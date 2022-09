IHK Heilbronn-Franken: Christoph Berberich, Philipp Zippe und Michael Knoblauch bewerben sich für Vollversammlung

Christoph Berberich. Foto: Julia Pax & Ronald Scharf Philipp Zippe. Foto: Mario Schmitt Michael Knoblauch. Foto: Michael Knoblauch IHK-Vollversammlung: Noch bis 22. Oktober dauern die Wahlen der Industrie- und Handelskammer Heilbronn-Franken (hier die Außenstelle auf dem Wertheimer Reinhardshof). Aus der Region Wertheim gibt es insgesamt drei Bewerber. Foto: Gunter Fritsch

Unser Medienhaus stellt die drei Kandidaten aus dem Verbreitungsgebiet der Wertheimer Zeitung vor. Wir haben sie nach ihrer Firma, ihrem beruflichen Werdegang und nach ihrer Motivation gefragt.

Christoph Berberich kandidiert in der Wahlgruppe I. Industrie/Verarbeitendes Gewerbe. Der 33-Jährige ist geschäftsführender Gesellschafter der Schaller Technik GmbH in Wertheim-Dörlesberg. Das Unternehmen für Maschinen- und Anlagenbau ist inhabergeführt, hat etwa 100 Mitarbeiter und bietet sämtliche Dienstleistungen von der Konstruktion bis zur Montage an. Berberich hat Wirtschaftsingenieurwesen studiert und zusätzlich einen Abschluss als Internationaler Schweißfachingenieur. Über zwei Jahre hat er in den USA gearbeitet. 2018 ist Christoph Berberich in das Familienunternehmen Schaller Technik eingestiegen, wurde 2020 Geschäftsführer und 2021 Geschäftsführender Gesellschafter.

International wettbewerbsfähig

Er ist auch bei den Wirtschaftsjunioren Heilbronn-Franken aktiv. Berberich will sich ehrenamtlich engagieren und Einfluss auf die Entwicklung und die wirtschaftspolitischen Entscheidungen nehmen. An Ausbau und Gestaltung der Region als attraktiver Wirtschaftsstandort will er mitwirken und dafür sorgen, dass kleine und mittelständische Unternehmen gefördert werden. Seine Vision sei es, dass es den kleinen und mittelständischen Firmen in der Region und idealerweise deutschlandweit durch Digitalisierung und Implementierung schlankerer Prozesse erleichtert wird, im internationalen Vergleich wettbewerbsfähig zu bleiben.

Philipp Zippe kandidiert ebenfalls in der Wahlgruppe I. Industrie/Verarbeitendes Gewerbe. Er ist Geschäftsführender Gesellschafter der Zippe Industrieanlagen GmbH in Wertheim. Auf der Website der IHK erklärt er, warum er kandidiert. Die Industrie und der Mittelstand im Allgemeinen hätten in unserer Region einen großen Stellenwert. »Wir müssen alles daran setzen, diese Industrie hier bei uns erfolgreich und wettbewerbsfähig zu halten«, so Zippe. Eine Vernetzung über die IHK sowie deren umfassendes Leistungsportfolio könnten hierzu beitragen. Philipp Zippe war im Vorfeld dieses Beitrags nicht erreichbar.

Michael Knoblauch ist Kandidat in der Wahlgruppe VI. Information und Kommunikation, Beteiligungs- und Verwaltungsgesellschaften. Er ist Geschäftsführender Gesellschafter der Vitlok GmbH in Werbach. Zuhören und anpacken nennt er als wichtige Eigenschaften. Er ist Diplomingenieur (FH) und Master of Arts, hat über 20 Jahre Führungserfahrung im Mittelstand. Er ist Gründer eines Start-Ups und Mitglied im Förderkreis Wirtschaftsjunioren. Knoblauch will den erforderlichen digitalen Wandel aktiv gestalten. Die kleineren und mittleren Unternehmen im Main-Tauber-Kreis liegen ihm besonders am Herzen. Knoblauch will IHK, Mittelstandsbetriebe, Ausbildungseinrichtungen, Hochschulen und Start-Ups vernetzen, um Innovationen zu schaffen und Leuchtturmprojekte zu initiieren.

