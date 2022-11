Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

»Zeitlose« Klänge aus allen Musik-Epochen

Jahreskonzert: Symphonisches Blasorchester Lengfurt spielt unter dem Dirigat von Michael Geiger in ausverkaufter Triefenstein-Halle

Triefenstein 02.11.2022 - 14:42 Uhr 1 Min.

Das knapp 50-köpfige Orchester spielte zum 30-jährigen Bestehen der Musikkapelle Lengfurt. Mathias Höfert aus Lengfurt, der die »zeitlose« Kapelle 1992 gegründet hatte, wurde frenetisch begrüßt. Er startete eine Erfolgsstory ohne gleichen, wenn man bedenkt, dass der Verein aktuell außer dem SBO drei weitere Stammorchester umfasst.

Vereinsvorsitzender Bruno Hock wies auf einen Umbruch im Verein hin. Die Digitalisierung halte Einzug, die Musiker übernähmen nun auch organisatorische Aufgaben. Am ehesten merkte das das Publikum durch die Moderation. Saxofonist Yannick Trapp führte kurzweilig und informativ durchs Programm.

Das Konzert begann mit der bekannten »Wiener Philharmoniker Fanfare« von Spätromantiker Richard Strauss. Militärisch anmutend die nächsten Stücke, die mit rasantem Tempo reitende oder auch marschierende Soldaten suggerierten. Mit »Colors« (Farben) des zeitgenössischen belgischen Komponisten Bert Appermont präsentierten das SBO und Solo-Posaunist Oliver Gotzler ein ausgesprochen schwieriges Stück perfekt.

Gelb, Rot, Blau und Grün - jede Farbe stand für einen besonderen Musikcharakter. Dazu passend wechselten die Scheinwerfer die Farben. Sehr anrührend »Adiós Nonino«, ein Tango, den Astor Piazzolla 1959 schrieb, als sein Vater gestorben war.

Ausdrucksstark und ergreifend

Solistin Theresa Bauer spielte ausdrucksstark und ergreifend. Mit »Sing, Sing, Sing« gab es ein Jazz-Stück von Louis Prima aus dem Jahr 1936. Ein sehr gutes Arrangement, das man auch mit einem Orchester spielen könne, wie Dirigent Michael Geiger im Gespräch erläutert. Das begeisterte Publikum spendete Szenenapplaus für die Soli von Trompete, Klarinette und Schlagzeug.

Die Melodie des Kunstlieds »Granada« mit Soloposaune erklatschte sich das Publikum stehend als eine von drei Zugaben. Bei »Thank you for the Music« mit Solosängerin Tanja Rösch und einem Minichor mit einem singenden und dirigierenden Michael Geiger sprangen alle auf. Rauschenden Applaus gab es für ein strahlendes SBO.

Bürgermeisterin Kerstin Deckenbrock und stellvertretende Landrätin Pamela Nembach waren begeistert und sprachen mit ihrem großen Dankeschön an Mitwirkende und Organisatoren dem Publikum aus der Seele.

Das nächste Projekt lässt nicht lange auf sich warten: Am 15. Januar 2023, 17 Uhr, spielt das SBO das Neujahrskonzert des Kulturkreises Wertheim in der Wertheimer Stiftskirche.

pefs