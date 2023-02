Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Yasemin Eryanar leitet Gesundheitsamt im Main-Tauber-Kreis

Expertin für Infektionsschutz und Umwelthygiene

MAIN-TAUBER-KREIS 03.02.2023 - 13:49 Uhr < 1 Min.

Landrat Christoph Schauder ernennt Yasemin Eryanar (Mitte) zur Leiterin des Gesundheitsamts. Auch Elisabeth Krug gratuliert. Foto: Landratsamt Main-Tauber-Kreis, Christoph Obel

Im Januar vergangenen Jahres hatte sie die kommissarische Leitung von ihrer Vorgängerin Eva-Maria Dittmer übernommen.

Schauder freute sich, »dass wir mit Yasemin Eryanar eine Führungskraft aus dem eigenen Haus als Amtsleiterin in einem elementar wichtigen Sektor gefunden haben« Sie habe ihren Wert als Führungskraft und strukturierte Arbeiterin in der Hochphase der Pandemie unter Beweis gestellt.

Auch Gesundheits- und Sozialdezernentin Elisabeth Krug gratulierte und würdigte den besonderen Einsatz Eryanars, die neben der täglichen Arbeitsbelastung berufsbegleitend die Weiterbildung für das Öffentliche Gesundheitswesen erfolgreich absolviert habe. Yasemin Eryanar machte ihr Abitur in Bad Ems und studierte dann Humanmedizin in Marburg an der Lahn.

Sie ist seit 1. Januar 2019 Ärztin im Gesundheitsamt. Ihre Aufgabe ist - neben der Pandemiebekämpfung und der bisherigen kommissarischen Amtsleitung - die Sachgebietsleitung Infektionsschutz und Umwelthygiene.

