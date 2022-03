Zahl der E-Bike-Unfälle auch 2021 wieder gestiegen

Zahlen und Fakten: Mehr Unfälle junger Erwachsener

Die Zahl der Unfälle, die von jungen Fahranfängern im Alter zwischen 18 und 24 Jahren im Main-Tauber-Kreis im vergangenen Jahr verursacht wurden, ist im Vergleich zum Vorjahr spürbar gestiegen. Waren es laut der Statistik des Polizeipräsidiums Heilbronn in 2020 erst 113 junge Erwachsene, die einen Verkehrsunfall im Main-Tauber-Kreis verursachten, stieg diese Zahl binnen eines Jahres auf 150, was einem Plus von 32,7 Prozent entspricht. Insgesamt waren Fahranfänger in 2021 an 253 Unfällen beteiligt. Auch das ein Plus von 40 Unfällen. Positiv entwickelten sich allerdings die Unfallfolgen: So gab es im vergangenen Jahr weniger schwer und leicht verletzte Personen unter den jungen Erwachsenen. Ein Fahranfänger starb bei einem Unfall. Schaut man in die Altersgruppe der Senioren am Steuer (65 Jahre und älter), fällt auf, dass im vergangenen Jahr die Zahl der Unfälle, an denen sie beteiligt waren von 255 auf 242 im Landkreis zurückging. 150 Unfälle wurden durch Senioren verursacht, 13 weniger als im Jahr 2020. Zwei Senioren starben bei Unfällen, 26 wurden schwer (plus zwei), 44 leicht verletzt (minus fünf). gufi