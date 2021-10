Wolfgang Finger zum Vorsitzenden gewählt

Paul e.V.: Er führt den Verein aus Kreuzwertheim gemeinsam mit seiner Frau

Der neue Vorstand des gemeinnützigen Vereins Paul (von links): 2. Vorsitzende Marianne Tazlari, Schriftführerin Sabine Schreck, Kassenwart Herfried Smekal, Ehrenvorsitzende Gertrud Schauber, 1. Vorsitzender Wolfgang Finger und seine Frau Ulla, die ihn unterstützt.

Paul e.V. unterstützt drei Projekte in Ghana: Spenden fließen an das Straßenkinderprojekt CAS in Accra, der Hauptstadt des westafrikanischen Landes. Im nördlichen Teil Ghanas hilft der Verein einer Witwen-und-Waisen-Bewegung namens WHOMGhana. Diese stärkt die Rechte von jungen Witwen, die häufig nach dem Tod ihres Mannes wie der Hausstand an dessen Bruder übergehen. Das Projekt bietet den Frauen zudem Kurse und eine berufliche Ausbildung an. Unterstützung erhält außerdem das Schulungsprojekt Fistrad, das Schulabbrechern und Teenagermütter eine Ausbildung ermöglicht.

Aufklärungsarbeit leisten

Aufklärungsarbeit, etwa über Krankheiten und die Genitalverstümmelung von Frauen, leistet Fistrad im dünn besiedelten Nord-Ghana auch mit einem Radiosender. Um die Radiostation von der unzuverlässigen Stromversorgung und teuren Dieselgeneratoren unabhängig zu machen, hat Paul e.V. im Jahr 2017 eine Fotovoltaikanlage organisiert. Unter Federführung von Ingenieur Wolfgang Finger plante man eine für die extreme Witterung in Nord-Ghana geeignete Solaranlage. "Wir haben die Komponenten für die Solaranlage gecheckt, fotografiert und eine Aufbau-Anleitung dafür gemacht", berichtet der 59-Jährige. Um die Verantwortlichen der von Paul e.V. unterstützten Projekte vor Ort persönlich kennenzulernen, möchte Wolfgang Finger bald auf eigene Kosten nach Ghana fliegen.

Große Veränderungen plant der neue Vorsitzende vorerst nicht. "Wir sind ja froh, dass diese Projekte gut laufen. Unsere Hauptaufgabe bleibt, sie zu unterstützen", betont Finger. Er und seine Frau haben vier eigene Kinder und unterstützen als Paten vier Waisenkinder, von denen eines in Ghana lebt. Der gemeinnützige Verein aus Kreuzwertheim hat bisher rund 500.000 Euro an Spenden gesammelt. Wegen Corona musste der Ghanatag bereits zwei Jahre hintereinander ausfallen. Die Pandemie habe die Spenden negativ beeinflusst, sagt Gertrud Schauber.

Die 82-Jährige, die bei der Hauptversammlung von Paul e.V. am 21. September zur Ehrenvorsitzenden ernannt wurde, kündigte zwei Benefiz-Aktionen im Oktober an. Am Samstag, 9. Oktober, verkaufen Unterstützer aus Mecklenburg-Vorpommern Kartoffeln zugunsten des Vereins. Sie sind von 9 bis 12 Uhr beim Wochenmarkt in Wertheim und von 12.30 bis 13.30 Uhr an der Dreschhalle in Kreuzwertheim. Tags darauf, am Sonntag, 10. Oktober, gibt der Chor ViaVicis um 13 Uhr in der Wertheimer Stiftskirche ein Benefizkonzert. "Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten", informiert Schauber.

Das Spendenkonto von Paul e.V. ist im Internet unter https://www.paul-ev.com zu finden.

