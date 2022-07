Zahl der Arbeitslosen im Juli gestiegen

Agentur: Junge Menschen nach der Schule ohne Stelle

Main-Tauber-Kreis 29.07.2022 - 13:22 Uhr < 1 Min.

Die Zahl der Arbeitslosen ist im Januar im Vergleich zum Vormonat auch in der Region Wertheim leicht gestiegen. Foto (Archiv): Gunter Fritsch

Agenturleiterin Elisabeth Giesen führte diese Entwicklung darauf zurück, dass mit Ende des Monats für viele Jugendliche die Schule und die Ausbildung endet. Erst nach den Sommerferien gehe es dann beruflich weiter, erklärt Giesen den Anstieg der Arbeitslosigkeit bei den unter 20-Jährigen um über 23 Prozent im gesamten Agenturbezirk. Auffällig ist auch, dass die Firmen in der Region dringend auf der Suche nach Fachkräften sind. Über 8500 sind es im gesamten Agenturbezirk, im Main-Tauber-Kreis gab es Ende Juli 2830 freie Stellen, knapp 19 Prozent mehr als im Juli 2021.

Dieses Angebot an freien Stellen macht sich auch auf dem Ausbildungsstellenmarkt bemerkbar. Seit Beginn des Berufsberatungsjahres im Oktober 2021 haben die Arbeitgeber in der Zuständigkeit der Agentur 5280 Ausbildungsstellen gemeldet, was einem Plus von 4,6 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitrum des Vorjahrs entspricht. Zugleich gab es allerdings nur 2416 Bewerberinnen und Bewerber, was einem Minus von acht Prozent gegenüber dem vergleichbaren Zeitraum des Ausbildungsjahres 2020/2021 entspricht.

Die Geschäftsstelle Wertheim der Arbeitsagentur meldet für den Juli eine Arbeitslosenquote von glatt drei Prozent, nachdem sie vor einem Jahr noch bei 3,7 Prozent gelegen hatte. Im Juli waren 552 Personen in der nördlichsten Region des Main-Tauber-Kreises arbeitslos gemeldet, 17 mehr als vor einem Monat.

gufi