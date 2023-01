Wo Baumeister Moosbrugger sich ausgetobt hat

Wertheimer Kirchen: Katholische Kirche Sankt Venantius

Wertheim 04.01.2023 - 16:18 Uhr 2 Min.

Die katholische Kirche Sankt Venantius im sogenannten Rundbogenstil ist Teil des von Baumeister August Moosbrugger konzipierten neuen Stadtviertels links der Tauber. Grabstein des in Wertheim verstorbenen und begrabenen Baumeisters von Sankt Venantius, August Moosbrugger

Seit Jahren ist Kunsthistoriker Jörg Paczkowski auf der Spur der für ihre Baumeister, Maler und Stuckateure berühmten Familie Moosbrugger aus Au im Bregenzer Wald. So verriet er den Teilnehmern der Kirchenführung manches Detail über den Einfluss August Moosbruggers nicht nur auf das Wertheimer Stadtbild. Der Architekt wollte auf der linken Seite der Tauber ein neues Stadtviertel mit der katholischen Kirche als Kontrapunkt zur Stiftskirche bauen.

Gärten in Terrassenform gab es damals oberhalb des Tauberufers, die er mit dem Ensemble Kirche, Schule und Pfarrhaus in U-Form überplante. Das Amtsgericht kam im »Badischen Viertel« hinzu. Auch das Rathaus in Urphar, die Kirchen in Bettingen, Werbach und Uissigheim gehen auf Entwürfe des genialen Baumeisters zurück. Sankt Venantius sei das bedeutendste Bauwerk, so Paczkowski. »Hier konnte er sich austoben.«

Der Wunsch nach einer eigenen Kirche war nach Jahren des «Simultaneums«, der parallelen Nutzung der Stiftskirche durch evangelische und katholische Christen nach der Reformation, nur verständlich. Der Heilige Venantius von Camerino ist der Namensgeber der Kirche. Nach ihm hatte sich Pater Venantius Arnold (1754 bis 1836) genannt. Der ökumenisch denkende Kapuzinermönch aus Freudenberg, in Wertheim als Hofkaplan und Stadtpfarrer tätig, hatte den Bau mit initiiert. Sein Grabstein ist - ebenso wie der von August Moosbrugger - im Außenbereich der Kirche zu finden. Die beiden hätten sich gekannt, so Paczkowski.

Die baugeschichtliche Einordnung der Kirche ist schwierig. In Reiseführern werde sie als »byzantinisch mit gotischem Turm« beschrieben, wobei das Gewölbe im Inneren eigentlich barock sei, erläutert Paczkowski. Er betont, Moosbrugger habe einen eigenen Rundbogenstil entwickelt. Auf den tragenden Pfeilern sitzen sogenannte »böhmische Kappen«. Die Schaufront außen zeigt unten ein staufisches Portal, oben Gotik. Auch das Taufbecken mutet gotisch an. Es wurde 1850 von einem böhmischen Regiment gestiftet, wie auf einer hölzernen Tafel zu lesen ist.

Die Innenausstattung, die erst nach der Einweihung der Kirche im Lauf der Jahre hinzukam, war durch verschiedene Renovierungen teils großen Veränderungen unterworfen. In den 1960er-Jahren wurde das Kircheninnere »purifiziert«, Hochaltar und Kanzel wurden abgerissen, der Chor zugemauert, die Bemalung weiß überstrichen, die Kreuzwegstationen aus bemaltem Blech herausgerissen. Der Zeitgeist verlangte mehr Schlichtheit.

Paczkowski unterstrich, es sei dem vielen Wertheimern noch gut in Erinnerung gebliebenen Stadtrat Hermann Rebitzer zu verdanken, dass die Kreuzwegbilder letzten Endes heute wieder an ihrem alten Platz seien. Sie landeten zuerst im alten Gefängnis, kamen in den 1980er-Jahren ins Grafschaftsmuseum, veranlasst von dessen damaligem Leiter Paczkowski, der sie dort zum Teil ausstellte. Inzwischen dachte man anders über deren kunsthistorische Bedeutung.

Alle 15 Stationen wurden restauriert und über den zwischenzeitlich von Professor Emil Sutor angefertigten, in die Wände eingelassenen Kreuzwegreliefs angebracht. »Alt über neu« bestaunten die Teilnehmer der Exkursion bei einem Blick hinter die Bilder.

Kirchenfenster, Wand- und Deckenbemalung wurden wiederhergestellt beziehungsweise erneuert. Auffällig, dass die farbenfrohen Fenster auf der rechten Seite des Langschiffs vier weibliche, auf der linken Seite vier männliche Heilige zeigen. Der Altar ist klein und schlicht gehalten, die 1984 eingebaute Klais-Orgel bemerkenswert.

In den 1980er-Jahren fand, auch aus Sicherheitsgründen, eine umfassende Sanierung der Kirche nach historischem Vorbild unter Architekt Edwin Bannwarth statt. Eine weitere fast zweijährige Renovierung wurde 2016 abgeschlossen. Jetzt sei der Zustand in etwa so, wie es sich August Moosbrugger wohl gedacht hatte, war das Fazit von Jörg Paczkowski, der bekannte: »Ich liebe diese Kirche ganz besonders.« Verständlich, fanden die Teilnehmer der Exkursion.

Petra Folger-Schwab