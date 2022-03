Wohnungen für Ukraine-Flüchtlinge in Wertheim weiter dringend gesucht

Große Zahl an Neuankömmlingen

Wertheim 25.03.2022

Wohnungssuche: Immer mehr Flüchtlinge aus der Ukraine drängen nach Deutschland. Auch die Kommunen und das Landratsamt des Main-Tauber-Kreises versuchen händeringend, Wohnraum zu organisieren. Symbol-Foto: Tobias Hase (dpa)

»Derzeit würde es uns helfen, wenn wir unsere Mitarbeiter klonen können«, sagt Jürgen Graner, Chef des Arbeitsstabs Ukraine der Wertheimer Stadtverwaltung angesichts der anstehenden Aufgaben.

Es gibt viel zu koordinieren, und die Lage ändert sich fast täglich. »Unsere Linie ist: Der dreistufige Aufnahmeprozess ist weiter gültig: Landeserstaufnahme, dann vorläufige Unterbringung, dann Anschlussunterbringung in Städten und Gemeinden«, erklärt Graner das in Baden-Württemberg praktizierte Modell. Von der Erstaufnahme kommen die Menschen in die vorläufige Unterbringung der Landkreise, nach sechs Monaten (statt bisher zwei Jahren) werden sie an die Anschlussunterbringung in Städten und Gemeinden weitergeleitet.

Das Besondere: Der Main-Tauber-Kreis hat die Städte und Gemeinden bei der Organisation von Wohnraum für die vorläufige Unterbringung mit eingespannt. »Der Landkreis macht die Kommunen zum verlängerten Arm der vorläufigen Unterbringung. Wir nehmen hier in Wertheim stellvertretend Aufgaben des Landkreises wahr«, erklärt Angela Steffan, Sprecherin der Wertheimer Stadtverwaltung. Zahlen muss der Kreis, die Stadt muss ihr Personal einsetzen.

Auf dem ohnehin angespannten Wohnungsmarkt zusätzlichen Raum zu finden, ist ein Kraftakt. »Unser Gebäudemanagement ist absolut ausgelastet«, sagt Graner. »Kurzfristig konnten wir eine kleine Anzahl Wohnungen melden, das Gros ab 1. April - vorausgesetzt, alle Einrichtungsgegenstände kommen rechtzeitig«, erklärt der Stabschef. Bis zu 100 Personen könne man dann in drei Wohneinheiten unterbringen. »Das ist schon mal ein guter Beitrag.« Auf die Aufforderung der Stadtverwaltung, freien Wohnraum zu melden, habe es viel Resonanz gegeben, sagt Steffan. Über weitere Angebote freue man sich.

»Ein Problem für alle Ebenen ist, dass es nicht planbar ist, wie viele Menschen noch kommen«, erklärt die Pressesprecherin. 130 Menschen aus der Ukraine seien schon in Wertheim, die meisten durch private Hilfe untergebracht. Die 100 Plätze, die die Stadt organisiert hat, können nur ein Anfang sein, weiß Graner. Die Bundesregierung rechne derzeit mit etwa einer Million Kriegsflüchtlingen, die nach dem sogenannten Königsteiner Schlüssel in Bundesländern, Landkreise, Städte und Gemeinden verteilt werden. »Für Wertheim würde das etwa 310 Personen bedeuten«, hat Graner ausgerechnet. Vorausgesetzt, es bleibt bei der Million. Priorität habe die Unterbringung in Wohnungen, reichen die nicht aus, müssen auch Sporthallen, Dorfgemeinschaftshäuser oder Gasthäuser herangezogen werden, sagt der Stabschef. In Bad Mergentheim ist vor einer Woche eine Sporthalle als Notunterkunft hergerichtet worden (wir berichteten). Stand Freitag ist sie nach Informationen unserer Redaktion nicht belegt worden. Die kreiseigene Sporthalle des Beruflichen Schulzentrums im Wertheimer Stadtteil Bestenheid soll dazu vorerst nicht genutzt werden: »Derzeit gibt es von Seiten des Landratsamts keine Pläne, die Sporthalle in Bestenheid als Notunterkunft herzurichten«, heißt es von dort auf Anfrage unserer Redaktion.

Alte Pläne nicht reaktivieren

2015 hatte der Landkreis in Wertheim den Bau vorläufiger Unterkünfte an mehreren Standorten geplant. Die Pläne wurden aber nicht umgesetzt, weil auf dem Reinhardshof in den Gebäuden der zuvor geschlossenen Polizeiakademie eine Erstaufnahme des Landes Baden-Württemberg eingerichtet wurde. Die alten Pläne von 2015 will man beim Landratsamt nicht aus der Schublade holen. »Derzeit sind wir bei den Unterbringungsmöglichkeiten breit aufgestellt und bereits in die Planung weiterer Objekte eingestiegen. Diese werden wir zu gegebener Zeit entsprechend kommunizieren«, sagt Sprecherin Aylin Wahl.

Auch das Wertheimer Bauamt hat sich die einst vom Kreis geplanten Standorte noch einmal angeschaut. »Davon stehen nur noch erstaunlich wenige zur Verfügung, weil sich die Stadt danach sehr dynamisch weiter entwickelt hat«, sagt Steffan. Prüfungen zum Aufbau von Wohncontainern laufen, Standorte könne man aber noch nicht nennen. Eine kurzfristige Umsetzung sei aufgrund der langen Beschaffungsdauer der Container ohnehin nicht möglich, heißt es von Landkreis-Sprecherin Wahl.

Im Unterschied zur Flüchtlingskrise seit 2015 habe der Bund dieses Mal sehr schnell die Finanzierung zugesagt, sagt Jürgen Graner von der Wertheimer Stadtverwaltung. Doch auf Städte wie Wertheim wartet auch abseits der Wohnraumbeschaffung viel Arbeit: Die Menschen müssen registriert werden, Fingerabdrücke abgeben. Der Bezug von Sozialleistungen muss beantragt werden, Bankkonten eröffnet, die Gesundheitsversorgung, Schul- und Kita-Besuch geklärt werden.

Die Herausforderung sei groß, die Hilfsbereitschaft der Bevölkerung aber ebenso, macht Steffan klar: »Bei unserem Aufruf, freien Wohnraum zu melden, spüren wir eine große Hilfsbereitschaft.« Die Helfer des Vereins »Willkommen in Wertheim« hätten ihre Arbeit verstärkt, in den Ortschaften gebe es gute Erfahrungen mit der Nachbarschaftshilfe in der Corona-Pandemie, und ab Montag gebe es wöchentlich einen Treffpunkt für Ukraine-Flüchtlinge. »Sich da austauschen zu können, kann eine große Hilfe in der ersten Zeit sein.«

Die Bereitschaft, zu helfen, könne man gut gebrauchen: »Viele Menschen sind von den täglichen schrecklichen Bildern aus dem Fernsehen gefangen. Aus dem Gefühl der Ohnmacht wollen sie in den Ich-kann-etwas-tun-Modus kommen. Und da möchten wir sie gern abholen.«

MATTHIAS SCHÄTTE