Wunderbare Schokoladenfabrik in Nassig

Unternehmen: Melanie Diehm und Tobias Klein suchen Teilzeitjobs, um die Produktion nicht aufgeben zu müssen - Online-Bestellung möglich

Wertheim 26.11.2021 - 13:44 Uhr Kommentieren 4 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Tobias Klein gießt die fertige Schokolade in Tafelformen Das Conchieren, das ebenfalls über mehrere Stunden bei mäßigen Temperaturen läuft, sorgt dafür, dass die Kakaobutter in der flüssigen Schokolade genau die richtigen Kristalle bildet. Melanie Diehm und Tobias Klein produzieren in Nassig ihre eigene "Bin-to-Bar"-Schokolade. Die verschiedenen Kakaosorten unterscheiden sich optisch aber auch im Geschmack.

Als Enthusiasten haben sie einen hohen Anspruch an ihr Produkt: »Unsere transparent, nachhaltig und fair produzierte Schokolade soll eigentlich nur gut schmecken.«

Nachdem sie einige Jahre in ihren Berufen als Grafik-Designerin und IT-Projektleiter gearbeitet hatten, entschloss sich das Paar, seine Zelte in Stuttgart abzubrechen und per Anhalter um die Welt zu reisen. »Als wir Mitte Juli 2019 aufbrachen, hatten wir den Plan, zwischen drei und fünf Jahren unterwegs zu sein«, berichten die Weltenbummler. Doch es kam alles anders als erwartet. Zunächst sind die beiden vier Monate in Georgien hängen geblieben, und es überkam sie der Hunger auf was Süßes.

»Meine Schwester schnürte ein Care-Paket, und darin war auch eine Bin-to-Bar-Schokolade, die hat super geschmeckt«, berichtet Diehm. Das Paar nahm sich vor, sobald es wieder in Deutschland ist, sich näher mit der Thematik zu beschäftigen. Und das kam schneller als erwartet. »Im März 2020 hingen wir wegen Corona im Iran fest, und nachdem sich abzeichnete, dass die Pandemie sich länger hinziehen wird, haben wir uns entschlossen, nach Deutschland zurückzufliegen«, berichtet das Paar.

Kaum Firmen für Rohkakao

Zuhause in Nassig, wo die beiden im Elternhaus von Melanie Diehm eine Wohnung bezogen haben, befassten sie sich intensiver mit der Schokoladenherstellung und mussten dabei feststellen, dass der Handel mit Rohkakao in der Hand weniger Firmen liegt. Zudem stünden Kakao-Anbau und -Ernte immer noch für Kinderarbeit, unfairen Handel und mangelhafte Qualität. Weil die beiden damit nichts zu tun haben und den Herstellungsprozess komplett in der eigenen Hand behalten wollten, suchten sie lange nach einem Lieferanten, der sie mit Kakaobohnen versorgen könnte. Den fanden sie in der Firma Silva in Antwerpen, einem kleinen Unternehmen, das eigentlich aus der Kaffeebranche kommt und für faire Zusammenarbeit mit den Bauern vor Ort steht.

Die Schokoladen-Produzenten hatten drei Bohnensorten aus Ecuador, Nicaragua und Madagaskar ausgemacht, die sie für die Herstellung ihrer Bin-to-bar-Schokolade verwenden wollten. Zunächst werden die Kakaobohnen mit einer selbstgebauten Röstapparatur ganz schonend geröstet, aber es sind noch zahlreiche Schritte erforderlich bis die Schokolade genossen werden kann (siehe Hintergrund).

Sechs Kilo in zwei Tagen

Alle zwei Tagen könne man mit den vorhandenen Produktionsmitteln derzeit rund sechs Kilogramm Schokolade herstellen. Das reiche natürlich bei weitem nicht, dass sie davon leben könnten, ist sich das Paar einig, das bislang von dem Ersparten gelebt hat, das es für die Weltreise zurückgelegt hatte. »Wir sind jetzt auf der Suche nach Teilzeitjobs, um Teile unseres Lebensunterhalts zu sichern, ohne die Schokoladenproduktion aufgeben zu müssen«, sagt Klein. Um auch in Zeiten des Lockdowns und der Kontaktbeschränkungen ihre Produkte bekannter zu machen, bieten sie ein Online-Schokoladen-Tasting an. »Wer drei verschiedene Tafeln bestellt, kann an einer kostenlosen Verkostung teilnehmen«, so Diehm. Anmeldungen sind auf der Internetseite der Firma unter https://lomi-schokolade.de/ möglich. »Wir haben bisher bei diesen Veranstaltungen noch niemanden erlebt, der gesagt hat, dass ihm die Schokolade vom Discounter besser geschmeckt hätte.«

