Zahl der E-Autos im Main-Tauber-Kreis verdoppelt sich in einem Jahr

Stadtwerke setzen auf den Ausbau der Ladeinfrastruktur

MAIN-TAUBER-KREIS 27.01.2022

Einer der meist genutzten Ladesäulen im Stadtgebiet Wertheim ist die Station in der Packhofstraße. Foto: Gunter Fritsch

Auch im Main-Tauber-Kreis drückt sich diese Entwicklung in den Zulassungszahlen aus - wenn auch, im Vergleich zu anderen Stadt- und Landkreisen, noch auf niedrigem Niveau.

So waren laut des Datenmonitors E-Mobil Baden-Württemberg, der Landesagentur für neue Mobilitätslösungen und Automotive, im Main-Tauber-Kreis zum 1. Januar 2020 erst 180 vollelektrische Fahrzeuge zugelassen. Ein Jahr später meldet das Kraftfahrzeugbundesamt bereits mehr als eine Verdopplung. 425 Fahrzeuge, die nur über einen Elektromotor verfügen, fuhren auf den Straßen des Landkreises. 403 hatten zusätzlich zu einem Verbrennermotor noch einen elektrischen Antrieb mit an Bord, ein Jahr zuvor waren es laut Datenmonitor erst 160 sogenannte Plug-in-Hybride.

Ladeinfrastruktur hinkt nach

Zulassungszahlen für reine Elektrofahrzeuge und Plug-in-Hybride zum Stichtag 1. Januar 2021 liegen vom Kraftfahrzeugbundesamt für den Landkreis Main-Tauber noch nicht vor, dürften aber entsprechend des deutschlandweiten Trends auch im vergangenen Jahr weiter gestiegen sein. Bei den von der Landesagentur E-Mobil zusammengestellten Daten zeigt sich auch: Während sich die Zahl der voll elektrisch oder teil-elektrisch betriebenen Fahrzeugen binnen eines Jahres auch im ländlich strukturierten Landkreis Main-Tauber jeweils um mehr als 100 Prozent erhöht hat, hinkt die öffentliche Ladeinfrastruktur dieser Entwicklung weit hinterher.

So gab es bei insgesamt 828 Fahrzeugen, die über einen elektrischen Antrieb und einen Ladestecker verfügten, bis 1. März 2021 genau 93 öffentliche Ladepunkte im Landkreis. Die Anzahl der Ladepunkte stieg lediglich um 24 Prozent an. Während es auf 1000 Einwohner im Main-Tauber-Kreis 6,2 Elektrofahrzeuge gab, war es pro 1000 Einwohner weniger als eine Ladesäule, hat der Datenmonitor E-Mobil Baden-Württemberg ausgerechnet. Allerdings, auch das ist Teil der Wahrheit: Für die Kurz- und Mittelstrecke nutzen viele E-Autofahrer bei steigenden Reichweiten eher die heimische Wallbox als einen öffentlichen Ladestecker.

Im Juli vergangenen Jahres meldete das Landratsamt Main-Tauber einen Bestand von 114 öffentlichen Ladesäulen im Kreis. Diese Zahl dürfte allerdings nicht mehr ganz aktuell sein, weil Mitte 2021 das Landratsamt angekündigt hatte, weitere Ladesäulen sollen im Laufe des Jahres in Betrieb genommen werden. Das Stadtwerk Tauberfranken meldet zum 31. Dezember für sein Versorgungsgebiet im mittleren und südlichen Landkreis inzwischen insgesamt 50 öffentliche Ladepunkte - dabei handelt es sich im Regelfall um AC-Ladesäulen (20 Stück) mit jeweils zwei Anschlüssen und Ladegeschwindigkeiten von bis 22 Kilowatt.

