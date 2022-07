Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Wunschliste der Dörlesberger für den Haushalt 2023 wächst

Friedhof: Neue Urnenrasengräber und Erdrasengräber

Wertheim 06.07.2022 - 11:56 Uhr 1 Min.

Viele der Punkte stehen schon sei Jahren auf der Wunschliste des Dorfs. Dazu gehört die Sanierung der Friedhofsmauer auf der Seite der Ortsdurchfahrt. »Jeder weitere Aufschub führt zu einer Verschlechterung und damit höheren Kosten der Sanierung«, betonte Ortsvorsteher Udo Schlachter.

• Erneut aufgenommen wurden auch die Feldwegsanierung des Baumwegs Richtung Bürgerhaus (Überzug mit einer Asphaltdecke), die Sanierung des Denkmals am Friedhof und neue Tische für die Waldsporthalle. Diese sind schon fast 40 Jahre alt. Neue Stühle mit Polster für die Halle sind bereits bestellt und sollen diese oder nächste Woche geliefert werden.

Die Gelder für die Sanierung des Denkmals sind laut Ortsvorsteher bereits genehmigt. Da aber noch keine Umsetzung erfolgte, habe man die Maßnahme erneut aufgenommen.

Neben den »Dauerbrennern« wurden auch mehrere neue Forderungen beantragt. Dabei flossen auch Anregungen von Bürgern und Vereinen ein.

• Neu beantragt wurden unter anderem Mittel zur Sanierung eines Feldwegs in Richtung Mülldeponie, da dieser in schlechtem Zustand sei.

• Der FC Hundheim möchte auf nicht mehr genutzten Sportplatzflächen einen Mehrgenerationenplatz schaffen. Aktuell befindet man sich in der Phase der konkreten Ideenfindung. Die Ortschaft hat kommunale Mittel zur Unterstützung des Projekts angefordert.

• Außerdem wünscht man sich einen großen Müllcontainer für Kunststoffabfälle am Friedhof. Dieser wurde von den Bürgern gewünscht, da es keine Entsorgungsmöglichkeiten für Friedhofsabfälle dieser Art gebe. Die Feuerwehr Dörlesberg beantragte über den Ortschaftsrat einen Oberflurhydranten am Bürgerhaus, in dem sich auch das Feuerwehrgerätehaus befindet. Dieser soll dem Befüllen des Wassertanks des Fahrzeugs und der Brandsicherheit dienen.

• Auf dem Friedhof sollen zehn neue Urnenrasengräber und sechs Erdrasengräber für Sargbestattungen entstehen. Die Festlegung der möglichen Standorte erfolgte in Absprache mit der Fachbehörde. Die neuen Urnengräber sollen ihren Platz gegenüber dem bestehenden Urnengrabfeld finden. Dieses ist an der Mauer Richtung Ortsdurchfahrt. Die Rasengräber für Sargbestattungen sollen auf der anderen Seite des Friedhofswegs gegenüber den Urnengräbern eingerichtet werden.

