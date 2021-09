»Wir wollen mehr...«

Volkshochschule: Neues Programm in Wertheim und Zulassung für Pilotprojekt des Landes Baden-Württemberg

Wieder geöffnet - Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez und Georgitta Szabo mit dem neuen Programm der Volkshochschule Wertheim. Foto: Petra Folger-Schwab

Die Leiterin und Geschäftsführerin der Wertheimer Volkshochschule (VHS), Georgitta Szabo, und der Wertheimer Oberbürgermeister (OB) Markus Herrera Torrez haben am Mittwoch das neue Programmheft präsentiert. In einem Pressegespräch berichteten sie, was sich im letzten Jahr bei der VHS getan hat.

Torrez hob eingangs hervor, dass Georgitta Szabo seit fast einem Jahr Geschäftsführung und Leitung in Personalunion inne habe und zeigte sich sehr zufrieden. Es sei ihr Verdienst, dass »wir nach wie vor so gut dastehen«, betonte er. Bei den Integrationskursen konnten trotz der Pandemie Erfolge erzielt werden, so die Leiterin. Die Dozierenden wurden für die Online-Arbeit geschult, die Teilnehmer bekamen Unterstützung bei der Hardware. Im Januar konnten bereits zwei Kurse starten, im Mai waren es bereits acht. Elf von 13 Teilnehmern haben die Prüfung inzwischen bestanden. Das sei ein schöner Erfolg.

Fast 100 Kurse mehr

Georgitta Szabo gab eine Übersicht über das Programm für das 2. Semester 2021. Der Titel »Wir wollen mehr...« weise darauf hin, dass das Programm noch breiter, vielfältiger und flexibler sei. Es gebe fast 100 Kurse mehr, als im letzten Jahr. Sie verteilen sich auf die Bereiche Gesellschaft, kreatives Gestalten, Gesundheitsbildung, Sprachen und berufliche Weiterbildung. 90 Kurse finden online oder hybrid statt, über 200 in Präsenz.

Online gebe es neben den Bereichen Sprachen, Gesellschaft/Umwelt/Recht, Gesundheit und Junge VHS sogar einen Kurs in Kunst/Kultur/Gestalten. Neu sei die Konzertreihe »Junge Künstler in Wertheim«. Die nächsten Konzerte finden am 30. Oktober und am 4. Dezember statt. Im Freien wird es »Plein-Air-Freilichtmalerei« sowie einen Inliner-Kurs für Anfänger geben.

Auch berufliche Weiterbildung bietet die VHS an. Im Rahmen des Bildungszeitgesetzes werden für Bildungsurlaub geeignete Kurse angeboten.

Szabo sei auch zu verdanken, dass die VHS in das Pilotprojekt des Landes Baden-Württemberg reingekommen sei, so der OB. »Das macht mich unheimlich stolz«, bekannte er. Dieses Projekt wird bis Ende 2022 unter dem Dach der Weiterbildungsoffensive »WEITER.mit.BILDUNG@BW« gefördert.

Szabo erläuterte das Prozedere: nach der Ausschreibung im Juni habe man sich entschlossen, mitzumachen. Bewerbungsschluss war schon im Juli. Auf dem Gebiet der Online-Sprachkurse gab es bereits Kooperationen mit anderen VHS und so schlossen sich Bretten, Karlsruhe, Reutlingen, Rottenburg a.N., Winnenden und Wertheim zu einem Verbund zusammen. Die Voraussetzung war die Mischung von kleinen, mittleren und großen VHS. Unter dem Titel »Gemeinsam mehr verstehen - Kooperation Online-Sprachkurse« wurde ein Exposé ausgearbeitet, eingereicht und vorgestellt. Dabei geht es um drei Schlüsselfelder: Ausbau von Online-Sprachkursen, Ausbildung von Online-Dozierenden und Ausgestaltung nachhaltiger Strukturen. Zehn Verbünde hatten sich landesweit beworben, vier wurden ausgewählt. Da war die Freude groß, als die Nachricht der Zulassung kam. »Wir können von größeren VHS lernen,« erläutert Szabo. Sie hätten beispielsweise schon das notwendige Equipment. Auch könne man Sprachen anbieten, für die man selbst keine Dozenten habe oder zu wenige Teilnehmer. So halte laut Bildungsministerin Theresa Schopper der digitale Wandel auch in den VHS Einzug. Für die Förderung der vier ausgewählten Verbünde stehen insgesamt 720 000 Euro zur Verfügung.

Oberbürgermeister Herrera Torrez brach eine Lanze für Online-Sprachkurse. Hier gebe es ein Miteinander, anders als in häufig angepriesenen Kursen, bei denen das Gegenüber ein Computer sei und man suggeriert bekomme, durch das Ankreuzen von Antworten könne man eine Sprache lernen. Dass die Sprachen besondere Berücksichtigung erführen, freue ihn ganz besonders. Sie seien der Schlüssel zu Verstehen und Kommunikation und unverzichtbar, um weltweit Barrieren abzubauen.