Wenige Schnelllader bislang

Drei DC-Schnellladesäulen mit insgesamt fünf Ladepunkten stehen in Bad Mergentheim (zwei) und Tauberbischofsheim. Ladegeschwindigkeiten von bis zu 200 Kilowatt können dabei an einem Ladepunkt in Tauberbischofsheim erreicht werden, heißt es vom Geschäftsführer des Stadtwerks, Paul Gehrig. Er rechnet damit, dass es auch in diesem Jahr zu »einer deutlich steigenden Zahl von E-Fahrzeugen in der Region« kommen werde. Damit einhergehend erwartet das Stadtwerk Tauberfranken Absatzsteigerungen an den Ladesäulen von 50 bis 60 Prozent. Rund 300.000 Euro will das Stadtwerk deshalb in diesem Jahr in den weiteren Ausbau der Ladeinfrastruktur investieren. Gehrig nennt vier Schnellladepunkte in Lauda und Königshofen und 14 sogenannte Typ-2-Normalladepunkte unter anderem auch in Külsheim, die neu dazukommen werden.

Auch die Stadtwerke Wertheim, Ladesäulen-Betreiber im nördlichen Landkreis und im benachbarten Kreuzwertheim, setzen auf den weiteren Ausbau der elektrischen Infrastruktur. Stadtwerke-Geschäftsführer Thomas Beier: »Wir arbeiten gerade an einem Konzept, wie wir zusätzliche Ladesäulen in der Region aufbauen können und prüfen verschiedene Standorte.« Voraussichtlich im dritten Quartal soll es an der Bahnhofstraße auf der Höhe des neuen Sparkassengebäudes die erste öffentliche Schnellladesäule auf Wertheimer Gemarkung geben. Beier geht von Ladegeschwindigkeiten bis zu 150 Kilowatt aus, ein Aufrüsten auf bis zu 300 Kilowatt sei möglich. Allein für diese Ladesäule kalkuliert er Investitionskosten von 80.000 Euro. Zudem prüfe man mit dem Landratsamt und der Stadt Wertheim am Bahnhof eine Mobilitätszentrale mit einer weiteren E-Ladesäule zu errichten.

Wurden 2020 an den Ladesäulen der Wertheimer Stadtwerke 15.000 Kilowattstunden Strom getankt, waren es im vergangenen Jahr bereits 30.000 Kilowattstunden. Die Verdopplung der geladenen Strommenge sei auf die vermehrte Nachfrage nach E-Fahrzeugen zurückzuführen, begründet Christian Ernst diesen Anstieg, bei den Stadtwerken für die E-Mobilität zuständig.

Dabei sind die Nutzungszahlen ab den jeweiligen Ladesäulen »sehr standortabhängig«, wie Stadtwerk Tauberfranken-Geschäftsführer Paul Gehrig erläutert. So gebe es im Verbreitungsgebiet des Stadtwerks etwa Ladesäulen, an denen es lediglich ein bis zwei Mal im Monat zu Ladevorgängen komme.

30 Ladevorgänge pro Woche

Umgekehrt sind manche Ladesäulen so gut angenommen, dass an ihnen bis zu 30 Ladevorgänge binnen einer Woche registriert werden. Am häufigsten werden Ladekabel an den Ladesteckern der Ladesäule am Landratsamt Tauberbischofsheim eingesteckt, zeigen Gehrigs Zahlen. Umgekehrt werde etwa in Assamstadt so gut wie gar nicht geladen.

Damit E-Mobilität weiter an Fahrt aufnehmen kann, spricht sich der Stadtwerk-Geschäftsführer für »einen stetigen Ausbau der öffentlichen und halböffentlichen Ladeinfrastruktur« im Landkreis aus. »Wir müssen Versorgungssicherheit der Nutzer schaffen«, so Gehrig. Dazu gehörten »einheitliche Zugangsmöglichkeiten und ein annähernd ähnliches Preissystem für die Nutzung der Ladeinfrastruktur unterschiedlicher Anbieter«, spielt Gehrig darauf an, dass es noch immer zu Problemen an der Ladesäule beim Anmelden kommen kann und der Kunde sich mit unterschiedlichen Preissystemen konfrontiert sieht. Im Main-Tauber-Kreis gehören alle Säulen zum Ladeverbund Plus.

Schließlich brauche es eine stabile Datenverbindung an der Ladesäule, um das Laden und Bezahlen mit dem Mobiltelefon möglich zu machen. Für »bezahlbare Fahrzeuge und eine größere Modellvielfalt«, kann der Geschäftsführer nicht sorgen.

GUNTER FRITSCH

