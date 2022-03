Wolf E. Rahlfs wird neuer Intendant der Badischen Landesbühne

Kultur: Nachfolge von Carsten Ramm frühzeitig geregelt - Gegenwartsbezogenes Theaterverständnis

Wertheim 04.03.2022

Wolf E. Rahlfs, Felix Stirner (Finanzministerium Baden-Württemberg), Cornelia Petzold-Schick (Oberbürgermeisterin der Stadt Bruchsal und 1. Vorsitzende der BLB), Dr. Achim Brötel (Landrat Neckar-Odenwald-Kreis). Foto: Badische Landesbühne

Rahlfs übernimmt der Mitteilung zufolge die künstlerische Leitung der BLB zum 1. August 2023. Er folgt auf Carsten Ramm, der seit 1998 die Landesbühne in dieser Position führt und im kommenden Jahr in den Ruhestand geht. »Ich bin mir sicher, dass Wolf E. Rahlfs die Qualität und Programmatik fortführen und weiterentwickeln wird, auch um eine immer diverser werdende Gesellschaft für das Theater zu begeistern«, sagte Petra Olschowski, Staatssekretärin im Ministerium für Wissenschaft, Forschung um Kunst. »Die Landesbühnen ermöglichen außerhalb der Metropolen die Begegnung mit Theater in all seinen Spielformen und stärken so die Teilhabe an Kultur.«

»Mit dieser frühzeitigen Entscheidung für eine Person wollen wir das hohe künstlerische Niveau des Theaters sicherstellen, fortführen und für die Zukunft ausrichten«, erklärte die Vorsitzende der Landesbühne, Oberbürgermeisterin Cornelia Petzold-Schick. »Ich bin sicher, dass wir mit dem neuen Intendanten die kulturelle Marke BLB in diesem Sinne festigen können. Zumal Wolf E. Rahlfs sowohl die Landesbühne mit ihrem Flächenauftrag, die Sitzstadt Bruchsal und die Mitgliedsgemeinden der BLB mit ihren unterschiedlichen Bedürfnissen und Anforderungen kennt.«

Die Entscheidung für Wolf E. Rahlfs als neuem Intendanten ab der Spielzeit 2023/2024 sei in einem Auswahlverfahren durch den BLB-Vorstand unter fachlicher externer Begleitung aus einer Reihe von starken Bewerbungen gefallen, berichtet die Landesbühne. Letztlich habe der künftige Intendant mit seinen Vorstellungen zur Zukunft der BLB und seinen Erfahrungen in der Leitung eines Theaters überzeugt. Sein grundsätzliches Theaterverständnis beschreibt Wolf E. Rahlfs selbst als »gegenwartsbezogen, inklusiv und der Vielfalt verpflichtet«.

Rahlfs war bereits in den Jahren 2003 und 2006 als Schauspieler bei der BLB engagiert und blieb dem Theater als freiberuflicher Regisseur und Darsteller bis 2018 kontinuierlich verbunden. Neben Engagements am Theater Koblenz, den Schauspielbühnen Stuttgart, dem Grenzlandtheater Aachen sowie dem Deutschen Staatstheater Temeswar in Rumänien sei die BLB für ihn nach eigenen Angaben die wichtigste Theaterstation gewesen. Zur Spielzeit 2018/19 ging Rahlfs als Geschäftsführender Intendant an das Theater der Altmark (TdA) - Landestheater Sachsen-Anhalt Nord in Stendal, einer auch mit dem Auftrag eines Flächentheaters mit der BLB vergleichbaren Bühne.

Die Badische Landesbühne Bruchsal ist eine von drei Landesbühnen in Baden-Württemberg. Sie ermöglicht ein Angebot von Kunst und Kultur im ländlichen Raum und trägt dazu bei, dass es überall im Land Theaterangebote gibt. Die Spielpläne pflegen gleichermaßen das zeitgenössische und das klassische Drama. Wegen ihrer besonderen Aufgabenstellung werden die drei Landestheater mit rund 70 Prozent des Gesamtbudgets vom Land finanziert. Die verbleibenden 30 Prozent werden von kommunaler Seite aufgebracht.

bal