Wohnungen für Kriegsflüchtlinge im Main-Tauber-Kreis dringend gesucht

Wertheim plant mit insgesamt drei Szenarien

Wertheim 22.03.2022 - 13:59 Uhr

Spielecke für Kinder in der Notunterkunft für geflüchtete Menschen aus der Ukraine in einer Sporthalle in Bad Mergentheim. Die Notunterkunft in der Sporthalle im Beruflichen Schulzentrum in Bad Mergentheim ist bezugsfertig. Hier können 100 geflüchtete Personen untergebracht werden. Auch in Wertheim und Umgebung werden solche Möglichkeiten zur Unterbringung geprüft.

Während in der Ukraine die Feindseligkeiten andauern, sind schon 3,5 Millionen Menschen aus dem Land geflohen, meldet das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen UNHCR. Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock rechnet perspektivisch mit bis zu acht Millionen Flüchtlingen.

Aufruf an die Landkreisbürger

Es handelt sich nach UN-Angaben um die schlimmste Flüchtlingskrise in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg. 2,1 Millionen Menschen flüchteten demzufolge nach Polen, etwa 540.000 nach Rumänien und 367.000 nach Moldau. Auch in Deutschland kommen immer mehr Menschen an, offiziell Stand Montag 230.000 Flüchtlinge, inoffiziell weit mehr.

Die Kreisverwaltung des Main-Tauber-Kreises richtet sich in einer Pressemitteilung am Montagmorgen an die Bürger, Städte und Gemeinden im Landkreis und ruft dazu auf, geeigneten Wohnraum für die Unterbringung von geflüchteten Menschen aus der Ukraine zu melden. Der Wohnraum müsse für mindestens sechs Monate zur Verfügung stehen. Auf der Webseite des Landratsamtes stehe unter https://www.main-tauber-kreis.de/ukraine - bei dem Reiter Wohnraumangebote - ein Formular zur Meldung entsprechender Wohnraumangebote zur Verfügung. Der Landkreis bittet darum, das Formular auszufüllen und bei der jeweiligen Stadt- oder Gemeindeverwaltung einzureichen. »Der Landkreis und seine Kommunen pflegen ein enges und partnerschaftliches Verhältnis. Wir sind davon überzeugt, dass wir die Herausforderungen im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine gut bewältigen werden«, werden Landrat Christoph Schauder und Bürgermeister Frank Menikheim (Igersheim) als Kreisverbandsvorsitzender des Gemeindetags in der Mitteilung gemeinsam zitiert. »Hierbei sind Ruhe und Besonnenheit die Gebote der Stunde.« Landrat Schauder bringt Erfahrung als Krisenmanager mit: 2015 bis 2019 war er beim Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises Dezernent für Ordnung und Gesundheit und musste mitten in der Flüchtlingskrise ab 2015 Unterkünfte im bevölkerungsreichsten Landkreis Baden-Württembergs organisieren.

Kräfte bündeln

In einer Videoschalte am Freitag, 18. März, hätten die Kommunen und der Landkreis vereinbart, dass die 18 Städte und Gemeinden im Auftrag des Landkreises kurzfristig weitere Kapazitäten generieren und diese dann dem Landkreis zur Verfügung stellen, heißt es in der Meldung. »Dies kann auf mehreren Schienen erfolgen. Dadurch sollen die Kräfte weiter gebündelt werden. Die Unterbringung in den jeweiligen Kommunen soll zunächst ganz klar in Wohnungen erfolgen«, heißt es vom Landkreis.

Darüber hinaus hat Landrat Schauder die Kommunen in der Schalte über die aktuelle Entwicklung im Zusammenhang mit der Aufnahme geflüchteter Menschen aus der Ukraine informiert. Der Landkreis sei gut vorbereitet, betonte er. Allerdings müssten wegen der dynamischen Entwicklung die Kapazitäten erheblich ausgebaut werden. Pro Monat rechne der Landkreis mit Zuweisungen von mehreren Hundert geflüchteten Menschen aus der Landeserstaufnahme, sagte der Landrat.

