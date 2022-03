Zahl der Unfälle 2021 kaum gestiegen

Polizei Wertheim: Missachtung der Vorfahrt Hauptunfallursache - Viele Unfälle nach Alkoholkonsum

Wertheim 18.03.2022 - 12:41 Uhr 3 Min.

Die Entwicklung folgt damit einem Trend, der schon im Main-Tauber-Kreis und im gesamten Bereich des Polizeipräsidiums zu beobachten ist. Erster Polizeihauptkommissar Matthias Jeßberger stellte am Donnerstag die Zahlen für das Polizeirevier Wertheim vor, das die Städte Wertheim, Freudenberg und Külsheim umfasst.

Insgesamt ereigneten sich im vergangenen Jahr 801 Unfälle, geht aus der Statistik des Polizeireviers Wertheim hervor. Zwei mehr als 2020. Drei Menschen starben, 23 wurden schwer und 89 leicht verletzt. Hauptunfallursache ist wie im Vorjahr die Missachtung der Vorfahrt mit 43 Fällen. Bei 16 Unfällen waren die Fahrer oder Fahrerinnen verkehrsuntüchtig, weil sie zu viel getrunken oder Drogen eingenommen hatten. Wobei Jeßberger darauf verwies, dass es sich bei den Unfällen mit der Ursache »Verkehrsuntüchtigkeit« wohl mehrheitlich um Alkohol bedingte Unfälle handeln dürfte. »Bei Unfällen unter Drogeneinfluss gibt es ein großes Dunkelfeld«, begründete der Leiter des Polizeireviers, während man im anderen Fall oft schon am Geruch erkennen könne, ob jemand Alkohol getrunken habe.

War im Jahr 2020 noch die Geschwindigkeit bei 26 Unfällen die Unfallursache, ging ihre Zahl im vergangenen Jahr deutlich auf 13 Unfälle zurück. Jeßberger vermutet für diesen Rückgang vor allem »den hohen Kontrolldruck«, den es in der Region inzwischen gebe. Außer den Geschwindigkeitskontrollen durch die Polizei vor allem an Verkehrsstrecken, die besonders unfallträchtig sind - Jeßberger nannte beispielhaft die Neue Vockenroter Steige und die Kreisstraße 2824 an der Kreuzung Höhefeld/Kembach -, werde mit der Anschaffung des Enforcement-Trailers auch von der Stadt Wertheim intensiv inner- wie außerorts kontrolliert. Schließlich gebe es seit Herbst vergangenen Jahres einen neuen Bußgeldkatalog, in dem die Strafen für zu schnelles Fahren teilweise empfindlich erhöht wurden.

Drei Tote bei Unfällen

115 Menschen wurden bei Unfällen im Zuständigkeitsbereich der Polizei Wertheim im vergangenen Jahr verletzt. Drei von ihnen starben, nachdem es in 2020 keinen Toten auf den Straßen in der Region gegeben hatte. Ein tödlicher Unfall trug sich auf der L 2310 zwischen Eichel und Urphar zu, eine Frau starb bei einem Unfall in Külsheim, und eine Fußgängerin kam beim Überqueren der Landesstraße auf der Höhe der Rosenmühle ums Leben, als sie von einem Fahrzeug erfasst wurde. Während die Zahl der Schwerverletzten auf 23 Personen leicht gesunken ist (Minus zwei), stieg die Anzahl der Menschen, die bei einem Unfall leichte Verletzungen erlitt, von 83 in 2020 auf 89 im vergangenen Jahr.

Der Trend, dass sich immer mehr Unfälle mit Pedelecs ereignen, hat sich auch 2021 fortgesetzt. Was sich allein schon aus der Tatsache erklärt, dass immer mehr Fahrräder mit Motor auf den Straßen und Radwegen unterwegs sind. Die Zahl der Radfahrer-Unfälle insgesamt sank binnen eines Jahres zwar von 35 auf 29, zeitgleich stieg allerdings die Zahl, an denen Pedelec-Fahrer beteiligt waren von 9 auf 16. Von den 29 Fahrradunfällen wurden 18 von den Radfahrern selbst verursacht. Und davon wiederum waren elf Unfallverursacher motorisierte Fahrradfahrer. Matthias Jeßberger kündigte an, dass es mit Beginn der Fahrradsaison in der Region auch Geschwindigkeitskontrollen von motorisierten Fahrrädern geben werde. Die Polizei Wertheim habe sich dazu eigens ein technischen Prüfgerät zugelegt, mit dem festgestellt werden könne, ob die Fahrradräder technisch verändert worden seien.

Den Kontrolldruck auf Fahrradfahrer, die durch die Wertheimer Fußgängerzone verbotenerweise fahren, will die Stadt Wertheim mit Beginn der Fahrradsaison deutlich erhöhen, kündigte Ordnungsamtsleiter Volker Mohr unterdessen an. Man werde es nicht länger mehr dulden, dass vor allem in der Eichelgasse, aber auch in der Brückengasse und über den Marktplatz ohne Rücksicht auf Fußgänger gefahren werde, sagte er.

Merklich gestiegen sind in der Region auch die Unfälle, die durch junge Führerscheininhaber verursacht wurden. Zählte die Polizei 2020 insgesamt 59 Unfälle, an denen Fahrerinnen und Fahrer im Alter zwischen 18 und 25 beteiligt waren, stieg ihre Zahl im vergangenen Jahr bereits auf 69. Bei 36 Unfällen waren die jungen Fahrer die Unfallverursacher (plus sechs gegenüber 2020). 26 junge Menschen wurden verletzt (plus sieben).

Als häufigste Unfallursachen bei den jungen Erwachsenen nannte Matthias Jeßberger Vorfahrtsmissachtungen, zu schnelles Fahrern und die Verkehrsuntüchtigkeit durch den Konsum von Alkohol, Drogen oder durch Übermüdung.

GUNTER FRITSCH

Hintergrund: Verstöße gegen Handynutzung Die Polizei Wertheim stellte im vergangenen Jahr wieder eine merklich gestiegene Zahl von Verstößen gegen die Nutzung des Handys während der Fahrt fest. In 601 Fällen wurden Fahrerinnen und Fahrer dabei beobachtet, wie sie unerlaubter Weise das Smartphone bedienten. Im Jahr zuvor waren es lediglich 366 Verstöße, die angezeigt wurden, was allerdings auch mit der reduzierten Zahl an Fahrten während der Corona-Beschränkungen im Zusammenhang stehen dürfte. Auffällig ist auch, dass in 481 Fällen die Polizei Autofahrer verwarnen musste, die den Gurt nicht angelegt hatten. In 2411 Fällen wurden Verstöße gegen die vorgeschriebene Geschwindigkeit geahndet, nannte der Leiter des Polizeireviers Matthias Jeßberger Zahlen. gufi