Apropos Verkostung: Eigentlich hätten sie gar nicht damit gerechnet, eine Prämierung zu bekommen, als sie Proben ihrer Schokolade nach London zur Academy of Chocolate geschickt haben. »Wir wollten eigentlich nur eine Beurteilung unseres Produkts von einer fachkundigen Jury erhalten.« Umso größer die Überraschung und Freude, als sie die Mitteilung erhielten, dass zwei ihrer drei eingereichten Sorten eine Bronze-Medaille erhalten haben.

Bleibt eigentlich noch die Frage: Wie das Paar auf den Namen für seine Schokolade gekommen ist. Sie wollten nicht unbedingt noch eine Firma sein, die irgendwas mit Schokolade heißt. Und da ihnen die Idee in Georgien gekommen sei, hätten sie einfach mal ein paar Dinge auf Georgisch übersetzt. Lomi heißt Löwe und war so ziemlich das einzig kurze Wort und das vor allem aussprechbar ist.

Informationen: Stand auf dem Wertheimer Weihnachtsmarkt direkt neben dem Brunnen auf dem Marktplatz.

PETER RIFFENACH

Hintergrund Hintergrund: Die Arbeitsschritte von der Kakaobohne zur fertigen Schokolade Bei "Bean-to-Bar"-Schokolade machte der Hersteller den gesamten Prozess von der Bohne bis zur Tafel selbst. Eine Illustration auf der Innenseite der Verpackung jeder Lomi-Schokoladentafel zeigt sehr transparent die Geschichte ihrer Entstehung. Schritt 1: Die Bohnen werden im Herkunftsland nach der Ernte fermentiert und getrocknet. Melanie Diehm und Tobias Klein haben sich zur Weiterverarbeitung die passende Sorte ausgesucht, denn Kakaobohnen enthalten mehr Aromastoffe als Wein. Schritt 2: Durch das Rösten bekommt die Schokolade ihren ganz individuellen Schokoladengeschmack. Außerdem wird die Säure in den Bohnen verringert. Dabei kommt es wesentlich auf die Temperatur und die Länge des Röstvorgangs an. Schritt 3: Nach dem Rösten und einer 24-stündigen Abkühlzeit kommt das Knacken der Bohnen. Die Kakao-Nibs und die Schalen werden in halbwegs gleich große Teile gebrochen, um sie später besser trennen zu können. Schritt 4: Das Trennen der Kakao-Nibs von den leichteren Schalen erfolgt mit einem "Winnower". Er bläst die Schalen weg, während die schwereren Nibs nach unten fallen. Schritt 5: Beim Melangieren werden die Kakao-Nibs fein gemahlen und mit den anderen Zutaten wie Kakaobutter und Zucker vermengt. Je länger die Kakaonibs und der Zucker im Melangeur bleiben, desto zartschmelzender wird später die Schokolade. Allerdings verflüchtigen sich dabei auch einige Aromen, so dass es auch hier auf den richtigen Zeitpunkt ankommt. Schritt 6: Das Conchieren, das ebenfalls über mehrere Stunden bei mäßigen Temperaturen läuft, sorgt dafür, dass die Kakaobutter in der flüssigen Schokolade genau die richtigen Kristalle bildet. Schritt 7: Zum Schluss wird die Schokoladenmasse in die gewünschte Form gegossen, und nach dem Abkühlen kann sie verpackt und ausgeliefert werden. Apropos Verpackung: Die Gründer von Lomi-Schokolade haben sich zur absoluten Transparenz verpflichtet. Deshalb findet man auf der Verpackung umfassende Informationen zur Herkunft der Bohnen, Herstellung der Schokolade und zur Kostenstruktur. (riff)

Hintergrund Tobias Klein gießt die fertige Schokolade in Tafelformen. Foto: