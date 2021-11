Vom Rezept bis zum Medikament: Der Ablauf in einer Apotheke

Wertheim 05.11.2021

Mandy Müller sortiert von Hand ein. Mandy Müller bedient die Salbenrührmaschine. Eva Marina und Walter Ploch an einem der Terminals im Verkaufsraum. Jedes Rezept muss akribisch überprüft werden. Bildunterschrift 2021-11-05 --> Eva Marina und Walter Ploch an einem der Terminals im Verkaufsraum. Jedes Rezept muss akribisch überprüft werden. Fotos: Petra Folger-Schwab Walter Ploch bringt die Lieferung des Großhandels in die Apotheke. Der Kommissionierer gibt ein Medikament in den Ausgabeschacht.

« Da gehe es um verschreibungs- und apothekenpflichtige Medikamente, natürlich auch um andere Produkte.

Was passiert denn, bevor der Kunde an der Theke sein Medikament bekommt? Er war womöglich beim Arzt, will ein bereits bekanntes Medikament erneut kaufen oder braucht einen Rat, weil er ein gesundheitliches Problem hat. Apothekerin Ploch und ihre Mitarbeiterinnen haben unserem Medienhaus die Abläufe geschildert.

Verschiedene Medikamente

Manche Kunden wundern sich, weil ihr Blick auf den Bildschirm gerichtet ist, der auf der Theke steht. »Das kommt den Kunden vielleicht manchmal unhöflich vor, aber wir müssen viele Punkte überprüfen, bevor wir ein Medikament ausgeben«, erklärt die Fachapothekerin für Offizinpharmazie. Die Krankenversicherungen handeln mit den Pharmaunternehmen jährlich Rabattverträge aus. Dazu gibt es umfangreiche Listen, auf denen vermerkt ist, welche Kasse, welchen Rabatt gibt. Das führt dazu, dass beispielsweise ein Kunde der AOK ein anderes Medikament bekommt, als ein anderer von der KKH.

Die verordnenden Ärzte wissen das häufig nicht, und so bekommen die Kunden in der Apotheke oft das Medikament einer anderen Firma, als der auf dem Rezept notierten. Da gibt es immer wieder Erklärungsbedarf.

Bei Stammkunden können die verordneten Medikamente am PC abgerufen und sofort nach möglichen Wechselwirkungen geschaut werden. Der Apotheker muss das überprüfen oder nachfragen. Es könne zum Beispiel auch vorkommen, dass die Stärke eines Medikaments für Kinder ausgelegt ist. Das muss dem Apotheker auffallen, und er muss Rücksprache mit dem verordnenden Arzt nehmen. Diese sogenannte Endkontrolle ist ungeheuer wichtig.

Und wie kommen die Medikamente überhaupt in die Apotheke? In etwa 50 Prozent der deutschen Apotheken hat die Digitalisierung schon Einzug gehalten, schätzt Eva Marina Ploch. So auch in der Reinhardshof-Apotheke. Es gibt über 100.000 apotheken- und verschreibungspflichtige Arzneimittel, die man natürlich nicht alle vorrätig haben kann. Der Bestand am Reinhardshof beträgt weit über 10.000 Medikamente. Über das Warenwirtschaftssystem wird dieser Bestand abgeglichen, werden Bestellvorschläge gemacht. Die Mitarbeiter in der Apotheke überprüfen die Plausibilität und bestellen im Großhandel.

Zusätzlich werden aktuell von Kunden benötigte Medikamente bestellt. Sechs Mal pro Tag liefert der Großhandel. Der Wareneingang wird mit dem Lieferschein abgeglichen, dann kommt der Kommissionierer, »Kollege Q«, zum Einsatz. Miriam Schulze ist pharmazeutisch-kaufmännische Assistentin und »füttert« ihren Kollegen. Der scannt den QR-Code, kommt mit einem blitzschnellen Greifarm an den Wareneingangsschacht, holt sich die Schachtel und räumt sie an einen geeigneten Platz.

Wie von Geisterhand

Musste man das früher manuell und alphabetisch erledigen, geht das heute wie von Geisterhand. In weniger als zehn Sekunden ist das Gerät von Null auf Hundert. Wenn man die Tür öffnet, hält das Gerät sofort an. Das könnte einen enthaupten, schätzt Schulze.

