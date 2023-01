Zahl der Arbeitslosen in Wertheim gestiegen

Nachfrage: Arbeitgeber suchen weiter Fachkräfte - Arbeitsmarkt hat sich als robust erwiesen - Qualifizierungsoffensive hat geholfen

MAIN-TAUBER-KREIS 10.01.2023 - 16:37 Uhr 1 Min.

Die Zahl der Arbeitslosen im Geschäftsstellenbezirk Wertheim ist im November leicht gestiegen. Foto: Gunter Fritsch

Die Arbeitslosenquote veränderte sich gegenüber November damit nicht und lag im Dezember 2022 bei 3,2 Prozent. Im Geschäftsstellenbezirk Wertheim verzeichnete die Agentur allerdings binnen eines Monats und im Jahresvergleich einen Anstieg der Arbeitslosigkeit.

Für den Main-Tauber-Kreis nennt die Agentur eine Arbeitslosenquote im Dezember von drei Prozent (wie im November). 2261 Menschen waren arbeitslos gemeldet, 29 weniger als im November. Für den Geschäftsstellenbezirk Wertheim gibt es allerdings eine umgekehrte Entwicklung. Hier stieg die Zahl der Arbeitslosen um 26 auf 620 Personen binnen eines Monats an. Das waren auch 43 Arbeitslose mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote im Geschäftsstellenbezirk Wertheim betrug damit 3,3 Prozent im Dezember. Vor einem Jahr belief sie sich auf 3,1 Prozent, heißt es in der Mitteilung der Agentur für Arbeit weiter.

Kaum ein Unterschied

Der Blick in die Wertheimer Statistik zeigt auch: Die Arbeitslosigkeit ist bei Frauen und Männern fast gleich hoch. Im Dezember waren 320 Männer arbeitslos gemeldet, 300 Frauen waren auf der Suche nach einer Anstellung. Die größte Zahl der Arbeitslosen mit einem Anteil von 36,6 Prozent ist 50 Jahre und älter. 34,4 Prozent aller Arbeitslosen sind Ausländer, 26,1 Prozent bereits ein Jahr und länger auf der Suche nach einer neuen Anstellung.

Der Arbeitsmarkt habe sich trotz des schwierigen wirtschaftlichen Umfelds »als robust erwiesen«, bewertete die Leiterin der Arbeitsagentur Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim, Elisabeth Giesen, die Zahlen. »Hohe Energiepreise, Materialengpässe und Preissteigerungen beeinträchtigen zwar die wirtschaftliche Entwicklung, doch der hohe Arbeits- und Fachkräftebedarf sorgte dafür, dass der Arbeitsmarkt nicht eingebrochen ist«, so der Rückblick Giesens auf den Arbeitsmarkt 2022. So sei die Nachfrage nach Arbeitskräften trotz eines Rückgangs bei den Stellenmeldungen im Dezember weiterhin hoch. Dabei habe die Agentur alle Personengruppen des Arbeitsmarktes im Blick - auch Personen, die sich noch in einer Beschäftigung befänden. So sei es gelungen, dank einer Qualifizierungsoffensive, etwa auch Personen in Pflegeberufe, als Bäcker oder Maler zu vermitteln.

