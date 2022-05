Wortschatz hilft bei der Integration

Qualifizierung: Am Bestenheider Beruflichen Schulzentrum lernen Jugendliche aus vielen Ländern

Wertheim Montag, 30.05.2022 - 10:18 Uhr

Seit dem Schul­jahr 2016/2017 gibt es am Be­ruf­li­chen Schul­zen­trum (BSZ) in Bes­ten­heid so­ge­nann­te Va­bo-Klas­sen. Was hat es mit der Ab­kür­zung auf sich, wel­che Schü­ler be­su­chen die­se Klas­sen, was wird dort un­ter­rich­tet?