Halle ausgestattet

Die Landkreisverwaltung hat gemeinsam mit den Blaulichtorganisationen im Main-Tauber-Kreis die Sporthalle im Beruflichen Schulzentrum in Bad Mergentheim als Notunterkunft ertüchtigt. »Diese ist seit dem vergangenen Wochenende belegungsfähig und umfasst 100 Plätze«, sagte die für die Unterbringung der geflüchteten Menschen zuständige Dezernentin beim Landratsamt, Elisabeth Krug.

Gleichzeitig wurden und werden reguläre Unterkunftsmöglichkeiten hochgefahren. Zusätzliche Unterkünfte für weitere 55 Menschen im ehemaligen Postareal in Tauberbischofsheim sind laut Kreisverwaltung bereits bezugsfertig. Derzeit in Vorbereitung und zeitnah bezugsfertig seien die ehemalige Standortverwaltung der Bundeswehr in Tauberbischofsheim (etwa 50 Plätze) sowie ein Gebäude der Caritas in Gerlachsheim (40) bezugsfertig. »Darüber hinaus sind weitere Unterkünfte in der konkreten Planung«, heißt es vom Landkreis. Details dazu werden nicht genannt.

Auch Wertheims Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez hat sich am Montagabend im Gemeinderat zum Krieg in der Ukraine und seinen Auswirkungen geäußert. Im Internetnetzwerk Facebook schreibt er als Reaktion auf Hilfsangebote, dass bisher mehr als 100 Geflüchtete in Wertheim angekommen seien. »Sie werden dezentral in unterschiedlichen Unterkünften untergebracht. Manche sind privat untergekommen, viele wurden über die Stadtverwaltung mit Wohnraum versorgt.«

In den nächsten Tagen und Wochen würden zahlreiche weitere Geflüchtete erwartet. »Dafür mietet die Stadt weitere Wohnungen an und wird auch beginnen, einzelne Sporthallen, in denen kein Schulsportunterricht stattfindet, vorzubereiten.«

Angela Steffan, Pressesprecherin der Stadtverwaltung, erklärt auf Nachfrage unserer Redaktion, die Stadt bereite sich auf drei Szenarien vor. »Priorität hat für uns weiterhin die Akquise von Wohnungen«, sagt Steffan. Geprüft werde aber auch die Verwendung beispielsweise von Dorfgemeinschaftshäusern oder Sporthallen - dabei in erster Linie die, wo die Belegung nur wenig Einfluss auf die sonstige Nutzung habe.

Als dritte Option ist auch die Einrichtung von Wohncontainern denkbar. Weil dafür die Planungen aufwendiger sind, ist diese Option nicht kurzfristig umsetzbar.

Hintergrund: Treff für Geflüchtete ab Montag Angesichts der vielen Kriegsflüchtlinge in der Ukraine hat auch der Verein "Willkommen in Wertheim" seine Aktivitäten wieder verstärkt. In Kooperation mit dem Familienzentrum und der Stadt Wertheim bietet er immer montags zwischen 14 und 17 Uhr den "Montagstreff für Geflüchtete, Unterstützer und Freunde" an, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung. Das Angebot startet am 28. März und findet im Familienzentrum in der John-F.-Kennedy-Straße 2 im Stadtteil Reinhardshof statt. Beim "Montagstreff" können sich Geflüchtete, Unterstützer und Freunde austauschen, Informationen beispielsweise über Wertheim erhalten, zur Ruhe kommen und Kontakte knüpfen. Es werden immer mindestens zwei Mitglieder von "Willkommen in Wertheim" vor Ort sein, die so auch erfahren, was die neu Zugezogenen benötigen. Jeder ist willkommen, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. "Willkommen in Wertheim" besteht seit Juni 2015 als Verein und hatte sich schon zuvor als Helferkreis um die Unterstützung Geflüchteter in Wertheim und Umgebung gekümmert. (scm)