Witzige und wilde Lieder mit viel Krach

Konzert: Die »Geisterstunde auf Schloss Eulenstein« mit dem Kinderchor der Wertheimer Stiftskirche

Geisterstunde mit dem Kinderchor der Wertheimer Stiftskirche mit Rabatz, Radau und vielen Gästen.

Die Pandemie ist noch längst nicht vorbei. Das konnte man auch im gut gelüfteten Auditorium der Stiftskirche merken. Dort war »Maskenball«, während vorn auf der Bühne schauerliche Geisterstunde gefeiert wurde.

Bemerkenswerte Deko

Vor einer sehr bemerkenswerten Bühnendekoration aus der Hand Thomas Wulzingers ließ es der Kinderchor richtig krachen. Die »Geisterstunde auf Schloss Eulenstein« ist nichts zum brav sein und still Sitzen - wie es, besonders schmerzlich, den Kindern seit bald eineinhalb Jahren abverlangt wird. Stattdessen geht es darum, so richtig Krach zu machen.

Das Stück von Peter Schindler und Christoph Mohr passte da wie die Faust aufs Auge, das Stäbchen in die Nase oder Spuk ins Schloss. Dort auf Eulenstein gab es einen runden Geburtstag zu feiern. Zum 1000. des Flaschengeistes kann man die Krachmaschine schonmal so richtig aufdrehen - wenn sie einen denn lassen.

Volles Haus

Das ist die Geschichte, die der Kinderchor vor vollem Haus zu erzählen hatte, denn einer ist immer da, der nicht mitspielt. In diesem Fall der Räuber Fritz Rabatz von Ach und Krach. Er hatte es auf die Lärmmaschine der kleinen Hexe abgesehen. In zehn witzigen und wilden Liedern des Kinderchors hat Rabatz von Ach und Krach bei Schwefelduft in der Marmorgruft beigebogen bekommen: »Krachmachen ja - Rabatz nein«.

Deal gefunden

Im Stück für Kinder ist, fand sich eine einvernehmliche Problemlösung - einen Deal, wie moderne Kinder es sagen.

Es war eine wirklich schöne Vorstellung zum Wiedereinstieg des Chors ins Bühnenleben. Wer nun Lust bekommen hat, der kann noch zusteigen und mitsingen, sagt Katharina Wulzinger.

MICHAEL GERINGHOFF