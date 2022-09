Wissenswertes über Wertheims historische Bauten

Tag des offenen Denkmals: Führung von der Mühlenstraße bis in die Wehrgasse

Wertheim 12.09.2022 - 14:56 Uhr < 1 Min.

Weit mehr als 100 Teilnehmende haben am Tag des offenen Denkmals Jörg Paczkowskis Ausführungen über historische Bauten in Wertheim gelauscht. Foto: Achim Hiller

An der Linde vorm Rathaus, kamen am Sonntagvormittag, weit mehr als 100 Wertheimer zusammen, um Paczkowskis Ausführungen zuzuhören. Noch nie sah man so viele Zuhörer bei einer Führung in Wertheim. Zunächst ging es in die Mühlenstraße, wo er gegenüber vom Convenartis Interessantes über einige historische Häuser erzählte.

Bei der Terrasse vorm Arkadensaal, mit Blick auf die Häuser der Hämmelsgasse, erfuhren die Teilnehmenden Einiges über das Gesamtensemble der Häuser in der Hämmelsgasse.

Direkt in der Hämmelsgasse erzählte Jörg Paczkowski vor einem verputzten Haus, dass unter dem Putz wertvolles Fachwerk verborgen sei. Weiter ging es in die Friedleinsgasse 10 vor das Förtsch-Haus. Der Geschichte dieses Hauses und seiner Bewohner lauschten die Zuhörer aufmerksam. Paczkowski bedauerte sehr, dass dieses Gebäude, bis auf wenige Teile, zum Abbruch freigegeben ist. Es sei mit seiner Geschichte unbedingt erhaltenswert.

Den Abschluss des Rundgangs bildete ein Haus in der Wehrgasse. Diese Führung durch die Wertheimer Altstadt endete nach anderthalb Stunden, heißt es abschließend.

el