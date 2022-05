Zahlreiche Bauprojekte in Külsheim

Kindergarten: Platznot hat sich durch den Zuzug ukrainischer Kinder noch einmal unerwartet verschärft

Külsheim Donnerstag, 26.05.2022 - 11:45 Uhr

Bau­sa­chen ha­ben den jüngs­ten Küls­hei­mer Ge­mein­de­rat am Mon­tag do­mi­niert. Die Stadt in­ves­tiert der­zeit ge­wal­tig in den Aus­bau der Kin­der­gär­ten, eben­so in den Stra­ßen­bau und den ei­nes neu­en ge­mein­sa­men Feu­er­wehr-Ge­rät­e­hau­ses für die Ge­mein­den Hund­heim und Stein­bach.