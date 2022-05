Campingmobilfirma GÜMA eröffnet Standort am Almosenberg mit Street-Food-Festival

Großer Zuspruch

Wertheim 08.05.2022 - 13:58 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Viele Gäste kamen bereits am Samstagmittag auf den Wertheimer Almosenberg

Philipp Anderer, Geschäftsführer der Firma GÜMA in Wertheim freute sich sehr über den großen Zuspruch schon am Samstagmittag. Viele fremde Kennzeichen zeigten, dass die Gäste auch weitere Wege in Kauf nahmen, um die Beratung in Anspruch zu nehmen und die Verköstigung zu genießen. Anderer sagt, sein Vater als Kfz-Meister von Mercedes Benz habe eine große Affinität für Service und geregelte Abläufe in der Werkstatt. Bei den meisten gängigen Herstellern gehöre GÜMA zu den größten Abnehmern.

Breites Portfolio

Wichtig sei, dass sich das Unternehmen auf verschiedenen Positionen stark mache. Es gebe sowohl die Möglichkeit, fertige Fahrzeuge "von der Stange" zu kaufen, als auch die Option auf das selbst zusammen gestellte Wohnmobil. "Am Anfang war es sehr schwierig", sagt Anderer. Zum 1. März 2020, also unmittelbar vor dem ersten Lockdown hat seine Familie das Unternehmen übernommen. "Dann war erst mal zwei Monate nix", sagt der Geschäftsführer.

+30 weitere Bilder Street Food Festival "fest und flüssig" auf dem Wertheimer Almosenberg

Später hätte seine Firma sogar von den Begleitumständen der Corona-Pandemie profitiert. "Die Kunden haben gemerkt: Mit dem eigenen Bett auf Rädern müssen sie sich erst mal an keine Regeln halten", so Anderer. Auch die Möglichkeit auf spontanes Reisen ohne Tests und Einschränkungen hätte den Markt beflügelt. Jetzt allerdings kämpfe sein Unternehmen, das noch eine Filiale in Mannheim betreibt, mit den üblichen Schwierigkeiten der Automobilbranche: "Durch die Lieferengpässe gibt es momentan mehr Nachfrage als Angebot", so Anderer.

Auch Markus Schubertrügmer war mit seiner Auswahl der rund ein Dutzend Food-Trucks zufrieden. Er sagte, die Menschen würden es sehr genießen, wieder Veranstaltungen besuchen zu können.

GÜMA hatte im März 2021 mit dem Bau auf dem etwa 24.000 Quadratmeter großen Grundstück am Almosenberg begonnen und war seit Ende 2021 dort eingezogen. Die Erwin Hymer World, die 2006 als Expocamp am Almosenberg eröffnet worden war und dort eine große Wohnmobilausstellung hatte, hat sich in den vergangenen Jahren schrittweise aus Wertheim zurückgezogen.

Steffen Schreck