Mehr Synergien

Gemeinsam könne man mehr Synergien schaffen, über den Tellerrand hinausblicken und an einem Strang ziehen. »Wir gehen gestärkt aus der Transformation hervor«, so Michael Knoblauch.

bAlle Kandidaten sind zu finden unter https://ihkwahl.de/.

PETRA FOLGER-SCHWAB

Hintergrund HINTERGRUND: Die IHK-Vollversammlung Die Vollversammlung ist das Parlament der regionalen Wirtschaft. Es wird alle fünf Jahre von den Unternehmern gewählt. Sie ist das höchste Beschlussgremium und bestimmt die Richtlinien der IHK-Arbeit. Die bis zu 53 gewählten Mitglieder vertreten die Firmen im Kammerbezirk. Kirsten Hirschmann ist die aktuelle Präsidentin. Die Vollversammlung bestimmt die Richtlinien der Kammerarbeit und entscheidet über alle Fragen, die für die gewerbliche Wirtschaft des Kammerbezirks oder die Arbeit der Kammer von grundsätzlicher Bedeutung sind. So zum Beispiel über die IHK-Satzung, die Beitrags- und Gebührenordnung oder den Haushalt. Sie vertritt die Gesamtinteressen der regionalen Wirtschaft gegenüber Politik, Verwaltung und Kommunen. In der konstituierenden Sitzung wählen die Mitglieder aus ihrer Mitte die Präsidentin/den Präsidenten als ehrenamtliche Spitze. Es gibt sieben verschiedene Wahlgruppen, die entsprechend den im Kammerbezirk vertretenen Branchen der gewerblichen Wirtschaft gebildet wurden. Die Stärke der Gruppe bestimmt die Anzahl ihrer Vertreter. Die Wahlgruppen sind: I. Industrie/Verarbeitendes Gewerbe; II. Absatzwirtschaft (Großhandel, Einzelhandel, Warenhandelsvertreter); III. Kreditgewerbe (Banken, Bausparkassen, Kreditgenossenschaften und Sparkassen), Versicherungen, Vermittlung von Versicherungs- und Finanzdienstleistungen; IV. Transport und Logistik (Infrastruktur), Vermietung von beweglichen Gütern, Gastronomie, Tourismus, Gesundheits- und Sozialwesen, Personenbeförderung, Kur- und Freizeitbetriebe, Reisebüros, Reiseveranstalter, Kunst, Unterhaltung, Erholung; V. Immobilienwirtschaft, Personaldienstleister, Entwicklungsdienstleister und sonstige Dienstleister; VI. Information und Kommunikation, Beteiligungs- und Verwaltungsgesellschaften; VII. Bau, Energie, Umwelt, Entsorgung, Versorger, Urproduktion. Der Schwerpunkt der Unternehmenstätigkeit bestimmt die Zugehörigkeit. Reine Handwerksbetriebe gehören nicht dazu. Gewählt wird vom seit diesem Mittwoch, 14. September, bis 22. Oktober online oder per Briefwahl. Das Wahlergebnis wird voraussichtlich am Donnerstag, 27. Oktober, bekannt gegeben. Die Wahlperiode dauert t von 2023 bis 2027. (pefs) Infos (auch die Wahlergebnisse): Im Internet unter www.ihkwahl.de

Stichwort: IHK Heilbronn-Franken Die Industrie- und Handelskammer Heilbronn-Franken hat etwa 68.000 Mitgliedsunternehmen und ist eine von 79 Industrie- und Handelskammern in der Bundesrepublik. Elke Döring ist die Hauptgeschäftsführerin. Die IHK vertritt die Interessen ihrer Mitglieder in Politik und Öffentlichkeit, berät und betreut die Mitgliedsunternehmen. Sie ist eine Körperschaft Öffentlichen Rechts, das heißt ihr wurden vom Staat hoheitliche Aufgaben übertragen. Dazu gehören auch die Regelungen des Prüfungswesens, das Ausstellen von Außenwirtschaftsdokumenten oder der Einsatz von Sachverständigen. Sie verfügt über ein eigenes Zentrum für Weiterbildung. Besondere Kooperationen bestehen mit zehn Städten, darunter Bad Mergentheim,Tauberbischofsheim und Wertheim. (pefs)

