhof oder den Ernsthof, und wurde ziemlich wohlhabend, betrieb Weinbau, Fischfang, Schafzucht, auch eine Mühle. In der besten Zeit war das Kloster mit etwa 30/40 Priestermönchen und 60 bis 120 Konversen belegt, also Laienbrüdern, die die Arbeit machten.

