Zahl der Badeunfälle nicht gestiegen

Wasserwacht Main-Spessart:Weil es im Landkreis weniger Seen gibt - Neue Sportarten auf dem Main

MAIN-SPESSART 29.08.2022 - 19:38 Uhr 2 Min.

Das Rettungsboot der Wasserwacht ist das Einsatzmittel der Wahl, sobald etwas auf dem Main passiert ist, ganz egal, ob ein Boot gekentert ist, oder ob ein Schwimmer in Not geraten ist. Fotos (2): Jochen Kümmel

»In Unterfranken kann man den Trend bestätigen, aber in Main-Spessart nicht«, sagte der Vorsitzende der BRK-Kreiswasserwacht Main-Spessart Jonas Pröschel im Gespräch mit unserem Medienhaus.

Eine Erklärung dafür ist, dass die meisten Badeunfälle an Seen passieren, welche es im Landkreis nicht so viele gibt. Während ihrer Bootsführerausbildung auf dem Main sahen die Wasserwachtler während der Pandemie mehr Schwimmer im Main. »Das Thema Schwimmen im Main hat gefühlt wieder abgenommen«, erläutert Wasserwacht-Chef Pröschel.

Trend Standup-Paddeling

Allerdings haben andere Tätigkeiten wie beispielsweise Standup-Paddeling definitiv zugenommen. Dies sei ein schöner Trend die Natur vom Wasser aus zu erkunden. Dabei muss man allerdings die Gefahren des fließenden Gewässers berücksichtigen. Zu Kreislaufproblemen könnte es kommen, wenn ein Paddler ins kalte Wasser fällt und der Main nicht so aufgeheizt ist, wie aktuell. Patrouillenfahrten zur Aufsicht von Badetätigkeiten im Main gibt es nicht. In Main-Spessart gibt es Wachdienste bei Veranstaltungsabsicherungen wie bei der Tanzinsel in Gemünden, bei der Spessartfestwoche oder Laurenzi-Messe in Marktheidenfeld.

Schwimmer sollen beachten: 100 Meter ober- und unterhalb von Brücken, im Bereich von Wehren und Hafenanlagen und im Schleusenbereich ist das Baden verboten. Auch die Schifffahrtsrinne sollte gemieden werden. »Die Sichtbarkeit für die Schifffahrer ist recht eingeschränkt, wenn man an so einen großen Schubverband denkt«, gibt der Wasserwacht-Chef zu bedenken.

Auch die Sogwirkung und der Wellenschlag, der durch die Schiffe entsteht, ist nicht zu unterschätzen. Durch das aktuelle Niedrigwasser wird dies sogar noch verstärkt. Da kann es sogar vorkommen, dass man, wenn ein großer Schubverband vorbeifährt, zehn bis 15 Meter in den Main problemlos reinlaufen kann, dann aber das Wasser wieder zügig zurückkommt.

Für kleine Kinder kann das auch im flachen Uferbereich durch den Wellengang gefährlich werden. Die Binnenschifffahrt hat immer Vorrang.

Nicht in Fahrrinne baden

Deshalb rät die Wasserwacht außerhalb der Fahrrinne zu baden. Doch auch dort gilt es auf die Strömung zu achten und man muss sich bewusst sein, in der Natur zu sein. Sprich es gibt Pflanzen und der Boden ist nicht flach, glatt und gefliest wie im Schwimmbad. Weiter versteht es sich von selbst, dass wenn man nicht richtig schwimmen kann, eine aufblasbare Schwimmhilfe keine wirkliche Hilfe ist. Viel zu groß ist die Gefahr, dass diese durch einen Ast oder Stein beschädigt werden könnte und dem Schwimmer schnell die Luft ausgeht. Die »Schwimmfähigkeit« hat definitiv nachgelassen, beobachtet Wasserwacht-Chef Pröschel.

Eine der Ursachen ist Corona, da während der Pandemie wenig bis keine Schwimmausbildungen möglich waren und Schwimmbäder geschlossen hatten.

Die Einsätze der Wasserwacht Main-Spessart liegen laut Pröschel über die letzten Jahre auf einem konstanten Niveau und liegen bei zehn bis 15 Einsätzen im Jahr. »Da hat sich glücklicherweise nicht gezeigt, dass es deutlich mehr geworden sind«, sagt der 29-Jährige.

JOCHEN KÜMMEL

Stichwort: Die Wasserwacht Main-Spessart ist vor allem auf dem Main im Einsatz Die ehrenamtlichen BRK Schnelleinsatzgruppen Wasserrettung Main-Spessart (SEGs) sind an den Standorten Karlburg, Lohr und Marktheidenfeld für Wasserrettungseinsätze über den Notruf 112 und die Integrierte Leitstelle Würzburg alarmierbar. Rund 60 ausgebildete Wasserretter, Bootsführer und Taucher sowie die BRK-Einsatzleiter »Wasserrettung Main-Spessart« rücken mit ihren drei Rettungsbooten, vier Schlauchbooten und je SEG mit einem Fahrzeug landkreisweit aus. Eine Logistikkomponente für den Wasserrettungszug Unterfranken, der zu überörtlichen Schadensereignissen ausrückt, ist ebenfalls im Kreis stationiert. In den örtlichen Schwimmbädern sorgen die Ortsgruppen Arnstein, Burgsinn, Frammersbach, Gemünden, Karlburg, Kreuzwertheim, Lohr, Marktheidenfeld und Markt Triefenstein für Sicherheit. Wie viele andere Hilfsorganisationen sind auch die Wasserwachtler immer auf der Suche nach neuen Mitgliedern. Egal ob Jugendlicher, Quereinsteiger oder auch im fortgeschrittenen Alter, es gibt für jeden eine Beschäftigung. Jonas Pröschel betont: »Wasserwacht ist mehr als Wasserrettung und Schwimmbaddienste«. Präventiv ist die Wasserwacht mit ihrem »Pitsch Patsch« und »Trau dich Kursen« in den Kindergärten unterwegs und vermittelt kindgerecht, wie man sich sicher am Wasser verhält. Auch die Jugendarbeit hat einen sehr hohen Stellenwert.()