Wo in Wertheim gebaut werden kann

Großer Bedarf

Wertheim 05.01.2023 - 14:44 Uhr 3 Min.

Die Erweiterung des Baugebiets Gereut in Urphar (oben am Hang) könnte zu einer teuren Angelegenheit werden. Für den Bau von Kanälen und Abwasserbeseitigungsanlagen fallen nach ersten Berechnungen des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung rund 1,2 Millionen Euro an. Kosten, die auf den Grundstückspreis umgelegt werden. Foto: Gunter Fritsch

Auch wenn die Grundstücks- und Baupreise in den vergangenen Jahren spürbar gestiegen sind, ist das Bauen in der Großen Kreisstadt im Vergleich zu Kommunen in unmittelbarer Nähe zum Ballungsraum Frankfurt oder der Großstadt Würzburg noch immer vergleichsweise günstig. Die Stadt Wertheim reagiert auf die weiterhin bestehende Nachfrage nach Baugrundstücken vorwiegend für Einfamilienhäuser mit der Planung und Ausweisung neuer Baugrundstücke vor allem auf den Ortschaften und im Stadtteil Vockenrot.

Unsere Übersicht, die auch auf der Homepage der Stadt Wertheim eingesehen werden kann, zeigt, dass allein in den kommenden zwei Jahren 92 neue Bauplätze in den Wertheimer Ortschaften Vockenrot, Lindelbach, Mondfeld, Sachsenhausen und Urphar geplant sind. Die ersten von ihnen - etwa in Urphar oder in Mondfeld - sollen dann ab der Jahreswende 2023/2024 verkauft werden, lauten die Planungen des Liegenschaftsamtes.

Wer in Wertheim bauen will, der hat auch auch im kommenden Jahr schon die Auswahl unter zahlreichen von der Stadt bereits erschlossenen Neubaugebieten, die sich vor allem auf den Ortschaften der Großen Kreisstadt liegen. In der Kernstadt plant die Stadt derzeit ein Neubaugebiet auf dem ehemaligen Areal des Krankenhauses. Hier sollen nach dem Beschluss des Gemeinderates neben Einfamilienhäuser auch Doppelhäuser und Mehrfamilienhäuser entstehen. Freie Bauplätze in den Innenlagen der Ortschaften und Stadtteilen bleiben in unserer Übersicht unberücksichtigt.

Reicholzheim

Freie Grundstücke mit Größen ab 645 Quadratmeter gibt es noch im Baugebiet »Über dem Schillgraben«. Das Areal mit insgesamt 20 Grundstücken oberhalb des Reicholzheimer Altortes wurde 2022 erschlossen. Pro Quadratmeter müssen Bauherren 149 Euro zahlen. Für die noch freien Grundstücke müssen damit laut Liegenschaftsamt je nach Größe zwischen rund 96.000 und rund 118.000 Euro gezahlt werden. Von den 20 Grundstücken sind laut Stadt derzeit noch zehn verfügbar.

Urphar

In Urphar soll das Wohngebiet »Gereut III« um 28 Bauplätze im kommenden Jahr erweitert werden. Der Verkauf der Bauplätze erfolgt voraussichtlich 2023/2024. Quadratmeterpreise stehen noch keine fest, dürften sich aber wohl auf dem Niveau der Grundstückspreise im neuen Wohngebiet Mondfeld( siehe dort) liegen. Grund sind die hohen Kosten für die Erschließung: Nur für den Bau der Kanäle und Abwasserbeseitigungsanlagen für das Neubaugebiet hat der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung im kommenden Jahr 1,2 Millionen Euro kalkuliert.

Sonderriet

Das Baugebiet »Hofäcker« in Sonderriet wurde mit zehn Bauplätzen im Jahr 2021 erschlossen. Zum Quadratmeterpreis von 139 Euro sind lediglich noch drei Grundstücke mit Größen zwischen 612 und 835 Quadratmeter zu erwerben. Die Grundstückspreise liegen damit zwischen rund 85.000 und rund 116.000 Euro.

Sachsenhausen

Die Erweiterung des Wohngebietes »Furt II« in Sachsenhausen befindet sich in der Planung. In dem rund 520 Einwohner zählenden Ort entstehen zwölf Bauplätze, die voraussichtlich ab Ende 2024 verkauft werden sollen.

