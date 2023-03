Wohnprojekt »Main-Residenz« in Wertheim gestartet

Wertheim 17.03.2023 - 13:01 Uhr 1 Min.

Spatenstich: Der Spatenstich für die neue Wohnanlage "Main-Residenz" in der Wertheimer Nebenzollgasse am Freitagvormittag ist ein eher symbolischer. Die eigentliche Pfahlgründung erfolgt in zehn Metern Tiefe. Foto: Michael Geringhoff

Das neue Wohnen liegt in der Nebenzollgasse am mainseitigen Eingang zur Altstadt und bietet Logenblick auf den Main und Kreuzwertheim - aus dem oberen Stockwerk heraus zudem auf die Wertheimer Burg. Fünf Jahre Planung- und Vorbereitungszeit stecken im Projekt. Ohne die tatkräftige Mitarbeit der Wertheimer Stadtentwicklungsgesellschaft (StEG) wäre es womöglich nichts geworden, war vonseiten des Bauträgers zu erfahren. Die Baukosten sind demnach mit rund fünf Millionen Euro veranschlagt. Das Objekt entsteht an jener Stelle, an der das Geburtshaus der Wertheimer Malers Fritz Bach eben abgerissen worden war.

Stefan Lömker erwartet eine Bauzeit von zwei Jahren - unter anderem die notwendige Pfahlgründung im Mainvorland ist aufwendig. Für die Kindergärten und Jugendarbeit der Stadt spendete er 1703,23 Euro - das entspricht dem Zahlenwert des Datums vom Freitag, dem 17.03.'23.

OB froh und dankbar

Wertheims Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez würdigte Engagement und Herzblut des Bauträgers, der ein solch großes Projekt angehe zu Zeiten, da die ganz Großen unter den Bauträgern wegen gestiegener Kosten und steigender Zinsen ihre Projekte auf Eis legten. Er sei froh und dankbar um die Investition, die ob der erheblichen Gestehungskosten, natürlich eher teuren Wohnraum bieten werde.

Am Rande war zu hören, dass noch zwei der insgesamt zwölf Wohnungen zu haben sind. Diese beiden Penthouse-Wohnungen mit bestem Blick sollen pro Quadratmeter eher jenseits der 5000 Euro kosten.

Es haben sich auch Wertheimer eingekauft, zumeist aber sollen die neuen Besitzer aus Städten, wie München und Frankfurt kommen. Einige derer werden ihre Wohnungen später auf dem Mietmarkt anbieten. Mit Blick auf die lange Planungsphase zeigte sich der OB optimistisch, dass die Bauherren die größten Hürden bereits hinter sich hätten, und dass es sich für sie und auch die Stadt insgesamt lohnen werde, weil das Objekt keinesfalls 08/15 sei.

Über dem Erdgeschoss mit sechs Auto-Stellplätzen und Nutzräumen entstehen drei Vollgeschosse - obenauf das Penthouse-Geschoss.

Die Bauhöhe liegt etwas über der Nachbarbebauung, orientiert sich aber an der Höhenlinie des Bronnbacher Hofs.

