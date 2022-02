Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Wirtschaftliches Handeln zahlt sich aus

Gemeinschaftsversammlung: Zuführung aus dem Vermögenshaushalt nötig - Jahresrechnung vorgestellt

Kreuzwertheim 22.02.2022 - 13:29 Uhr

In der Gemeinschaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Kreuzwertheim wurde unter anderem der Rechenschaftsbericht für den Haushalt 2021vorgetragen. Investiert wurde in diesem Jahr von der VG unter anderem für die Büroausstattung in einigen Rathäusern.

Somit war eine Zuführung aus dem Vermögenshaushalt an den Verwaltungshaushalt nötig. Dies war zuletzt 2014 der Fall. Den Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung 2021 stellte Kreuzwertheims Bürgermeister Klaus Thoma, als Vorsitzende der VG in der Gemeinschaftsversammlung am Montagabend im Kreuzwertheimer Rathaus vor.

Das Gesamtvolumen des VG-Verwaltungshaushalts erreichte ein Volumen von rund 1,314 Millionen Euro (geplant 1,279 Millionen Euro, Abweichung plus 2,67 Prozent). Die Mehrausgaben und Mindereinnahmen machten eine Zuführung vom Vermögenshaushalt von rund 7260 Euro nötig. In den Vorjahren wurden hingegen meist größere Beträge vom Verwaltungshaushalt dem Vermögenshaushalt zugeführt.

Geld aus Verkehrsüberwachung

Im Verwaltungshaushalt gab es insgesamt zehn Positionen mit Mehreinnahmen von rund 21.185 Euro und fünf Positionen mit Mindereinnahmen von zusammen rund 15.499 Euro. Der größte Posten der Mehreinnahmen betrifft 8073 Euro aus Verwarngeldern, die der VG im Rahmen der Verkehrsüberwachung in Kreuzwertheim gutgeschrieben wurden. Dem stehen allerdings Mindereinnahmen in gleicher Höhe aus der Kostenerstattung der Marktgemeinde gegenüber.

Diese Verrechnung entsteht, da die Marktgemeinde der VG den Fehlbetrag zwischen Einnahmen aus und Ausgaben für die Verkehrsüberwachung erstattete. Weitere Mehreinnahmen gab es unter anderem bei Kostenerstattung für die Bundestagswahl (2269 Euro mehr Einnahmen als veranschlagt, auch wegen pandemiebedingt höherer Kosten). Mindereinnahmen verzeichnete man unter anderem bei den Gebühreneinnahmen des Bürgerbüros (minus 6590 Euro im Vergleich zur Kalkulation. Die Gründe lagen unter anderem an den weniger gestellten Reisepassanträgen.

Mehr Personalausgaben

Zu den Mehrausgaben im Vergleich zur Kalkulation gehören Personalausgaben (plus 13.123 Euro, unter anderem wegen der Erhöhung der Arbeitszeit bei Teilzeitbeschäftigten), Gebäudeunterhalt (plus 5372 Euro) sowie Bewirtschaftungskosten für das Rathaus (plus 3291 Euro, unter anderem wegen zusätzlichen Hygieneaufwands durch die Pandemie). Einsparungen im Vergleich zur Kalkulation gab es beispielsweise bei den Ausgaben für die Bundesdruckerei, vor allem für Reisepässe (minus 6436 Euro), und für die Instandhaltung der EDV (minus 4075 Euro).

Die Ausgaben für Investitionen lagen 2021 bei 12.870 Euro. Angeschafft wurden neue Möbel für die Bürgermeisterzimmer von Hasloch und Schollbrunn, Desinfektionsmittelsäulen für die Wahllokale und neue Signaturtabletts für das Bürgerbüro. Aus der Rücklage wurden insgesamt 17.259 Euro entnommen (veranschlagt war eine Entnahme von 10.000 Euro). Der Rücklagenstand beträgt zum Jahresende 2021 rund 263.000 Euro. Die Gemeinschaftsversammlung nahm den Bericht zur Kenntnis. Nun folgt die örtliche Prüfung.

Bürgermeister Klaus Thoma resümierte zum Haushaltsjahr 2021: »Wir handeln in der Verwaltungsgemeinschaft sehr wirtschaftlich und erreichen mit möglichst wenig Mitteln möglichst viel.«

BIRGER-DANIEL GREIN