Waldenhausen

Das Neubaugebiet »Felderflur, nördlicher Teil« in Waldenhausen mit seinen neun Bauplätzen wurde erst in den Jahren 2021 und 2022 erschlossen. Der Grundstückspreis beträgt 127 Euro. Lediglich zwei Bauplätze mit Grundstücksgrößen von 537 und 497 Quadratmetern können noch erworben werden zu Preisen von rund 69.000 und 63.000 Euro.

Mondfeld

Auch in der Wertheimer Ortschaft Mondfeld ist die Nachfrage nach Bauplätzen groß. Das bestehende Wohngebiet »Breitengewann« wird um einen ersten Bauabschnitt erweitert. Insgesamt 24 Grundstücke sollen auf dem Gelände in direkter Nachbarschaft zur L 2310 am Ortsausgang von Mondfeld entstehen. Auch für dieses Baugebiet ist die Erschließung mit mehr als einer Million Euro teuer. Notwendig ist der Bau eines Lärmschutzwalls an der Landesstraße und eine eigene Linksabbiegespur in das neue Wohngebiet. Bei Grundstücksgrößen ab 433 Quadratmeter werden Grundstückspreise von 91.000 Euro und mehr fällig. Der Quadratmeterpreis liegt bei 211 Euro.

Dertingen

Die Erweiterung des Wohngebietes »Talbukel/Talgraben, nördlich des Friedhofes« wurde erst in diesem Jahr erschlossen. Der Preis für Grundstücke beträgt 148 Euro je Quadratmeter. Von 13 Grundstücken ist lediglich noch ein Grundstück mit einer Fläche von rund 568 Quadratmeter im Angebot. Drei Grundstücke sind als sogenannte Mehrfamilienbauplätze ausgewiesen, für die Bauherren Konzepte bei der Stadt Wertheim noch bis zum 20. März 2023 einreichen können.

Lindelbach

Die Erweiterung des Wohngebietes »Röte III« ist für das Jahr 2024 geplant. Zwölf neue Bauplätze sollen entstehen, die voraussichtlich zur Jahreswende 2024/2025 verkauft werden können. Quadratmeterpreise stehen noch keine fest, ebenso keine Grundstücksgrößen.

Kembach

Im Kembacher Baugebiet »Buschhölzlein« gibt es insgesamt elf Bauplätze, von denen noch fünf erworben werden können. Dabei unterscheiden sich die Baupreise deutlich: Im ersten Bauabschnitt, in dem von fünf Bauplätzen noch drei frei sind, betragen die Quadratmeterpreise noch 58 Euro. Der zweite Bauabschnitt wurde 2018 erschlossen. Dort gibt es noch zwei freie Grundstücke zu Quadratmeterpreisen von 111 Euro.

Vockenrot

Das Vockenroter Baugebiet »Kurze Arten« soll im Jahr 2025 in einem dritten Bauabschnitt um 16 weitere Bauplätze erweitert werden. Der Verkauf der Bauplätze soll nach den derzeitigen Planungen ebenfalls in 2025 erfolgen. Grundstücksgrößen und Quadratmeterpreise stehen noch keine fest.

Hintergrund: Wohnungsmarkt Wertheim Die Wohnungsmarktpolitik der Stadt Wertheim fußt auf einer Untersuchung des Berliner Forschungs- und Beratungsinstituts Empirica zur Situation des Wertheimer Wohnungsmarktes, deren Ergebnisse im März 2017 im Gremium vorgestellt worden waren. Die Untersuchung machte die grundlegende Aussage, dass in Wertheim eine verstärkte Wohnungsbautätigkeit erforderlich sei, um die Bevölkerungsentwicklung der Kommune positiv zu beeinflussen. Dabei seien sowohl Neubauten als auch Modernisierungen alter Gebäude nötig. Die Empfehlungen der Gutachter lauteten damals, ab 2016 jährlich Baugebiete für 40 bis 50 Einfamilienhäuser auszuweisen und 15 bis 20 Geschosswohnungen pro Jahr, entweder von der Stadtentwicklungsgesellschaft Steg oder von privaten Bauherren errichtet. Im Jahr 2018 brachte der Gemeinderat dann einen umfangreichen Beschluss auf den Weg, der Aussagen zur Wohnbautätigkeit in den kommenden Jahren für die gesamte Gemarkung der Großen Kreisstadt Wertheim trifft.