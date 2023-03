Yoshinobu Otha, einer der weltweit besten Techniker unter den Karateka, schult in Wertheim

Großer Andrang in Bestenheid - 250 wollen vom Besten lernen

Wertheim 12.03.2023

Trainer "Schlatt" macht seine Leute warm. Sensei Otha in einerTrainigseinheit mit einem "Schwarzgurt". Lernen vom Meister. Foto: Geringhoff

"Karate ist nicht Kampf - es ist eher Kunst", sagte Claudia Klüpfel, deren Tochter Leonie eine der Lehrgangsteilnehmerinnen ist. "Faszinierend welch eine Spannung manche Menschen im Körper haben können", sagt sie auch und dass es beeindruckend sei, zu sehen wie Karate es einer kleinen, zierlichen Person ermögliche, über einen deutlich schwereren und stärkeren Gegner zu obsiegen.

Eine diese er zierlichen Persönchen stellt sich nur mit ihrem Karatenamen vor, ist aber mit ihrem Ehemann extra aus Zürich angereist, um dabei sein zu können. Der Meister sei einer jener bewundernswerten Kämpfer bei denen Körper, Geist und Seele eine echte Einheit bildeten. Allein ihn erleben zu können, lohne schon die Reise. Mit ihm obendrein trainieren zu können sei so etwas wie die Kirsche auf der Torte. Sie werde das, was sie bei Yoshinobu Otha lerne daheim weitergeben, sagt sie.

Martin Huth ist zweiter Vorsitzender der Karateabteilung beim TV-Wertheim. Ihm geht es um die Details. "Solch gute Techniker wie Yoshinobu Otha haben einen sehr genauen Blick auf die Dinge, die man so oftmals gar nicht hinreichend beachtet". Das Training sei absolut lohnend, sagt der 40-Jährige. Das sieht so auch Sabine Zipf - ihr Karatename lautet "Ping". Otha sei ein hervorragender Trainer mit einem Faible für Genauigkeit. Kontrolle und Eigenkontrolle seien wichtig, damit sich eventuelle Fehler sich nicht einschleifen könnten. "Außerdem ist so ein hochrangiger Sensei immer auch ein erheblicher Ansporn für alle".

Selbstkontrolle wichtig

Auch Michaela Klein (50) spricht von der Bedeutung der Selbstkontrolle. "Beim Karate geht es immer darum sich zu verbessern", der Kampf gegen andere sei nicht die eigentliche Motivation. Disziplin ist es dann auch, die man in der Halle erlebt. "Schlatt" Götzelmann vom TV-Wertheim übernimmt das Aufwärmtraining der rund 50 Kämpfer, die jeweils pro Trainingseinheit in der Halle sind. Knappe Befehle setzen die Schüler in Bewegung. In der überraschenden Stille hört man oftmals nur das Geräusch, der gestärkten Ärmel der Karatejacken, wie sie durch die Luft zischen.

Meister Otha hat seine eigenen Methoden sich aufzuwärmen und zu dehnen. Nach wenigen Minuten übergibt "Schlatt" ihm die Kämpfer und der siebte Dan Otha beginnt es eine Bewegungsabfolge einzuüben. Zunächst langsame, dann immer komplexere und immer schnellere Bewegungsabläufe. Auf den Gesicherten der Teilnehmer zeigt sich zunehmend angespannte Konzentration. Der Meister korrigiert einige der Schüler und erklärt, wie man die Körperbalance findet, dass die Bewegungen harmonischen Wellen entsprechen müssten, die Hüfte sei ein wichtiger Dreh- und Angelpunkt in der Körpermitte. Viele kommen ins Schwitzen. Der Meister hat ein eigenes Dojo (Kampfsportschule) in England. "Schlatt" und einige besonders Ambitionierte werden im April hinfahren, um sich weiter zu verbessern. "Im Karate den Weg des Lebens und der leeren Hand gehen", wie die Dame aus der Schweiz es gesagt hatte.