»100-prozentig funktioniert das noch nicht«, wie die pharmazeutisch-technische Assistentin Mandy Müller beschreibt. Sie sortiert auch noch von Hand in Schubladen ein. Mullbinden, Bandagen oder Flaschen mit Lotionen erkennt Kollege Q nicht oder kann sie nicht richtig greifen. Dafür optimiere er, räume die Regale aus und ein und putze sie dazwischen, wie Walter Ploch berichtet. Ploch ist im Familienbetrieb für »alles außer Apotheke« zuständig, wie er schmunzelnd sagt.

Mandy Müllers stellt auch Salben, Tinkturen und Lösungen her. Die Verordnungen dafür kommen hauptsächlich von Hautärzten. Sie wiegt die Zutaten auf speziellen Digitalwaagen ab, wobei die Basis für Salben meist Vaseline, für Lösungen und Tinkturen Alkohol und Wasser sind. Und wenn der Kommissionierer mal nicht geht? Da kann man per Sprache mit dem System kommunizieren und bekommt den Lagerplatz mitgeteilt. Über eine Hotline bekommt man Support, notfalls kommt ein Fachmann vor Ort. Totalausfall gab es bisher noch nie.

Durch Corona sei man zu der Ausstellung der digitalen Impfausweise gekommen, das habe immer wieder Zeit in Anspruch genommen. Jetzt sei die neue Immunkarte auf dem Markt. Die können die Kunden in der Apotheke beantragen und kaufen.

E-Rezept ab 2022

Die blaue Plastikkarte hat ein Loch und kann am Schlüsselbund oder an der Tasche befestigt werden. Sie wird europaweit akzeptiert. Auf ihrer Rückseite ist das Impfzertifikat des Bundesgesundheitsministeriums in Form eines QR-Codes. So ist man unabhängig von einem möglicherweise leeren Handy-Akku. Und was kommt als Nächstes? Ab 1. Januar 2022 soll das E-Rezept kommen. »Das ist allerdings schon seit 20 Jahren Thema«, weiß Eva Marina Ploch. Und ihr Mann fügt hinzu: »Wir sind schon lange startklar.« Die Arztpraxen seien wohl teilweise noch im Verzug. Die Patienten würden das Rezept vom Arzt per QR-Code erhalten. Der könnte mit dem Handy eingelesen oder ausgedruckt werden. In der Apotheke wird er dann ausgelesen.

Ein anderer Weg ist von der Arztpraxis auf einen Server. Von dem kann der Apotheker das Rezept mit einem Code abrufen. Viele Fragen seien noch offen, meinen Eva Marina und Walter Ploch und sind skeptisch, ob der Termin tatsächlich eingehalten werden kann. Nach wie vor werden 80 Prozent des Umsatzes mit Arzneimitteln erzielt, der Rest sind unter anderem Ernährungsberatung, Kosmetik, Hygiene- und Babyartikel.

PETRA FOLGER-SCHWAB

Hintergrund: Die Apotheke In Deutschland gibt es mehr als 50.000 Apotheker. Für die Kunden sind sie eine wichtige Anlaufstelle, um sich Rat über Medikamente, Therapien und Krankheiten einzuholen. Viele kennen den Apotheker persönlich und sprechen mit ihm über ihre gesundheitlichen Probleme. Apotheker, wie man sie heute kennt, gibt es erst seit etwa 800 Jahren. Damals hat Kaiser Friedrich II eine sogenannte Medizinalverordnung erlassen, die das Gesundheitswesen reformierte. Die Berufe Arzt und Apotheker wurden getrennt und den weit verbreiteten Quacksalbern das Handwerk gelegt. Durch die Industrialisierung zu Beginn des 19. Jahrhunderts wurde das Apothekengewerbe revolutioniert. Immer weniger Medikamente wurden von den Apothekern selbst hergestellt. Die Kernaufgabe des Apothekers ist heute die Versorgung der Bevölkerung mit Arzneimitteln und die Beratung. Dabei ist die Endkontrolle bei Abgabe von Arzneimitteln verpflichtend. Apotheker haben einen Heilberuf und sind Kaufleute. ()