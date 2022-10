Neuer Schulcampus in Wertheim: Wohnen und Lernen auf dem ehemaligen Krankenhausareal

Dreifachsporthalle, neue Grundschule, Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium

Wertheim 26.10.2022 - 11:36 Uhr 2 Min.

Auf den Parkplätzen vor dem Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium soll eine sogenannte Hol- und Bringzone für "Elterntaxis" entstehen. Außerdem soll hier Parkraum für Busse geschaffen werden, die das Gymnasium und geplante Grundschule direkt anfahren. Foto: Gunter Fritsch Im Parkhaus am Gymnasium mit seinen 113 Stellplätzen sollen in Zukunft auch die Nutzer der Dreifach-Sporthalle parken. Foto: Gunter Fritsch Auf dem ehemaligen Gelände des Wertheimer Krankenhaus in Nachbarschaft zum Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium sollen eine Dreifachsporthalle, die neue Wertheimer Grundschule, Mehrfamilien- und Einfamilienhäuser entstehen. Foto: Gunter Fritsch

Zugleich beauftragte der Gemeinderat die Verwaltung einstimmig, auf der Grundlage der jetzt vorliegenden Planungen die Bauleitplanverfahren durchzuführen. Die Planverfahren soll dann im kommenden Jahr abgeschlossen werden, der Baubeginn der Erschließungsanlagen wie Straßen, Ver- und Entsorgungsleitungen ist im Jahr 2024 geplant.

Das städtebauliche Konzept für das Areal hat sich mit den neuen Planungen, nachdem das Krankenhaus auf den Reinhardshof umgezogen ist, grundlegend gewandelt. Der Leiter der Bauabteilung im Wertheimer Rathaus, Armin Dattler, erinnerte daran, dass es bereits ein Gutachterverfahren für das insgesamt 2,4 Hektar große Gelände gegeben habe, als sich das Areal noch im Eigentum des Deutschen Roten Kreuzes befunden habe. Damals sollten auf dem kompletten Gelände Wohnhäuser entstehen, neben Einfamilienhäusern auch Mehrfamilienhäuser und Geschosswohnungen.

An diesem Grundkonzept halten die jetzt vorliegenden Planungen fest, allerdings auf einer deutlich kleineren Fläche von inzwischen nur noch etwa einem Hektar. Um eine Einwohnerdichte von 90 Menschen pro Hektar zu erreichen, soll es im Kern des Areals vor allem Mehrfamilienhäuser und Reihenhäuser geben. Am Rand der nord-östlich ausgerichteten Fläche mit Blick auf den Wertheimer Burgberg sollen vor allem Einfamilienhäuser gebaut werden.

Die bisherige Erschließung der Fläche über die Carl-Roth-Straße - die frühere Anfahrtsstraße für die Rotkreuzklinik - soll erhalten bleiben und durch eine Ringstraße auf dem Gelände ergänzt werden. Wie Dattler weiter erläuterte, sei es so möglich, eine Trennung der Grundschule, der Dreifachsporthalle und des Gymnasiums durch eine Straße zu verhindern. Im Sinne eines »verbundenen Schulareals« sollen so Synergien zwischen der Grundschule und dem Gymnasium genutzt werden, heißt es in der Verwaltungsvorlage. Halle, Mensa und Pausenhöfe könnten gemeinsam genutzt werden.

Parkraum für »Elterntaxis«

Auf den Parkflächen vor dem Gymnasium und der Turnhalle mit Kleinschwimmhalle soll eine großzügig ausgelegte Kurzzeit-Parkfläche für Schulbusse und »Elterntaxis« geschaffen werden. Länger nutzbarer Parkraum für das Schulpersonal, ältere Schüler mit eigenem Pkw oder Besucher der Dreifachsporthalle gibt es laut Verkehrsgutachten ausreichend auf dem vorhandenen Lehrerparkplatz (23 Stellplätze) hinter dem Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium und im Parkhaus an der Conrad-Wellin-Straße (100 Stellplätze). Die Bushaltestelle »Gymnasium« in der Wilhelm-Blos-Straße soll entfallen.

Die geplante Schaffung von Kurzzeitparkraum für Eltern, die ihre Kinder mit dem Auto zur Schule bringen, sorgte bei den Wertheimer Grünen für Unmut. Sie sprachen sich angesichts der Planungen, Wertheim zu einer nachhaltigen Kommune zu entwickeln, strikt gegen eine solche Parkfläche aus. Patrik Schönig (SPD) konterte mit der Bemerkung, dass man sich der Realität stellen müsse. Nur, weil es den Parkraum nicht gebe, würden nicht alle Schüler mit dem Bus, dem Fahrrad oder zu Fuß kommen.

Zisternen bauen

Um möglichst viel Niederschlagswasser auf den Flächen zu halten und so den Kanal in der Oberen Leberklinge nicht zu überlasten, soll das Abwasser einerseits klassisch in den Kanal eingeleitet werden. Andererseits sollen möglichst große Mengen des Niederschlagswassers gar nicht erst in den Kanal gelangen, indem die Versiegelung in dem Gebiet gering gehalten, offene Wasserflächen geschaffen und Gründächer angelegt werden, heißt es in den Planungsunterlagen. Zudem sei der Bau von dezentralen Zisternen zur Speicherung und Nutzung von Niederschlägen gedacht, so Dattler, der den Bau einer zentralen Zisterne für das gesamte Areal schon allein aus Kostengründen ausschloss.

Das Energiekonzept sieht den Bau von Niedrigenergiehäusern vor. Für die Wärmeversorgung sind gleich mehrere Alternativen bei den Bestands- und den Neubauten angedacht. So bestehe etwa die Möglichkeit, Erdwärme zu nutzen. Wärmepumpen mit Photovoltaik auf den Gebäuden werden aber ebenso vorgeschlagen. Genaueres wird dann im Bebauungsplan festgeschrieben.

GUNTER FRITSCH

Hintergrund: Ehemaliges Krankenhausareal Die Rotkreuzklinik Wertheim hatte im Jahr 2009 das städtische Krankenhaus Wertheim erworben. Ziel war es damals, am Standort das bestehende Krankenhauses abzureißen und auf dem Gelände an der Carl-Roth-Straße ein neues Gebäude zu errichten. Nach umfangreichen Planungen und Kostenschätzungen orientierte sich die Rot-Kreuz-Schwesternschaft schließlich um, kaufte ein Grundstück auf dem Reinhardshof und errichtete hier ein komplett neues Krankenhaus. Nachdem die Stadt die Fläche wieder aus dem Eigentum der Schwesternschaft zurückgekauft hatte, entschied sich der Gemeinderat für den Bau einer Dreifachturnhalle auf dem Areal. Außerdem soll die Grundschule Wertheim hier ihren neuen Standort finden. gufi