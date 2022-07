Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Zahlen in Milliarden statt Millionen

Volksbank: Beträge führen zu Nachfragen

MAIN-TAUBER-KREIS 10.07.2022 - 19:50 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Statt der Darstellung als mehrere Tausend Millionen sei eine Angabe in Milliarden in geläufiger. Deshalb drucken wir die Zahlen noch einmal in Milliardenbeträgen.

Die Bilanzsumme der Volksbank Main-Tauber betrug zum 31. Dezember 2021 rund 2,905 Milliarden Euro. Dies bedeutet eine Steigerung von 7,67 Prozent im Vergleich zu 2020 (2,698 Milliarden Euro).

Das betreute Kundengesamtvolumen stieg von 5,238 Milliarden Euro im Jahr 2019 auf 5,555 Milliarden Euro in 2020 und bis Ende 2021 auf 5,984 Milliarden Euro an.

Das Kundenkreditvolumen wuchs im selben Zeitraum von 2,022 Milliarden Euro (2019) um 6,63 Prozent auf 2,156 Milliarden Euro (2020) sowie um 8,30 Prozent auf 2,335 Milliarden Euro (2021).

Das Kundenanlagevolumen vergrößerte sich von 3,216 Milliarden Euro (2019) um 5,69 Prozent auf 3,339 Milliarden Euro (2020) und um 7,35 Prozent auf 3,649 Milliarden Euro (2021).

ls